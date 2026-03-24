Generación Silver

De carga demográfica a motor de crecimiento: la revolución de la productividad senior

El auge de la longevidad y nuevas tecnologías empuja a gobiernos a buscar modelos que integren a todas las generaciones activas en la vida productiva

Guardar
El Banco Mundial subraya que el cuidado familiar y el voluntariado senior son pilares que sostienen el tejido económico y social en países de ingresos medios.
El Banco Mundial subraya que el cuidado familiar y el voluntariado senior son pilares que sostienen el tejido económico y social en países de ingresos medios.

El envejecimiento poblacional desafía las estructuras tradicionales de la economía mundial, pero recientes informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos señalan que mayores tasas de empleo y productividad entre los adultos mayores saludables pueden hacer crecer el PIB global hasta en 0,4 puntos porcentuales adicionales por año hacia 2050.

Esta perspectiva, respaldada por el Banco Mundial, la OCDE, el National Bureau of Economic Research (NBER) y la Global Coalition on Aging (GCOA), destaca el potencial de la llamada “economía plateada” para transformar el crecimiento económico a largo plazo.

Si los países fomentan la incorporación laboral de los adultos mayores que gozan de buena salud y facilitian su acceso a tecnologías adaptadas, el envejecimiento poblacional podría convertirse en un motor de crecimiento mundial.

Las proyecciones de los principales organismos económicos establecen que, con políticas adecuadas, la productividad de la población senior puede impulsar el PIB y contribuir a equilibrar las presiones sobre los sistemas de pensiones y salud en las próximas décadas.

Los riesgos asociados al envejecimiento demográfico siguen preocupando a la comunidad internacional. Según el FMI, la presión sobre los sistemas de pensiones es uno de los mayores desafíos, especialmente para las economías avanzadas y emergentes de Asia y América Latina, donde la transición demográfica ocurre a gran velocidad.

El Banco Mundial apunta que, en ausencia de reformas, el gasto público en salud y pensiones crecerá varios puntos porcentuales del PIB antes de 2050, lo que podría afectar la sostenibilidad fiscal de los países.

Según proyecciones del FMI, integrar plenamente a los adultos mayores saludables en la fuerza laboral podría sumar hasta 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB global anual.
Según proyecciones del FMI, integrar plenamente a los adultos mayores saludables en la fuerza laboral podría sumar hasta 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB global anual.

El análisis del Banco Mundial subraya la importancia de la “productividad invisible”: actividades como el cuidado familiar, el voluntariado y el apoyo comunitario generan un valor económico indirecto, especialmente en países con ingresos bajos y medios. Reconocer esta aportación es fundamental para entender el verdadero peso de los adultos mayores en la economía y diseñar políticas que incentiven su participación de manera integral.

Oportunidades de la economía plateada en el crecimiento global

Proyecciones recientes del FMI afirman que retrasar la edad de jubilación y adoptar políticas de salud preventiva pueden compensar parcialmente el impacto de una menor fuerza laboral activa. De acuerdo con el organismo, “el aumento de la productividad y la participación laboral de los adultos mayores saludables podría aportar hasta 0,4 puntos porcentuales al PIB global anual hacia 2050”.

El NBER respalda este cálculo con investigaciones que demuestran cómo el incremento de la longevidad acompañada de buena salud extiende los años de empleo formal y, a su vez, fomenta el consumo y la contribución social. De esta manera, la estructura productiva de las economías puede beneficiarse de generaciones más activas.

Por su parte, la OCDE resalta la conveniencia de retener a trabajadores experimentados en funciones de mentoría y consultoría. En países desarrollados, la “economía plateada” empieza a consolidarse mediante políticas fiscales que extienden la vida laboral e incentivan empleos flexibles adaptados a la salud y capacidades de los mayores.

Experiencias internacionales para potenciar la productividad senior

Las experiencias de los países nórdicos y de Japón, documentadas por la OCDE, muestran que reformas focalizadas permiten aumentar la participación de los adultos mayores en el mercado laboral. Incentivos fiscales y facilidades para acceder a puestos de mentoría y consultoría han favorecido la prolongación de la vida profesional.

La OCDE destaca que modelos de mentoría y empleo flexible permiten que el conocimiento de los trabajadores senior fortalezca la competitividad de las empresas frente al relevo generacional.
La OCDE destaca que modelos de mentoría y empleo flexible permiten que el conocimiento de los trabajadores senior fortalezca la competitividad de las empresas frente al relevo generacional.

La innovación tecnológica también impulsa esta tendencia. La GCOA destaca que la tecnología está ayudando a que los mayores se mantengan activos, consuman y participen en la sociedad. Herramientas como la inteligencia artificial para monitoreo remoto y la integración de hogares inteligentes contribuyen a la autonomía y el bienestar, facilitando su presencia en la economía.

En América Latina, el Banco Mundial enfatiza la importancia de aprovechar tanto la productividad visible como la invisible de los adultos mayores para sostener el dinamismo económico. Incorporar experiencias internacionales puede ser clave para estimular el empleo formal y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Inversión en salud y tecnología: motor de crecimiento a largo plazo

Los expertos coinciden en que la inversión en salud pública deja de ser vista solo como un gasto social y pasa a entenderse como motor para el crecimiento económico. El NBER sostiene que el valor atribuido a los años de vida adicional con buena salud justifica asignar más recursos a sistemas de prevención y cuidado, lo que repercute en la productividad y alivia las cargas fiscales.

La innovación en inteligencia artificial y hogares inteligentes, impulsada por la GCOA, es la clave para que la generación senior mantenga su productividad y consumo en la economía del siglo XXI.
La innovación en inteligencia artificial y hogares inteligentes, impulsada por la GCOA, es la clave para que la generación senior mantenga su productividad y consumo en la economía del siglo XXI.

Al mismo tiempo, la GCOA remarca que la innovación tecnológica y la reconversión laboral abren nuevos mercados y alternativas de crecimiento asociadas a la longevidad.

El futuro de la economía mundial dependerá cada vez más de la capacidad de integrar plenamente la aportación de los adultos mayores activos y saludables.

Promover la salud y la productividad a edades avanzadas permitirá que la inversión pública en este ámbito se consolide como un motor sostenible del desarrollo económico global.

Temas Relacionados

Envejecimiento PoblacionalBanco MundialProductividad LaboralEconomía Plateadageneracion silver

Últimas Noticias

Generaciones criadas en los años 60 y 70: ¿tienen más fortalezas mentales que los jóvenes de hoy?

El esfuerzo como algo normal y la capacidad para dejar de lado las emociones y concentrarse en el trabajo o el estudio, son rasgos psicológicos atribuidos a los +60. “Hoy todo es psicologizable. Lo que antes eran cuestiones de la vida, hoy están en los manuales de diagnóstico y tratamiento”, dice un especialista

Generaciones criadas en los años 60 y 70: ¿tienen más fortalezas mentales que los jóvenes de hoy?

Seis síntomas que no se suelen asociar con la menopausia y que afectan a muchas mujeres

Sofocos, sudor nocturno y humor cambiante son los efectos más conocidos del fin definitivo de la menstruación. Pero hay otros signos que también se relacionan con esa etapa, aunque muchas los sufren sin saber la causa

Seis síntomas que no se suelen asociar con la menopausia y que afectan a muchas mujeres

Salud cutánea y el paso del tiempo: cuáles son los alimentos que mejor influyen en la piel

Una selección minuciosa de ingredientes para consumir habitualmente contribuyen a preservar la firmeza, hidratación y elasticidad

Salud cutánea y el paso del tiempo: cuáles son los alimentos que mejor influyen en la piel

Economía plateada: por qué el envejecimiento de la población no implica mayor gasto público

Las estrategias institucionales y la calidad de las reformas gubernamentales aparecen como factores clave para transformar escenarios demográficos complejos en oportunidades de equilibrio financiero

Economía plateada: por qué el envejecimiento de la población no implica mayor gasto público

La historia del jinete que eligió entrar a la generación silver cabalgando de Salta a Buenos Aires

Eduardo Torinetto y un grupo de expedicionarios recorrieron más de 3.000 kilómetros en homenaje a Martín Miguel de Güemes y explican cómo se sostiene una travesía de larga distancia, tanto en lo físico como en lo logístico

La historia del jinete que eligió entrar a la generación silver cabalgando de Salta a Buenos Aires
DEPORTES
Lewis Hamilton sorprendió con una Ferrari de más de 4 millones de dólares en un icónico sitio de Tokio antes del Gran Premio de Japón

Lewis Hamilton sorprendió con una Ferrari de más de 4 millones de dólares en un icónico sitio de Tokio antes del Gran Premio de Japón

River Plate difundió nuevas imágenes de la reforma del Monumental: los detalles de la obra de ampliación y el techado

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La probable formación de la selección argentina en el amistoso ante Mauritania con Messi de titular

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

Así fue la experiencia de Wanda Nara en el tren bala de Hello Kitty en Japón: detalles excéntricos y cultura pop

La emoción de Emily Ceco después de la condena a su expareja Santiago Martínez: “Mi vida dependió un segundo de él”

El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

INFOBAE AMÉRICA

Iniciativa legislativa busca reactivar mercado de vivienda de segunda en Panamá

Iniciativa legislativa busca reactivar mercado de vivienda de segunda en Panamá

Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Cuba recibió una donación de 15.600 toneladas de arroz procedente de China

Choferes de Bolivia radicalizan su protesta por problemas con la gasolina y anuncian un paro indefinido

Jair Bolsonaro recibirá el alta este viernes y la familia ya prepara su casa para el arresto domiciliario