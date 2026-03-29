Ejercicios que se pueden realizar en el hogar para reducir el riesgo de caídas en adultos mayores

El riesgo de caídas afecta a más del 25% de los adultos mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las caídas en personas mayores representa un desafío creciente para la salud pública. De acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 25 % de los adultos de 65 años o más sufren una caída cada año, y cerca de 3 millones requieren atención en servicios de urgencias por las lesiones resultantes. Estos incidentes pueden originarse por una combinación de factores relacionados con el envejecimiento y la salud general.

A medida que las personas envejecen, la estabilidad postural tiende a disminuir. Este declive se debe a cambios progresivos en los sistemas sensoriales (vista, oído interno y sistema somatosensorial) que trabajan de manera conjunta para mantener el equilibrio y la orientación. La visión ayuda a detectar obstáculos, el sistema vestibulococlear del oído interno contribuye a la orientación y la audición, y el sistema somatosensorial informa al cerebro sobre la posición y el contacto del cuerpo con el entorno, así como sobre el dolor y la temperatura. Cuando estos sistemas experimentan deterioro, se reduce la capacidad para mantener el control postural y aumenta la inestabilidad.

El envejecimiento también suele ir acompañado de otros factores de riesgo, como la debilidad muscular, alteraciones al caminar, uso de múltiples medicamentos y problemas en los pies o el calzado. A esto se suman peligros domésticos, entre ellos la iluminación deficiente o los riesgos de tropiezo. Muchas caídas suceden en el baño, especialmente al levantarse o sentarse, o en la noche al desplazarse en la oscuridad.

Uno de los métodos para evaluar la disminución de la estabilidad postural es pedir a la persona permanecer inmóvil y analizar el grado de movimiento o balanceo. Un mayor balanceo indica menor estabilidad y mayor riesgo de caídas. La hipotensión ortostática, que provoca mareos al ponerse de pie, y la acumulación de varios medicamentos también incrementan el riesgo. Por eso, comprender estos riesgos y los cambios fisiológicos asociados a la edad es clave para desarrollar estrategias efectivas de prevención. De este modo, expertos han desarrollado simples ejercicios para reducir el peligro a los desplomes.

Ejercicios para reducir el riesgo de caídas

El fortalecimiento muscular y el entrenamiento del equilibrio son estrategias recomendadas para reducir las caídas en adultos mayores, según las pautas de Johns Hopkins Medicine. Estos ejercicios, que pueden realizarse de manera segura en casa con la supervisión adecuada, buscan mejorar la estabilidad y la capacidad funcional en personas de 65 años o más.

Sentarse y ponerse de pie

Fortalece los músculos de las piernas y ayuda a mejorar el equilibrio y la mecánica corporal. Se realiza sentado en una silla firme, con los pies apoyados en el suelo y una superficie estable al frente para apoyarse si es necesario. El movimiento consiste en inclinar el torso hacia adelante, levantarse lentamente hasta quedar de pie y volver a sentarse de forma controlada.

El ejercicio de sentarse y ponerse de pie ayuda a fortalecer las piernas y mejora el equilibrio en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda repetir el proceso 10 veces, dos veces al día. Para quienes buscan mayor dificultad, se pueden añadir pesas de mano en la versión avanzada. Si se experimenta dolor en rodillas, espalda o caderas, se debe interrumpir el ejercicio y consultar al médico.

Ejercicio de equilibrio: pies separados

Colocarse de pie con los pies separados a la anchura de los hombros y los ojos abiertos. El objetivo es mantener la posición durante 10 segundos, aumentando progresivamente hasta alcanzar 30 segundos. Ante episodios de inestabilidad, expertos aconsejan apoyarse en un soporte para mayor seguridad. La práctica constante reduce el balanceo y mejora el control postural.

La práctica de ejercicios de equilibrio como pies separados, pies juntos y equilibrio en un pie reduce el riesgo de caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio de equilibrio: Pies juntos

Una vez logrado el equilibrio con los pies separados, el siguiente paso es juntar los pies y mantener la posición con los ojos abiertos, durante 10 a 30 segundos. Se recomienda avanzar gradualmente y solo aumentar el tiempo cuando se logre estabilidad sin necesidad de apoyo.

Expertos recomiendan realizar ejercicios de equilibrio con los ojos cerrados para fortalecer el control postural y prevenir caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio de equilibrio: Un pie

Este ejercicio consiste en pararse sobre un pie, con los ojos abiertos, y sostener la postura durante 10 segundos, aumentando progresivamente hasta los 30 segundos. Luego, se repite el ejercicio con la otra pierna. Se aconseja realizar cinco repeticiones por pierna, dos veces al día, y siempre contar con una superficie segura cerca para apoyarse si fuera necesario.

La debilidad muscular, el deterioro sensorial y el uso de múltiples medicamentos aumentan el riesgo de caídas en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio de equilibrio: Ojos cerrados

Al lograr estabilidad en las posturas anteriores, se puede avanzar repitiendo cada ejercicio con los ojos cerrados. El objetivo es mantener la posición durante 10 segundos y progresar hasta los 30 segundos, siempre priorizando la seguridad y la supervisión.

Las recomendaciones de Johns Hopkins Medicine subrayan la importancia de consultar con un médico antes de iniciar cualquier rutina, especialmente en personas con antecedentes de caídas o problemas de equilibrio. Además, sugieren tener compañía en casa durante la práctica para mayor seguridad y apoyo en caso de necesitar ayuda.

La salud del corazón y el riesgo a caídas

Las caídas y el miedo a caerse representan un problema de salud significativo para los adultos mayores, en especial aquellos que viven con enfermedades cardiovasculares. Según la Asociación Americana del Corazón, entre el 40% y el 60% de los adultos con alguna cardiopatía presentan riesgo de caídas, cifra que se eleva aún más en entornos hospitalarios y en presencia de múltiples afecciones asociadas. Las caídas en este grupo se relacionan con factores como la polifarmacia, la hipotensión ortostática, las arritmias, la fragilidad física, el deterioro sensorial y los peligros ambientales.

Las enfermedades cardiovasculares multiplican el riesgo de caídas en adultos mayores, especialmente en presencia de fragilidad o polifarmacia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio destaca que la identificación y el manejo del riesgo de caídas en pacientes cardiópatas exigen una evaluación interdisciplinaria. Los profesionales de la salud deben preguntar de manera directa sobre caídas recientes o miedo a caerse, revisar exhaustivamente los medicamentos y evaluar tanto la marcha como el equilibrio. La fragilidad y la sarcopenia son condiciones frecuentes en personas con insuficiencia cardíaca y elevan la probabilidad de caídas. Del mismo modo, el deterioro cognitivo, la presencia de síncope y las alteraciones musculoesqueléticas o sensoriales incrementan la vulnerabilidad.

Entre las estrategias recomendadas, se encuentra la revisión y ajuste cuidadoso de medicamentos, la evaluación de la presión arterial en distintas posiciones para identificar hipotensión ortostática, y la incorporación de intervenciones no farmacológicas como el aumento de líquidos, el uso de medias de compresión y ejercicios de fortalecimiento. El entorno doméstico debe ser revisado para minimizar riesgos, y el acompañamiento de familiares o cuidadores resulta esencial en casos de deterioro cognitivo.

Aunque las terapias antihipertensivas y anticoagulantes plantean desafíos por el riesgo de hipotensión o hemorragia, la Asociación Americana del Corazón subraya que la reducción del riesgo cardiovascular suele superar los posibles efectos adversos, siempre que se realice una valoración individualizada y multidisciplinaria. El documento también señala la necesidad de mayor investigación sobre intervenciones efectivas para reducir caídas en este grupo, incluyendo programas de ejercicio, rehabilitación cardíaca y estrategias para tratar la fragilidad y la sarcopenia.