El auge de los “solo agers” redefine el envejecimiento y desafía los modelos tradicionales de apoyo social

Cada vez más adultos mayores viven sin pareja ni hijos que puedan cuidar de ellos, redefiniendo la vejez y la autonomía en Estados Unidos.

El aumento de adultos mayores que envejecen solos está cambiando el panorama social en Estados Unidos. Según Kiplinger, al menos 15 millones de personas mayores de 55 años viven sin pareja ni hijos, y el porcentaje de hogares unipersonales pasó del 16% al 30% entre 1970 y 2022.

Estas personas, conocidas como “solo agers”, enfrentan desafíos de soledad, gestión de la salud y planificación financiera, pero también buscan nuevas formas de independencia y sentido de comunidad.

Los adultos mayores que viven solos afrontan la vejez sin familiares cercanos que puedan brindar apoyo. Para mantener su autonomía, recurren a estrategias de planificación, redes sociales, grupos de autoayuda y recursos organizativos que les permiten vivir de manera independiente y fortalecer su seguridad y bienestar.

El fenómeno de los “solo agers” surge de cambios demográficos y culturales, como el envejecimiento del baby boom, la reducción en el número de hijos y el crecimiento de la independencia económica femenina. Emily Nabors, subdirectora de innovación del National Council on Aging, explica a Kiplinger que la mayor longevidad ha dado visibilidad a quienes envejecen sin familia cercana.

La American Association of Retired Persons —Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas— es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se enfoca en los derechos, bienestar y calidad de vida de las personas mayores de 50 años. Sus áreas incluyen: salud, finanzas, estilo de vida, empleo, educación y apoyo social para adultos mayores.

Según indica este organismo, el 10% de los adultos mayores de 50 años vive solo, sin pareja ni hijos, mientras otro 24% cuenta con hijos que no brindarán cuidados. Las principales preocupaciones, de acuerdo con AARP, son la pérdida de autonomía, la sostenibilidad financiera y el aislamiento social.

La soledad, la gestión de la salud y la planificación financiera son los principales desafíos de los “solo agers”.

Aunque enfrentan desafíos, la mayoría de los “solo agers” evalúa de forma positiva su calidad de vida. Casi uno de cada cuatro reporta soledad, pero la independencia y el control sobre sus decisiones son aspectos muy valorados. Heather Nawrocki, vicepresidenta de AARP, destaca en Kiplinger la importancia de proteger la salud social, diciendo que la red de apoyo es clave para el bienestar y la felicidad en la vejez.

Las mujeres mayores tienen mayor probabilidad de envejecer solas debido a su longevidad y a su situación tras el divorcio o la viudez. Según Nawrocki, una de cada tres mujeres mayores es “solo ager”, frente a uno de cada cinco hombres.

Desafíos y oportunidades en la vida independiente

Envejecer en solitario plantea riesgos, pero también ofrece ventajas. Personas como Natalie Brown, consultora de Atlanta, descubren el reto emocional de carecer de apoyo familiar tras una cirugía. Brown contó a Kiplinger que recurrió a su seguro médico, a su red de amistades y a servicios profesionales para suplir esa ausencia.

Judy Hirsch, de Filadelfia, optó por contratar ayuda profesional tras someterse a una cirugía, prefiriendo anticipar un posible problema antes que arriesgarse a no tener cuidado. Así, muchos adultos mayores recurren a planificar, contratar servicios externos y ampliar su círculo social para afrontar imprevistos de salud y movilidad.

La autonomía también permite reinventar la vida personal. Georgene Nitzsche, profesora en Indianápolis, describe cómo su red social se expandió y su vida profesional cobró un nuevo sentido después de enviudar. “No lo cambiaría por nada”, afirmó a Kiplinger. La “floración de la viudez”, identificada por Elena Portacolone de la Universidad de California, ilustra ese redescubrimiento de libertad y nuevos intereses en la vida de muchas mujeres tras enviudar.

Amigos, grupos sociales, comunidades locales y organizaciones como AARP permiten mantener la autonomía y la seguridad.

Nawrocki recomienda examinar y fortalecer la salud social, identificando personas de confianza y manteniendo lazos activos. Estudios citados por AARP sugieren que mantener una red de apoyo puede retrasar el avance de enfermedades como la demencia.

Nuevas redes y recursos para adultos mayores independientes

Las redes de apoyo a adultos mayores en situación de envejecimiento autónomo han cobrado protagonismo. AARP impulsa espacios como los Ethel Circles y el “Girlfriend Social Club,” donde mujeres maduras se reúnen para compartir experiencias y acompañarse en la vida cotidiana. Hirsch coordina un Ethel Circle con participación de mujeres de distintas ciudades.

Por otro lado, la organización sin fines de lucro Village to Village Network fomenta la creación de comunidades locales gestionadas por sus propios miembros, quienes se ayudan en actividades diarias, traslados y encuentros sociales. Según AARP, existen 285 comunidades virtuales bajo este modelo, con otras 50 en formación.

La planificación estructurada es fundamental para la seguridad y el bienestar en la vejez. Especialistas consultados por Kiplinger recomiendan diseñar un plan que contemple redes de apoyo confiables, gestión de la salud, documentación legal y planificación financiera, además de buscar servicios de apoyo domiciliario y opciones residenciales según las necesidades personales.

AARP resalta la utilidad de asistir a centros de mayores, participar en voluntariados y aprovechar comunidades virtuales para fortalecer conexiones, en especial cuando la vida autónoma obedece a circunstancias imprevistas.

A pesar de los retos, muchos solo agers valoran la libertad, el control sobre sus decisiones y la oportunidad de reinventar su vida.

Una encuesta de AARP realizada en 2021 reveló que solo un tercio de los adultos mayores cuenta con ayuda para gestionar tareas cotidianas y finanzas; el 77% reconoció no planificar adecuadamente para afrontar las dificultades que acompañan el envejecimiento.

El consejo de expertos y el acceso a redes diversas de servicios y grupos sociales ofrecen soluciones prácticas para quienes no tienen familia cercana.

La experiencia de los “solo agers” muestra que la autonomía puede acompañarse de satisfacción y sentido de pertenencia si existen planificación y vínculos activos. Sumarse a comunidades según intereses personales permite construir relaciones nuevas, facilitando la integración social y el bienestar en todas las etapas de la vida.