Juan Grabois y el cardenal Ángel Rossi presentaron en Córdoba un libro sobre los mensajes del papa Francisco

Juan Grabois (Izquierda), el cardenal y arzobispo Ángel Rossi (centro) y el abogado Sergio Job en el auditorio de la Universidad Católica de Córdoba

Guardar

El diputado nacional y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, participó este jueves en Córdoba, junto al cardenal y arzobispo Ángel Rossi, de la presentación del libro Francisco: Mensajes a los movimientos populares, cuya elaboración y recopilación estuvo a cargo del abogado militante Sergio Job. Durante su intervención, Grabois llamó a reafirmar el legado de Francisco frente a “un momento de una enorme deshumanización”.

Grabois y Rossi compartieron la presentación con Job y Valentín Alfei, de la Imprenta Social de Fierro. La actividad fue moderada por Natalia Rodríguez, de Sororidad y Fe y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), un movimiento autónomo de personas católicas y feministas fundado en 1993. CDD Argentina. El libro cuenta con prólogo de Rossi, introducción de Job y epílogo del ex precandidato presidencial.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Rossi se refirió a las enseñanzas que dejó Francisco: “Una de las enseñanzas más profundas que nos dejó es que frente a un mundo que descarta, organizarse es una forma de recuperar la dignidad. Frente a la indiferencia, encontrarse con el otro es un acto profundamente humano y, frente a las heridas de nuestros tiempos, nunca alcanza con mirar desde lejos. Hay que acercarse y tocar la herida y comprometerse. Ese es el Francisco que este libro nos invita a conocer”.

El cardenal añadió: “¿Podemos construir una sociedad en la que nadie sea descartado? Francisco eligió mirar esas preguntas de frente y lo hizo desde una concepción de la Iglesia que no quería permanecer encerrada, sino caminar junto al pueblo”, y lo definió como “el Francisco de las puertas abiertas, el Francisco de las periferias, el Francisco de las 3T”.

PUBLICIDAD

Juan Grabois y el cardenal Ángel Rossi participan en la presentación del libro sobre los mensajes del papa Francisco a los movimientos populares.

Por su parte, Grabois recordó cómo se construyó el vínculo de Jorge Bergoglio con las organizaciones populares: “El vínculo de Francisco, de Jorge Bergoglio, con los movimientos populares surge de un encuentro. Ese encuentro fue con los trabajadores cartoneros, con las trabajadoras costureras víctimas de trata, y ese encuentro fue una enseñanza para Francisco”. Y agregó: “De ese encuentro surge su inspiración. La consigna tierra, techo y trabajo fue una consigna que él toma de los movimientos populares y dice: ‘ustedes vinieron a plantar una bandera acá en el Vaticano, tierra techo y trabajo son derechos sagrados y el desafío es que se conviertan en una realidad efectiva’”.

El diputado opositor también recordó que: “Este libro tiene las intervenciones de Francisco con los movimientos populares y es importante señalar que León le da continuidad. No murió con Francisco. Algunos querían que esta parte de Francisco se vaya a la tumba con él. León recupera también con coraje el encuentro de movimientos populares. Dio un discurso maravilloso y después saca su encíclica sumamente crítica al rumbo al que vamos en una civilización tecnológicamente avanzada pero sin corazón, sin principios éticos y sin el reconocimiento de la dignidad de los más pobres”

PUBLICIDAD

El dirigente reivindicó las Tres T —Tierra, Techo y Trabajo— como parte central del legado del pontífice: “Las tres T son un sujeto histórico, son derechos sagrados, pero también es un programa político con P mayúscula. Francisco cuando habla del techo habla de la integración urbana, cuando habla del trabajo habla de la economía popular, y cuando habla de tierra habla de reforma agraria”. En esa línea, convocó a “reafirmar su legado”.

“Estamos en un momento de una enorme deshumanización, que es la característica del momento histórico. Quienes creemos en la dignidad inherente de cualquier ser humano por el solo hecho de haber nacido en este planeta, la contradicción principal son los procesos de deshumanización. Cuando Francisco nos dice que tenemos que ser custodios de la justicia social, nos da un mandato”, sostuvo Grabois.

PUBLICIDAD

Job cerró el panel con una reflexión sobre la construcción del vínculo entre Francisco y las organizaciones sociales: “Con el tiempo encontramos en Francisco un gran compañero. Un compañero que miró lo que veníamos haciendo los movimientos sociales”.

El dirigente político Juan Grabois expone ante el público que llena el Auditorio Diego de Torres durante una actividad en la ciudad de Córdoba.

El legado de Bergoglio y visita papal

La presentación en Córdoba se enmarca en un recorrido más amplio que Grabois construye desde la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025. El papa argentino —primer jesuita y primer latinoamericano en ocupar el Solio de Pedro— gobernó la Iglesia católica durante doce años, desde su elección el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento por un accidente cerebrovascular seguido de paro cardíaco irreversible. Durante su pontificado publicó cuatro encíclicas y realizó 47 viajes apostólicos fuera de Italia. Las Tres T —Tierra, Techo y Trabajo— fueron el núcleo de su magisterio social: las lanzó en el primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en el Vaticano en octubre de 2014, y las definió como “derechos sagrados”.

PUBLICIDAD

Grabois fue una pieza central de ese entramado. Designado consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz en 2015, fue incorporado en 2021 como miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el organismo de la Santa Sede creado por Francisco para ocuparse de migraciones, excluidos, enfermos y víctimas de conflictos. Su función, ejercida ad honorem, consistió en aportar sugerencias y propuestas, y fue uno de los organizadores de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares en el Vaticano y en Bolivia. Su mandato en el Dicasterio concluyó en 2025.

Ahora, el abogado y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) impulsa, junto con referentes de otras organizaciones, una carta dirigida al Vaticano para que la agenda de los pobres y excluidos tenga un lugar explícito en el recorrido de León XIV por la región. El papa Robert Francis Prevost llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, con actividades previstas en Buenos Aires el lunes 9, en Córdoba el martes 10 y en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el miércoles 11.

PUBLICIDAD

El papa León XIV junto a cartoneros en el Vaticano. Llegará a la Argentina el 8 de noviembre

La escala cordobesa de este jueves no fue la única parada reciente de Grabois en el universo eclesiástico. Hace poco más de una semana compartió con el arzobispo de La Plata y titular de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, un panel en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Días después visitó Ciudad Francisco, la comunidad de más de 15.000 personas en La Matanza que conduce el sacerdote Nicolás Angelotti —el padre Tano—, un espacio que el propio dirigente definió como “mitad comuna zapatista, mitad misión jesuita”.

La agenda de Grabois en la provincia continúa este viernes en Río Cuarto, donde presentará su último libro, La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados, a partir de las 18 horas en el Club del Sol (25 de Mayo 831), en el marco del Festival por la Felicidad del Pueblo. Lo acompañarán Constanza San Pedro, referente provincial de Patria Grande Córdoba y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en 2025, y Florencia Sevila, referente de Patria Grande Río Cuarto y de Ni Una Menos.

PUBLICIDAD