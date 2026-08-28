Escandaloso final del Consejo del Salario Mínimo: la CGT y las CTA abandonaron el encuentro y el Gobierno fijará el aumento

El Consejo del Salario deliberó en forma virtual, pero la CGT y las CTA abandonaron el encuentro

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La nueva reunión del Consejo del Salario de este viernes tuvo un escandaloso desenlace. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificó su decisión de que no deliberarán en forma presencial, por lo que el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) se quedaron solos y nuevamente los funcionarios libertarios fijarán por decreto el aumento del salario mínimo.

En rigor, las tres centrales obreras participaron sólo de la comisión técnica salarial, donde cada una de las partes hace su propuesta de incremento, y como no lograron la presencialidad del encuentro, anunciaron que se irían y no participarían de la reunión plenaria del Consejo.

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