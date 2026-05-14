Economía

El organizador de Expo Mate advirtió por la baja del consumo local, pero dijo que crece en el exterior: el factor Messi

La yerba mate cayó en ventas internas pese a una cosecha récord, y Cirilo Wagener explicó en Infobae al Regreso por qué el producto argentino conquista mercados externos

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La transformación del consumo se refleja en la profesionalización del ritual, desde carreras de sommelier de mate hasta nuevas técnicas de cata y preparación

La yerba mate registró una baja del 2,1% en las ventas al mercado interno durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, mientras la cosecha superó los 80 millones de kilos de hoja verde, muy por encima de los 65 millones procesados en igual lapso de 2025.

En una entrevista en Infobae al Regreso, el emprendedor y organizador de Expo Mate Cirilo Wagener comentó sobre la paradoja que atraviesa el sector: más producción, más marcas y más demanda externa, pero menos ventas en góndola.

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Matías Barbería aportó el primer dato de contraste: del trío de productos clásicos de la mesa argentina, solo el vino registró una suba en el consumo interno. “El mate sorprendió por el retroceso respecto al año pasado”, señaló. La caída de la carne era previsible dado el aumento sostenido de precios, pero la de la yerba generó debate en el estudio.

Una mano vierte agua caliente de un termo sobre yerba mate en un mate tradicional con bombilla, sobre una mesa de madera, en un ambiente interior luminoso.
El consumo interno de yerba mate cayó un 2,1% en el primer trimestre de 2026 pese a una cosecha récord en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paradoja del mate: más cosecha, más marcas y menos ventas

Wagener explicó que los números de góndola no reflejan la totalidad del fenómeno. “El consumo de góndola es una parte. De nuestro lado vemos que por ahí los números no reflejan lo que está pasando en el mercado”, sostuvo el organizador de Expo Mate, quien destacó que la feria pasó de 80 participantes el año pasado a 170 en esta edición.

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El emprendedor describió una transformación profunda en la oferta: “Antes estaban las clásicas tradicionales. Hoy empiezan a haber influencers que lanzan su propia marca de yerba, yerbas uruguayas que vienen al mercado argentino”. Para Wagener, este fenómeno responde a una liberación del mercado que presiona a los grandes y abre oportunidades para los pequeños productores.

La situación de los yerbateros tradicionales del litoral es, sin embargo, crítica. Productores que históricamente vendían su cosecha a los grandes molinos cobran hoy mínimos históricos por su producción. “Los chicos están en el medio de todo esto. Los que pueden meter algún canal propio empiezan a empaquetar su propia yerba y mandan”, explicó Wagener.

Yerba Mate
La modernización del mate incluye influencers que lanzan sus propias marcas y la llegada de yerbas uruguayas al mercado argentino (Imagen Ilustrartiva Infobae)

El ritual se profesionaliza: sommeliers, calabazas y yerba con pistacho

La transformación del consumo va más allá de las marcas. “Empiezan a verse distintos matices de estacionamiento, de palo, de polvo. Es como el vino”, describió Wagener. La comparación con la industria vitivinícola no es casual: “Empiezan a haber carreras de sommelier de mate, academias que enseñan a catar”.

El ritual de preparación también cambió. “Antes era tirar la yerba y tirar el agua. Hoy es preparar la montañita, tirar un chorrito de agua fría, esperar que la yerba se hinche. Tiene todo un ritual”, explicó el emprendedor. Aziz sumó su propia lectura: “Cada vez más gente sabe cebar mejor el mate y extender mejor el uso de la yerba”, lo que podría explicar en parte la caída en las ventas sin una caída equivalente en el consumo real.

La diversificación de productos alcanza extremos que hace pocos años habrían parecido impensados. “Hay yerbas con coco, con pistacho. Empiezan a haber helados de mate, chicles de mate, pastillas efervescentes y hasta máquinas expendedoras”, enumeró Wagener.

Claudio 'Chiqui' Tapia sonríe a Lionel Messi, quien bebe mate de un recipiente tradicional con bombilla. Ambos al aire libre bajo el sol
El efecto Messi impulsa el consumo de yerba mate argentina en Estados Unidos, donde crece la curiosidad por el producto tras la exposición pública del futbolista

El efecto Messi y la expansión global de la yerba argentina

El crecimiento externo del mate tiene un nombre propio. “En Estados Unidos el consumo de yerba creció una banda desde que Messi empezó a ir a todos lados con el mate”, afirmó Wagener. La imagen del mejor jugador del mundo tomando mate en públicos y vestuarios generó una curiosidad masiva: “La gente ve qué está tomando y quiere probarlo”.

La expansión no se limita al formato tradicional. “Empiezan a salir nuevas tónicas, bebidas enlatadas, hasta pastillas efervescentes”, detalló el emprendedor. En grandes cadenas y farmacias de Estados Unidos ya se consiguen productos derivados de la yerba argentina, un mercado que hace una década era prácticamente inexistente.

Wagener también rescató la dimensión social del mate como factor de su crecimiento global. “El mate es la primera red social”, citó.

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