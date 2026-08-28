La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

La salida de Valentina Pergolini del programa Popstars

Guardar

La inesperada salida de Valentina Pergolini de Popstars sacudió tanto a los seguidores del reality como al mundo de la televisión. En apenas 48 horas, la joven artista decidió abandonar el certamen tras haber superado la tercera etapa, lo que generó un debate intenso en redes, especialmente por la reacción de Sofía La Reini Gonet en el streaming de Telefe.

La participación de la joven, de 20 años, no pasó inadvertida desde el primer momento. Su interpretación de Desafiando al destino, de María Becerra, le valió elogios directos del jurado. Ángela Torres, Carlos Charlie García y Nicki Nicole resaltaron su voz y presencia escénica, destacando su capacidad para buscar una identidad propia a pesar de su apellido. El panel, además, la felicitó por querer “hacer la suya”, como ella misma expresó en cámara: “Acá vengo a hacer la mía”.

PUBLICIDAD

La revelación de que era hija de Mario Pergolini llegó de manera inesperada en pleno programa. Torres fue quien dio a conocer el dato en vivo, lo que añadió otro nivel de atención sobre la concursante. Ante esto, García la animó explícitamente: “Construí tu propio nombre”, mientras el invitado especial, Nico Vázquez, reconoció la dificultad de crecer bajo la sombra de una familia con trayectoria en los medios.

La participante de 20 años se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss con una prueba a capella de 30 segundos. Cómo le fue en el casting (Video: Popstars/ Telefe)

A pesar del respaldo del jurado y de avanzar de ronda, Valentina sorprendió a todos al comunicar su renuncia solo dos días después. En una entrevista a solas frente a las cámaras del programa, explicó: “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”.

PUBLICIDAD

La noticia generó rápidamente repercusiones tanto dentro como fuera del ciclo. Naiara Vecchio informó en Los Profesionales con Flor que Valentina fue convocada para sumarse a la tercera temporada de En el Barro, la serie que ya le había abierto puertas en la actuación. Según Vecchio, la decisión de dejar el reality también estuvo motivada por diferencias con la producción. La joven, de hecho, ya había grabado escenas para la nueva temporada de la serie antes de formalizar su salida de Popstars.

Mientras Telefe transmitía la renuncia de Valentina, el streaming del canal se convirtió en escenario de polémica. Sofía La Reini Gonet fue especialmente dura al referirse a la salida de la hija de Pergolini. “¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?”, lanzó, poniendo el foco en el contraste entre la experiencia de Valentina y la de otras participantes que hicieron grandes sacrificios para estar en el certamen.

PUBLICIDAD

Valentina Pergolini abandonó Popstars a pesar de haber pasado de etapa, pero contó las razones al bajarse del certamen

La intervención de La Reini no quedó ahí. En el mismo espacio, Juli Poggio intentó aportar una visión más comprensiva: “Pero pará, Reini, vos que también sos de tener muchos proyectos. A veces pasa que se superponen las cosas, ¿viste?”. Sin embargo, Gonet subrayó su postura crítica hacia los “nepo babies”, término popularizado para referirse a personas con oportunidades facilitadas por su parentesco con figuras conocidas: “Pero ellas están luchando por esto. Ellas mueren porque se les dé esto. Yo no soy objetiva cuando hay un nepo baby igual. Me doy cuenta que no. Tengo como... no sé cómo explicarlo”.

La reacción de La Reini evidenció un debate vigente sobre hasta qué punto el apellido puede influir en el acceso a espacios de visibilidad, sobre todo cuando otros aspirantes enfrentan obstáculos mucho mayores.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Valentina avanza con nuevos proyectos en la actuación, reforzando su decisión de priorizar el desarrollo profesional propio, aún en medio del debate por su salida temprana del certamen y las repercusiones mediáticas que la acompañaron.