Guatemala

El Gobierno de Guatemala oficializa un nuevo marco normativo para el sector agropecuario nacional

La nueva normativa establece un marco que reorganiza la orientación y supervisión del sector rural nacional, incluye mecanismos de coordinación y cumplimiento, y exige la participación activa de instituciones sectoriales en los próximos años

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La nueva política agropecuaria redefine la coordinación interinstitucional entre el MAGA, INAB, FONTIERRAS, ICTA, INDECA y ENCA para el periodo 2026-2032. (Visuales IA)
La nueva política agropecuaria redefine la coordinación interinstitucional entre el MAGA, INAB, FONTIERRAS, ICTA, INDECA y ENCA para el periodo 2026-2032. (Visuales IA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala aprobó formalmente, a través de un Acuerdo Ministerial fechado el 6 de mayo de 2026, la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032, un instrumento normativo que reestructura la orientación y supervisión del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico nacional.

Esta decisión, adoptada bajo la firma electrónica de la ministra María Fernanda Rivas Ochoa y publicada en el Diario de Centro América el 13 de mayo de 2026, permitirá responder a desafíos clave como la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural y el desarrollo sostenible del sector, con efecto a partir del día posterior a su publicación.

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Entre las directrices centrales, el artículo 4 del acuerdo determina que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) actuará como ente rector y define como instituciones sectoriales al Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA) y la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA).

Esta estructura facilita la coordinación interinstitucional prevista en el artículo 3, que mandata a todas las dependencias y entidades a ejecutar las acciones alineadas con la nueva política bajo la conducción del MAGA.

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Vista aérea de un campo agrícola en Guatemala con agricultores cosechando café en laderas, otros cargando sacos en un camión y diversos cultivos, con volcanes de fondo.
El acuerdo ministerial, firmado por María Fernanda Rivas Ochoa, remarca el compromiso estatal con la reducción de la pobreza rural en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032 surge en conformidad con el artículo 194 de la Constitución Política de Guatemala, así como de los artículos pertinentes de la Ley del Organismo Ejecutivo y del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio.

Según el considerando del Acuerdo Ministerial, la obligación estatal de garantizar el desarrollo integral, la seguridad y la justicia ha sido el eje motivador para reformular las estrategias sectoriales.

Instituciones involucradas y coordinación intersectorial para 2026-2032

La definición del sector agropecuario establecida en el nuevo marco normativo abarca la integración de los sectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico, con el objetivo de atender de forma integral la demanda alimentaria nacional y contribuir a la reducción de la pobreza rural, conforme al considerando del acuerdo.

El texto ordena a la Oficina de Planificación del Ministerio la coordinación en los procesos de socialización, implementación, seguimiento y evaluación de la política sectorial, en alianza con sus dependencias y órganos sectoriales.

La política reconoce como actores clave a las entidades mencionadas, entre ellas INAB, FONTIERRAS e ICTA, cuyas funciones en materia de recursos naturales renovables, ciencia y tecnología y distribución de tierras serán objeto de nuevas dinámicas según el mandato definido por el MAGA.

Uno de los aspectos operativos destacados se encuentra en la instrucción de remitir ejemplares impresos y digitales del Acuerdo Ministerial a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio, dado el carácter gratuito de la publicación, y en la obligatoriedad de su difusión oficial en el Diario de Centro América para asegurar su vigencia y cumplimiento.

Supervisión, auditoría y cronograma de implementación

El acuerdo indica que en el ejercicio fiscal de 2026, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación deberá incorporar lo dispuesto por la nueva política en sus revisiones. La Comisión Liquidadora será responsable de analizar el alcance y legalidad de las entidades recaptoras del ministerio y de verificar el uso y destino de los fondos públicos conforme a la nueva normativa.

El acuerdo ministerial, firmado por María Fernanda Rivas Ochoa, remarca el compromiso estatal con la reducción de la pobreza rural en Guatemala. (Visuales IA)
El acuerdo ministerial, firmado por María Fernanda Rivas Ochoa, remarca el compromiso estatal con la reducción de la pobreza rural en Guatemala. (Visuales IA)

Como parte del proceso administrativo, el procedimiento de asignación de fondos finales deberá ser elaborado y resuelto en un plazo de noventa días calendario después de la entrada en vigor del acuerdo, de acuerdo con el mandato incluido en las páginas del documento oficial.

La aprobación de la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032 define un marco coordinado y participativo que involucra a todos los órganos centrales del sector rural y refuerza las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo, seguridad alimentaria y gestión sostenible de los recursos, según el acuerdo firmado por María Fernanda Rivas Ochoa en nombre del Gobierno de Guatemala.

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