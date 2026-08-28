Protección Civil coordina más de 700 comisiones para enfrentar la sequía en El Salvador

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, durante la entrevista en Radio YSKL, donde informó sobre las acciones institucionales ante la sequía en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, expuso en el espacio de entrevista radial de la YSKL las acciones que el gobierno salvadoreño mantiene ante la sequía prolongada y las olas de calor que afectan a gran parte del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil opera actualmente con más de 700 comisiones comunales y municipales organizadas y capacitadas, lo que permite una articulación territorial efectiva para la prevención, atención y mitigación de los efectos derivados de la crisis climática.

Pérez señaló que la activación de las comisiones comunales y municipales responde a la declaratoria de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola.

“Tenemos un registro de más de 700 comisiones comunales debidamente organizadas, con su planificación, su capacitación y con recursos pertinentes para poder vigilar, atender e intervenir en cualquier eventualidad”, afirmó el subdirector.

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El funcionario explicó que, en cumplimiento de la ley, todos los alcaldes y alcaldesas del país tienen el compromiso de activar sus respectivas comisiones cuando se emite una alerta, lo que garantiza una respuesta descentralizada y ágil ante cualquier emergencia.

La Cruz Roja Salvadoreña implementa acciones anticipatorias para mitigar el impacto de la sequía en comunidades vulnerables de Morazán y La Unión./ (Cruz Roja Salvadoreña)

El trabajo de Protección Civil se articula con otras instituciones clave, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y organizaciones internacionales. “La coordinación interinstitucional busca fortalecer la comunicación y la colaboración entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección Civil, desde el nivel local hasta el nacional”, explicó Pérez en la entrevista transmitida por la YSKL.

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Plan de contingencia y escenarios climáticos

El subdirector también informó que se implementa un Plan Nacional de Contingencia para eventos hidroclimáticos que contempla dos escenarios principales: sequía, por un lado, y crecidas o inundaciones, por otro.

Este plan permite adaptar la respuesta frente a lluvias irregulares, tormentas eléctricas, altas temperaturas y períodos prolongados de ausencia de precipitaciones. El monitoreo meteorológico se coordina con el Ministerio de Medio Ambiente, que emite boletines y pronósticos diarios para orientar las acciones preventivas.

De igual manera, entre las medidas prioritarias, Pérez subrayó el uso racional y responsable del agua, tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas. “El uso apropiado y responsable de los recursos hídricos es una responsabilidad de todos aquí en nuestro país, tanto para consumo humano como para el tema agrícola”, enfatizó el subdirector de Protección Civil.

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Protección Civil recomienda el uso racional del agua potable como medida clave frente a la sequía que afecta a diversas regiones del país. EFE/ Gustavo Amador

En materia de asistencia directa, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con técnicos territoriales y organismos como la FAO, brinda apoyo técnico a agricultores y ganaderos, identificando alternativas como la perforación de pozos, la diversificación de cultivos y la introducción de semillas resistentes a la sequía.

Impacto regional y perspectivas

Según la información proporcionada por el subdirector en la emisión radial, las zonas oriental y paracentral de El Salvador son las más afectadas por la sequía, mientras que la zona occidental y parte de la central presentan un déficit menor de lluvias. Esta variabilidad obliga a focalizar la asistencia y las evaluaciones en las áreas de mayor vulnerabilidad.

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“Si vemos un poco el mapa donde hemos tenido mayor déficit de lluvia, podríamos identificar que básicamente en Oriente es en donde hemos tenido mayor déficit, Oriente y la región Paracentral”, detalló Pérez.

Las proyecciones oficiales, expuestas en la YSKL, indican que las condiciones de sequía y altas temperaturas podrían extenderse hasta 2027. Por lo que, el funcionario abogó que el gobierno, junto con la FAO y otras instancias internacionales, priorizaran el respaldo técnico y material al sector agrícola y ganadero, así como la vigilancia permanente de la seguridad alimentaria en las comunidades afectadas.