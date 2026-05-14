Honduras

Honduras: Capturan a presunto saqueador de tumbas buscado desde 2006

La captura de un hombre acusado de saquear tumbas y extraer objetos de personas fallecidas generó impacto en Puerto Cortés, luego de que la Policía Nacional confirmara que el sospechoso permaneció prófugo de la justicia hondureña durante casi dos décadas.

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La Policía Nacional capturó en Puerto Cortés a un hombre acusado de violación de sepulturas y robo desde 2006. (FOTO: Infobae)
La Policía Nacional capturó en Puerto Cortés a un hombre acusado de violación de sepulturas y robo desde 2006. (FOTO: Infobae)

a captura de un hombre acusado de saquear tumbas y extraer objetos de personas fallecidas generó impacto en Puerto Cortés, luego de que la Policía Nacional confirmara que el sospechoso permaneció prófugo de la justicia hondureña durante casi dos décadas.

El detenido, un hombre de 40 años de edad, fue arrestado en las últimas horas mediante operaciones ejecutadas por agentes de investigación e inteligencia policial en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”, según informó Daniel Funes, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país.

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De acuerdo con las autoridades, el individuo mantenía una orden de aprehensión pendiente desde el año 2006 emitida por un juzgado seccional de Nacaome, Valle, por los delitos de robo y violación de sepulturas.

Las investigaciones policiales indican que el sospechoso se dedicaba a ingresar ilegalmente a cementerios para dañar tumbas, extraer pertenencias de personas fallecidas e incluso sustraer restos humanos con el objetivo de comercializarlos posteriormente.

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“Este individuo era el encargado prácticamente de dañar sepulturas y extraer objetos de personas ya fallecidas para posteriormente venderlos a otras personas”, explicó el vocero policial durante una entrevista televisiva.

Las autoridades señalaron que el detenido permaneció prófugo de la justicia hondureña durante casi 20 años. (FOTO: VTV Honduras)
Las autoridades señalaron que el detenido permaneció prófugo de la justicia hondureña durante casi 20 años. (FOTO: VTV Honduras)

Las autoridades señalaron que este tipo de delitos no solo representan una violación a la ley, sino también una afectación directa a la dignidad de las personas fallecidas y al respeto de sus familiares.

“Esto atenta contra la dignidad tanto de la persona fallecida como de los familiares”, agregó Funes.

Según la versión policial, la captura fue posible gracias a trabajos de seguimiento, vigilancia y labores de inteligencia desarrolladas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además de información proporcionada por ciudadanos que alertaron sobre la presencia del sospechoso en Puerto Cortés.

Tras ubicarlo, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a las autoridades judiciales correspondientes en Nacaome, Valle, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.

La Policía detalló que el caso permaneció activo durante años debido a que el acusado habría logrado evadir a la justicia hondureña desde la emisión de la orden de captura hace aproximadamente 20 años.

“Ya pasó a manos de la Fiscalía, quien había solicitado su aprehensión 20 años después de estar evadiendo la justicia hondureña”, expresó el portavoz policial.

Según las investigaciones, el sospechoso extraía objetos y restos humanos de cementerios para posteriormente comercializarlos. (FOTO: El Heraldo)
Según las investigaciones, el sospechoso extraía objetos y restos humanos de cementerios para posteriormente comercializarlos. (FOTO: El Heraldo)

Durante la entrevista, el funcionario también explicó que el delito de violación de sepulturas implica la alteración ilegal de tumbas, manipulación de restos humanos y extracción de objetos sin autorización legal.

“Este delito trae consigo la extracción ilegal de restos humanos y el robo de pertenencias de personas difuntas”, señaló.

Aunque las autoridades no detallaron cuántos cementerios habrían sido afectados ni el alcance total de las acciones atribuidas al sospechoso, el caso generó reacciones de indignación entre ciudadanos debido a la naturaleza de los hechos investigados.

El caso generó indignación debido a que los delitos afectan la dignidad de las personas fallecidas y sus familiares. (FOTO: Contracorriente)
El caso generó indignación debido a que los delitos afectan la dignidad de las personas fallecidas y sus familiares. (FOTO: Contracorriente)

En Honduras, los delitos relacionados con profanación de tumbas y violación de sepulturas son considerados graves debido al impacto moral y social que provocan en las familias afectadas y comunidades enteras.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operativos de localización de personas con órdenes judiciales pendientes en distintas regiones del país como parte de las estrategias de seguridad e investigación criminal.

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