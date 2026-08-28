Con Bolmaro como figura, la selección argentina de básquet logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

La victoria de Argentina ante República Dominicana

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La selección argentina de básquet dio un paso clave en su camino a la Copa del Mundo de Qatar 2027 al imponerse con autoridad ante Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El equipo dirigido por Pablo Prigioni consiguió una victoria por 89 a 75 en la cuarta ventana de los Clasificatorios FIBA, resultado que lo consolida entre los líderes del Grupo F y lo acerca a la clasificación mundialista. El encuentro mostró a una Argentina sólida, capaz de sostener la iniciativa en los momentos más exigentes y de aprovechar el potencial de sus figuras para marcar diferencias en el desarrollo del partido.

El inicio del cotejo evidenció la intensidad de ambos seleccionados. Argentina apostó por una defensa agresiva y una rápida circulación de balón, mientras que Puerto Rico buscó imponer su juego interior. En los primeros minutos, los locales encontraron efectividad desde el perímetro, anotando cinco triples en el primer cuarto, lo que les permitió abrir una brecha inicial y sostener la ventaja a lo largo del período. Gabriel Deck se destacó con nueve puntos en ese tramo, aportando soluciones ofensivas en momentos de paridad.

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Argentina superó a Puerto Rico y dio un importante paso para clasificar al Mundial (www.argentina.basketball.com)

El segundo cuarto presentó un desarrollo parejo y dinámico. Puerto Rico reaccionó con un parcial de 7-0 que equilibró momentáneamente el marcador y obligó a la Albiceleste a ajustar su defensa. La selección argentina alternó entre defensa zonal y hombre a hombre para contener los intentos rivales, logrando controlar el goleo en el poste bajo y forzar lanzamientos incómodos. Sobre el cierre, un aporte clave de Francisco Caffaro permitió a los dirigidos por Prigioni irse al descanso con una mínima diferencia de 43-42.

En el complemento, la actuación de Argentina creció en orden y determinación. El equipo mostró mayor solidez en la conducción de la ofensiva, con Facundo Campazzo manejando los tiempos y distribuyendo el juego. La defensa impidió que Puerto Rico encontrara alternativas claras, mientras que la rotación del balón generó opciones de tiro para Leandro Bolmaro y Nicolás Laprovittola, quienes junto a Deck conformaron el núcleo ofensivo del conjunto nacional. La diferencia en el tanteador se amplió hasta los catorce puntos, reflejando la superioridad local durante el tercer cuarto.

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El último parcial expuso la capacidad argentina para sostener la ventaja y administrar la presión del rival. Puerto Rico, que nunca bajó los brazos, achicó la distancia a seis puntos en el inicio del cuarto, pero la respuesta de la Albiceleste fue inmediata. La combinación de ataques rápidos y una defensa consistente permitió recuperar la máxima diferencia, que llegó a ser de quince puntos a falta de pocos minutos. El cierre encontró a un equipo argentino enfocado en cada posesión y respaldado por el aliento del público en el estadio de Mar del Plata.

Leandro Bolmaro fue una de las figuras de la selección argentina ante Puerto Rico (www.argentina.basketball.com)

En el plano individual, Gabriel Deck resultó el máximo anotador del partido con veintitrés puntos y seis rebotes, mostrando eficacia y liderazgo en ambos costados de la cancha. Leandro Bolmaro sumó diecinueve unidades y confirmó su evolución dentro del plantel, mientras que Facundo Campazzo aportó trece puntos y distribuyó diez asistencias, consolidándose como el motor ofensivo del seleccionado. Nicolás Laprovittola también alcanzó el doble dígito con doce puntos, asegurando el caudal ofensivo necesario para sostener la diferencia. Entre los cuatro concentraron el setenta y cinco por ciento de los puntos del equipo, dato que refleja su incidencia en el resultado final.

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El triunfo fortaleció la posición de Argentina en el Grupo F, donde alcanzó un récord de seis victorias y una derrota, con cuatro partidos de ventaja sobre Puerto Rico, a falta de cinco jornadas para el cierre de las eliminatorias. Esta diferencia posiciona al equipo nacional en la zona de clasificación directa a la cita mundialista y refuerza las expectativas de volver a la máxima competencia después de la ausencia en 2023.

En el análisis del contexto, el partido tuvo el valor agregado de la localía y la presencia de figuras de jerarquía internacional en ambos planteles. Argentina contó con su base titular, incluyendo a Campazzo, Laprovittola, Bolmaro y Deck, mientras que Puerto Rico alineó a José Alvarado, Ethan Thompson, Stephen Thompson y Ysmael Romero.

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El calendario de las eliminatorias no da respiro. Luego de la victoria ante Puerto Rico, la delegación argentina programó su regreso a Buenos Aires para ultimar detalles antes de enfrentar a Canadá en Québec, el próximo lunes a las 20:10. Ese duelo representa otra exigencia de alto nivel, ya que el conjunto norteamericano, aunque presentará ausencias importantes, dispone de jugadores con experiencia en la NBA y la Euroliga.

De cara a lo que resta de la competencia, el equipo de Pablo Prigioni se enfocará en asegurar la clasificación antes de la ventana de noviembre, donde afrontará compromisos en Mar del Plata y, posteriormente, en condición de visitante frente a Bahamas y Puerto Rico.

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El fixture y los resultados de la selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027:

27/11/2025: Cuba 68-80 Argentina

1/12/2025: Argentina 105-49 Cuba

27/2/2026: Argentina 44-61 Uruguay

2/3/2026: Argentina 101-75 Panamá

2/7/2026: Uruguay 76-91 Argentina

5/7/2026: Panamá 71-96 Argentina

27/8/2026: Argentina 89-75 Puerto Rico

31/8/2026: Canadá vs. Argentina

26/11/2026: Argentina vs. Bahamas

29/11/2026: Argentina vs. Canadá

26/2/2027: Puerto Rico vs. Argentina

1/3/2027: Bahamas vs. Argentina