Quién es Guille Giles, la exnovia de Luck Ra con quien habría vuelto: de modelo precoz a grabar un video con La Joaqui

El cantante argentino Luck Ra posa junto a Guille Giles en el asiento trasero de un automóvil.

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Con una personalidad avasallante y una presencia constante en redes, Guille Giles se consolidó como una de las figuras jóvenes más reconocibles en el universo digital argentino, no sólo por sus trabajos en el mundo de la moda y en redes sociales, sino por los momentos de alta exposición mediática tras relaciones con figuras como Luck Ra o el futbolista Santiago Simón.

Nacida en Buenos Aires, su carrera comenzó temprano, cuando apenas tenía 13 años, al presentarse a un casting para una marca de moda. Ese primer paso marcó el inicio de un recorrido que la llevaría a alternar pasarelas y plataformas sociales, construyendo una comunidad que hoy la acompaña críticamente en cada nuevo proyecto.

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Su historia en el mundo del modelaje y la influencia digital no es el resultado de una planificación meticulosa, sino de una sucesión de oportunidades bien aprovechadas y de una capacidad genuina para conectar con el público. Su estilo, que fusiona humor, moda y cercanía, le permitió destacarse entre miles de perfiles, especialmente en Instagram y TikTok. Allí, su contenido se caracteriza por la espontaneidad, la frescura frente a cámara y una estética cuidada que nunca sacrifica la autenticidad.

La modelo Guille Giles viste un traje gris de manga corta con botones frontales mientras posa en una vía pública.

El salto definitivo a la exposición mediática llegó cuando comenzó una relación sentimental con Luck Ra, uno de los referentes de la música actual. Su vínculo no solo combinó amor y popularidad, sino que los posicionó como una de las parejas más comentadas del ambiente digital. Mientras el cantante escalaba en los rankings musicales, ella consolidaba su espacio como influencer, con una comunidad activa y un estilo versátil que la diferenciaba.

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La relación tuvo su origen antes de la pandemia, pero fue recién en 2023 cuando ambos retomaron el contacto y comenzaron a mostrarse juntos de manera pública. Las fotos románticas, los comentarios cómplices y los videos virales marcaron un período de gran visibilidad para ambos. Durante ese tiempo, la pareja se convirtió en objeto de atención constante en redes sociales, generando reacciones entre seguidores y medios especializados.

El fenómeno no fue solo cuestión de imagen. Giles supo aprovechar la plataforma que ofrecía ese vínculo para profundizar su propio perfil profesional, participando en eventos vinculados al entretenimiento y colaborando con marcas de moda. Su comunidad, lejos de ser pasajera, se mostró fiel y creciente, respaldando cada nuevo contenido que compartía.

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La modelo Guille Giles sostiene una taza de café mientras permanece sentada en la terraza de un local.

A comienzos de 2024, la pareja enfrentó un giro inesperado. Los seguidores notaron la ausencia de interacciones entre ambos, la desaparición de likes y comentarios conjuntos, y la falta de imágenes compartidas. Sin anuncio oficial, las señales eran evidentes: la relación atravesaba una crisis profunda. La modelo, por su parte, publicó en sus redes fragmentos de canciones que aludían a infidelidad y soltería, lo que alimentó las especulaciones.

En una entrevista televisiva, Luck Ra admitió haber sufrido una infidelidad en una relación pasada, aunque no mencionó nombres. Dijo: “Sí, pero está bien, yo soy re pesado, ¿viste? Por ahí puedo llegar a cansar un poco”, frase que fue rápidamente asociada a su vínculo con Giles. La ruptura, aunque no exenta de dolor, se dio sin conflictos públicos ni declaraciones cruzadas.

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La influencer optó por el silencio en lo relativo a su vida sentimental, pero no se alejó de la escena. Siguió participando en eventos de música urbana, colaboró con marcas y protagonizó videos virales, como el challenge junto a La Joaqui en momentos en que ya era pareja de Luck Ra. Para muchos, ese gesto fue interpretado como una muestra de superación y madurez frente a la exposición mediática.

La modelo Guille Giles posa apoyada en una barandilla metálica frente al mar y un conjunto de edificaciones de colores en un acantilado.

Lejos de quedar definida solo como “la ex de Luck Ra”, Guille Giles profundizó su presencia en el mundo digital y en la moda. Su comunidad en redes continuó creciendo, y su perfil profesional se diversificó. En una entrevista con Infobae en 2024 detalló: “Yo arranqué de modelo muy de chiquita: a los 13 años más o menos. Primero entré por un casting para una marca y mi rol de influencer se fue dando solo con el tiempo”. Este testimonio da cuenta de un recorrido que no depende de una relación sentimental, sino de una vocación consolidada desde la adolescencia.

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La modelo Guille Giles posa en la mesa al aire libre bajo varias sombrillas rojas.

A pesar de los altibajos personales y mediáticos, Guille Giles mantuvo una presencia activa y ascendente en la escena digital argentina. Su contenido sigue sumando seguidores, y su capacidad para renovarse la posiciona como una voz propia dentro del ecosistema influencer. El paso por una relación con Luck Ra significó un punto de inflexión en su exposición, pero su carrera no se redujo a ese episodio. De hecho tras ello comenzó una relación con el exfutbolista de River Santiago Simón, quien actualmente se desempeña en el fútbol mexicano, y de quien recientemente se separó.

Actualmente, Giles participa en eventos y campañas de moda, mantiene colaboraciones con marcas y se muestra cercana a su comunidad, sin perder de vista la importancia de proteger su intimidad. Su historia es la de una joven que supo capitalizar las oportunidades, enfrentar las dificultades propias de la fama y construir un perfil profesional sólido y versátil, más allá de los rótulos impuestos por el entorno digital.

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