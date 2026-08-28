Política

Escandaloso final del Consejo del Salario Mínimo: la CGT y las CTA abandonaron el encuentro y el Gobierno fijará el aumento

Los sindicalistas reaccionaron ante la insistencia de la Secretaría de Trabajo en no permitir que la reunión sea presencial y ahora harán una denuncia internacional ante la OIT. Qué incremento llegó a proponer cada sector

Captura de pantalla de una videollamada dividida en nueve casillas con grupos de personas reunidos en mesas y participantes individuales
El Consejo del Salario deliberó en forma virtual, pero la CGT y las CTA abandonaron el encuentro
Guardar

La nueva reunión del Consejo del Salario de este viernes tuvo un escandaloso desenlace. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificó su decisión de que no deliberarán en forma presencial, por lo que el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) se quedaron solos y nuevamente los funcionarios libertarios fijarán por decreto el aumento del salario mínimo.

En rigor, las tres centrales obreras participaron sólo de la comisión técnica salarial, donde cada una de las partes hace su propuesta de incremento, y como no lograron la presencialidad del encuentro, anunciaron que se irían y no participarían de la reunión plenaria del Consejo.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Consejo del SalarioSalario mínimoCGTCTAUIASecretaría de TrabajoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El trasfondo de la “justicia social” que quiere aplicar el Gobierno y las nuevas medidas “empáticas”

El presidente Javier Milei no le prohibió a su equipo utilizar ciertas palabras, pero sí marcó la línea de cómo quiere que se apliquen. El episodio con Luis Caputo y la reciente iniciativa que relativizan puertas adentro

El trasfondo de la “justicia social” que quiere aplicar el Gobierno y las nuevas medidas “empáticas”

La Libertad Avanza desafía al PRO en CABA: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”

El espacio libertario cuestionó el rumbo de la gestión porteña, habló de las conversaciones con el PRO y mencionó a posibles figuras para competir en 2027

La Libertad Avanza desafía al PRO en CABA: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”

Un funcionario de Trump destacó el rumbo económico del Gobierno y pidió que se ratifique el acuerdo comercial para bajar aranceles a bienes de EEUU

El representante Comercial Adjunto, Jeff Goettman, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno

Un funcionario de Trump destacó el rumbo económico del Gobierno y pidió que se ratifique el acuerdo comercial para bajar aranceles a bienes de EEUU

La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La fuerza mantendrá presencia militar y civil, aunque transferirá medios y personal a la Base Espora, en Bahía Blanca. La decisión abrió debate por su impacto operativo, histórico y social

La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

Sectores referenciados en ambos dirigentes llegaron a un entendimiento para organizar diversas responsabilidades en la cámara de diputados provincial

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

DEPORTES

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Detuvieron a "Bebote" Álvarez: está acusado de integrar una banda narco de alcance internacional

La regla de la UEFA que marcó la previa del sorteo de la Champions

El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

TELESHOW

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por la vulnerabilidad de los lagos y lagunas en República Dominicana

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por la vulnerabilidad de los lagos y lagunas en República Dominicana

Ocho gigantes por la gloria en la Copa Centroamericana: El Salvador, Honduras y Costa Rica acaparan los cuartos de final

Infecciones de vías urinarias: ¿Cuáles son las causas?, según especialista salvadoreña

Así es cómo aprendieron a volar las primeras aves

Mantienen incomunicado a un preso político con un ojo inflamado en Cuba