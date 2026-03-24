De carga demográfica a motor de crecimiento: la revolución de la productividad senior

El Banco Mundial subraya que el cuidado familiar y el voluntariado senior son pilares que sostienen el tejido económico y social en países de ingresos medios.

El envejecimiento poblacional desafía las estructuras tradicionales de la economía mundial, pero recientes informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos señalan que mayores tasas de empleo y productividad entre los adultos mayores saludables pueden hacer crecer el PIB global hasta en 0,4 puntos porcentuales adicionales por año hacia 2050.

Esta perspectiva, respaldada por el Banco Mundial, la OCDE, el National Bureau of Economic Research (NBER) y la Global Coalition on Aging (GCOA), destaca el potencial de la llamada “economía plateada” para transformar el crecimiento económico a largo plazo.

Si los países fomentan la incorporación laboral de los adultos mayores que gozan de buena salud y facilitian su acceso a tecnologías adaptadas, el envejecimiento poblacional podría convertirse en un motor de crecimiento mundial.

Las proyecciones de los principales organismos económicos establecen que, con políticas adecuadas, la productividad de la población senior puede impulsar el PIB y contribuir a equilibrar las presiones sobre los sistemas de pensiones y salud en las próximas décadas.

Los riesgos asociados al envejecimiento demográfico siguen preocupando a la comunidad internacional. Según el FMI, la presión sobre los sistemas de pensiones es uno de los mayores desafíos, especialmente para las economías avanzadas y emergentes de Asia y América Latina, donde la transición demográfica ocurre a gran velocidad.

El Banco Mundial apunta que, en ausencia de reformas, el gasto público en salud y pensiones crecerá varios puntos porcentuales del PIB antes de 2050, lo que podría afectar la sostenibilidad fiscal de los países.

Según proyecciones del FMI, integrar plenamente a los adultos mayores saludables en la fuerza laboral podría sumar hasta 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB global anual.

El análisis del Banco Mundial subraya la importancia de la “productividad invisible”: actividades como el cuidado familiar, el voluntariado y el apoyo comunitario generan un valor económico indirecto, especialmente en países con ingresos bajos y medios. Reconocer esta aportación es fundamental para entender el verdadero peso de los adultos mayores en la economía y diseñar políticas que incentiven su participación de manera integral.

Oportunidades de la economía plateada en el crecimiento global

Proyecciones recientes del FMI afirman que retrasar la edad de jubilación y adoptar políticas de salud preventiva pueden compensar parcialmente el impacto de una menor fuerza laboral activa. De acuerdo con el organismo, “el aumento de la productividad y la participación laboral de los adultos mayores saludables podría aportar hasta 0,4 puntos porcentuales al PIB global anual hacia 2050”.

El NBER respalda este cálculo con investigaciones que demuestran cómo el incremento de la longevidad acompañada de buena salud extiende los años de empleo formal y, a su vez, fomenta el consumo y la contribución social. De esta manera, la estructura productiva de las economías puede beneficiarse de generaciones más activas.

Por su parte, la OCDE resalta la conveniencia de retener a trabajadores experimentados en funciones de mentoría y consultoría. En países desarrollados, la “economía plateada” empieza a consolidarse mediante políticas fiscales que extienden la vida laboral e incentivan empleos flexibles adaptados a la salud y capacidades de los mayores.

Experiencias internacionales para potenciar la productividad senior

Las experiencias de los países nórdicos y de Japón, documentadas por la OCDE, muestran que reformas focalizadas permiten aumentar la participación de los adultos mayores en el mercado laboral. Incentivos fiscales y facilidades para acceder a puestos de mentoría y consultoría han favorecido la prolongación de la vida profesional.

La OCDE destaca que modelos de mentoría y empleo flexible permiten que el conocimiento de los trabajadores senior fortalezca la competitividad de las empresas frente al relevo generacional.

La innovación tecnológica también impulsa esta tendencia. La GCOA destaca que la tecnología está ayudando a que los mayores se mantengan activos, consuman y participen en la sociedad. Herramientas como la inteligencia artificial para monitoreo remoto y la integración de hogares inteligentes contribuyen a la autonomía y el bienestar, facilitando su presencia en la economía.

En América Latina, el Banco Mundial enfatiza la importancia de aprovechar tanto la productividad visible como la invisible de los adultos mayores para sostener el dinamismo económico. Incorporar experiencias internacionales puede ser clave para estimular el empleo formal y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Inversión en salud y tecnología: motor de crecimiento a largo plazo

Los expertos coinciden en que la inversión en salud pública deja de ser vista solo como un gasto social y pasa a entenderse como motor para el crecimiento económico. El NBER sostiene que el valor atribuido a los años de vida adicional con buena salud justifica asignar más recursos a sistemas de prevención y cuidado, lo que repercute en la productividad y alivia las cargas fiscales.

La innovación en inteligencia artificial y hogares inteligentes, impulsada por la GCOA, es la clave para que la generación senior mantenga su productividad y consumo en la economía del siglo XXI.

Al mismo tiempo, la GCOA remarca que la innovación tecnológica y la reconversión laboral abren nuevos mercados y alternativas de crecimiento asociadas a la longevidad.

El futuro de la economía mundial dependerá cada vez más de la capacidad de integrar plenamente la aportación de los adultos mayores activos y saludables.

Promover la salud y la productividad a edades avanzadas permitirá que la inversión pública en este ámbito se consolide como un motor sostenible del desarrollo económico global.