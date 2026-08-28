El Salvador

Protección Civil coordina más de 700 comisiones para enfrentar la sequía en El Salvador

Las autoridades implementan acciones conjuntas con Agricultura y Salud, brindan apoyo técnico y recalcan la importancia de usar responsablemente el agua, según informó Fermín Pérez en entrevista radial

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, durante la entrevista en Radio YSKL, donde informó sobre las acciones institucionales ante la sequía en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, durante la entrevista en Radio YSKL, donde informó sobre las acciones institucionales ante la sequía en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Guardar

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, expuso en el espacio de entrevista radial de la YSKL las acciones que el gobierno salvadoreño mantiene ante la sequía prolongada y las olas de calor que afectan a gran parte del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil opera actualmente con más de 700 comisiones comunales y municipales organizadas y capacitadas, lo que permite una articulación territorial efectiva para la prevención, atención y mitigación de los efectos derivados de la crisis climática.

Pérez señaló que la activación de las comisiones comunales y municipales responde a la declaratoria de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola.

“Tenemos un registro de más de 700 comisiones comunales debidamente organizadas, con su planificación, su capacitación y con recursos pertinentes para poder vigilar, atender e intervenir en cualquier eventualidad”, afirmó el subdirector.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que, en cumplimiento de la ley, todos los alcaldes y alcaldesas del país tienen el compromiso de activar sus respectivas comisiones cuando se emite una alerta, lo que garantiza una respuesta descentralizada y ágil ante cualquier emergencia.

La Cruz Roja Salvadoreña implementa acciones anticipatorias para mitigar el impacto de la sequía en comunidades vulnerables de Morazán y La Unión./ (Cruz Roja Salvadoreña)
La Cruz Roja Salvadoreña implementa acciones anticipatorias para mitigar el impacto de la sequía en comunidades vulnerables de Morazán y La Unión./ (Cruz Roja Salvadoreña)

El trabajo de Protección Civil se articula con otras instituciones clave, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y organizaciones internacionales. “La coordinación interinstitucional busca fortalecer la comunicación y la colaboración entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección Civil, desde el nivel local hasta el nacional”, explicó Pérez en la entrevista transmitida por la YSKL.

PUBLICIDAD

Plan de contingencia y escenarios climáticos

El subdirector también informó que se implementa un Plan Nacional de Contingencia para eventos hidroclimáticos que contempla dos escenarios principales: sequía, por un lado, y crecidas o inundaciones, por otro.

Este plan permite adaptar la respuesta frente a lluvias irregulares, tormentas eléctricas, altas temperaturas y períodos prolongados de ausencia de precipitaciones. El monitoreo meteorológico se coordina con el Ministerio de Medio Ambiente, que emite boletines y pronósticos diarios para orientar las acciones preventivas.

De igual manera, entre las medidas prioritarias, Pérez subrayó el uso racional y responsable del agua, tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas. “El uso apropiado y responsable de los recursos hídricos es una responsabilidad de todos aquí en nuestro país, tanto para consumo humano como para el tema agrícola”, enfatizó el subdirector de Protección Civil.

Protección Civil recomienda el uso racional del agua potable como medida clave frente a la sequía que afecta a diversas regiones del país. EFE/ Gustavo Amador
Protección Civil recomienda el uso racional del agua potable como medida clave frente a la sequía que afecta a diversas regiones del país. EFE/ Gustavo Amador

En materia de asistencia directa, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con técnicos territoriales y organismos como la FAO, brinda apoyo técnico a agricultores y ganaderos, identificando alternativas como la perforación de pozos, la diversificación de cultivos y la introducción de semillas resistentes a la sequía.

Impacto regional y perspectivas

Según la información proporcionada por el subdirector en la emisión radial, las zonas oriental y paracentral de El Salvador son las más afectadas por la sequía, mientras que la zona occidental y parte de la central presentan un déficit menor de lluvias. Esta variabilidad obliga a focalizar la asistencia y las evaluaciones en las áreas de mayor vulnerabilidad.

“Si vemos un poco el mapa donde hemos tenido mayor déficit de lluvia, podríamos identificar que básicamente en Oriente es en donde hemos tenido mayor déficit, Oriente y la región Paracentral”, detalló Pérez.

Las proyecciones oficiales, expuestas en la YSKL, indican que las condiciones de sequía y altas temperaturas podrían extenderse hasta 2027. Por lo que, el funcionario abogó que el gobierno, junto con la FAO y otras instancias internacionales, priorizaran el respaldo técnico y material al sector agrícola y ganadero, así como la vigilancia permanente de la seguridad alimentaria en las comunidades afectadas.

Temas Relacionados

El SalvadorProtección CivilSequíaAlerta meteorológicaCalorFenómeno del Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor extremo impulsa el aumento de enfermedades renales en El Salvador

Las temperaturas por encima de 43 grados Celsius aceleran la deshidratación y favorecen la formación de cálculos, un cuadro que ya llevó a triplicar las cirugías semanales reportadas por una cirujana uróloga

El calor extremo impulsa el aumento de enfermedades renales en El Salvador

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador también le impuso el pago de $4.296.751,68 más intereses como responsabilidad civil

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

Imágenes de la sequía meteorológica que impacta a El Salvador

El pasado 25 de agosto, El Salvador entró en alerta roja por una sequía meteorológica prolongada que generaría impacto en la actividad agrícola y déficit hídrico.

Imágenes de la sequía meteorológica que impacta a El Salvador

Seguro Social reporta un aumento anual de 100 pacientes con enfermedad renal crónica en El Salvador

El incremento mostró causas distintas según la edad, desde diabetes e hipertensión en mayores hasta un cuadro no tradicional ligado al calor

Seguro Social reporta un aumento anual de 100 pacientes con enfermedad renal crónica en El Salvador

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos

Medio Ambiente explicó que el panorama podría agravarse durante las siguientes horas. La institución alertó caída de árboles y afectaciones en techos

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos

TECNO

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

Apple TV vuelve a subir de precio: cuánto costará ahora la suscripción

Google lanza una pulsera inteligente de Pokémon: Pikachu es el protagonista y te ayuda a monitorear el sueño

Adiós a los chats aburridos: Google Messages ahora permite fondos personalizados siguiendo estos pasos

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reveló el costo de la fama: “No sabía qué hacer conmigo mismo”

Harry Styles reveló el costo de la fama: “No sabía qué hacer conmigo mismo”

El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

MUNDO

Nepal duplicó la cifra de desaparecidos y el colapso del glaciar en la frontera con China ya suma más de 2.000 víctimas

Nepal duplicó la cifra de desaparecidos y el colapso del glaciar en la frontera con China ya suma más de 2.000 víctimas

Misterio en Uganda: a los 34 años murió el rey de Tooro, el monarca más joven de mundo

EEUU sancionó a un importante banco egipcio, a una empresa y a un individuo por operar con entidades financieras de Irán

Un refugio en Grecia ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos en una isla paradisíaca

Las bombas de Putin volvieron a caer sobre Kiev y Odesa: apuntó contra almacenes e infraestructura portuaria