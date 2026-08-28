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El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

El hijo de Flor Peña dio sus primeros pasos en el mundo de la música y estallaron los comentarios y las críticas. “¿Tanto les jode que sepa inglés?“, preguntó

¿Juan Otero criticado por Susana Giménez?

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Juan Otero debutó como cantante y, luego de su primera experiencia en el mundo de la música, estallaron un aluvión de mensajes, entre los que había varios críticos de su desempeño, en especial al cantar en inglés. En el programa Solo con Niki abrió un nuevo capítulo en la conversación sobre la exposición pública y los prejuicios que pesan sobre los hijos de figuras conocidas en la farándula argentina.

El joven, hijo de Florencia Peña, se vio envuelto en una intensa polémica luego de que su interpretación de un tema en inglés se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtio en el blanco de comentarios, tanto positivos como negativos, estos últimos especialmente referidos a la afinación y al manejo del idioma.

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Las emotivas devoluciones a Flor Peña y Juan Otero
Juan Otero sugirió que parte de la molestia proviene de prejuicios sociales. “¿Tanto les jode que sepa inglés?”

En los días posteriores a su debut, las críticas tomaron mayor notoriedad cuando Susana Giménez compartió en sus historias una publicación irónica: “El hijo de Flor Peña debutó como cantante y el guitarrista se aguantó la risa”.

Las repercusiones obligaron a Otero a dar explicaciones en público, eligiendo el mismo espacio televisivo para responder a sus detractores. “Mezclaron mucho la política, no le encontré el sentido”, sostuvo sobre la naturaleza de los ataques, muchos de los cuales, según él, tenían más que ver con la filiación ideológica de su familia que con su performance artística.

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En el centro de la polémica, Juan advirtió que la mayor parte de los cuestionamientos apuntaban a su pronunciación en inglés y, según su percepción, a un rechazo hacia su manejo del idioma. “Me mataron con la pronunciación. I’m so sorry, we have the best pronunciation in the world” (Lo siento, tengo la mejor pronunciación en el mundo), lanzó, usando el sarcasmo como mecanismo defensivo ante la audiencia de Solo con Niki.

Juan Otero cantando en Inglés, su debut más profesional

En respuesta a la pregunta de por qué la interpretación en inglés generó tanto revuelo, Juan Otero sugirió que parte de la molestia proviene de prejuicios sociales. “¿Tanto les jode que sepa inglés?”, preguntó en vivo, impulsando un debate sobre el lugar de los idiomas extranjeros y el esnobismo en el entorno mediático local.

La polémica se originó cuando Otero, durante una transmisión en vivo, interpretó una canción en inglés en el programa. El video fue rápidamente replicado en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron su afinación y pronunciación. Los comentarios negativos escalaron cuando la conductora Susana Giménez compartió una publicación burlona, amplificando la controversia. En respuesta, el joven realizó un descargo público, señalando que los cuestionamientos tenían un trasfondo político y defendiendo su derecho a cantar en inglés.

juan otero flor peña portada
Juan Otero y Flor Peña siempre compañeros y apoyándose

Mientras la tensión aumentaba en redes sociales, las conductoras del ciclo salieron rápidamente a respaldarlo. Nicole y Gege Neumann intervinieron para defenderlo de los ataques, sugiriendo que la indignación de parte del público respondía más a prejuicios que a una evaluación genuina de su talento.

En el caso de Geraldine, también se ocupó de aclarar un episodio puntual que había generado memes y comentarios sarcásticos. Según explicó, la actitud risueña del guitarrista Ponch no tenía relación con un intento de burla hacia Juan Otero, sino que se debía al contexto distendido de la grabación.

Juan Otero celebró su cumpleaños con un look audaz y festejo entre amigos, familia y mucho animal print
“A mí me encanta decir siempre que soy feliz" expresó Juan Otero

Lejos de amedrentarse, Otero utilizó el aire para reafirmar su posición y dar un mensaje a quienes lo critican. “A mí me encanta decir siempre que soy feliz. Justamente para que la gente que comenta eso se quiera mat… de verdad”, cerró con contundencia, dejando en claro que las opiniones adversas no lo afectan en su búsqueda personal

La intervención de Otero, con su defensa irónica y su mensaje final, puso en discusión la legitimidad de los juicios en redes y el precio que pagan los jóvenes artistas por intentar abrirse paso en el espectáculo argentino.

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Juan OteroSusana GiménezSolo con NikiGegé NeumannDebut como cantanteCantante en inglés

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