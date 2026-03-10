Por qué algunos síntomas de pérdida de memoria no siempre indican Alzheimer y qué factores tratables pueden explicarlos

El diagnóstico temprano de Alzheimer impacta radicalmente la vida de los pacientes, pero existen factores tratables que pueden influir en el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia de un diagnóstico temprano de Alzheimer puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Muchos pacientes, al recibir el resultado, reorganizan sus prioridades y preparan a sus familias para el avance de la enfermedad.

Al mismo tiempo, recientes investigaciones y enfoques terapéuticos ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo abordar el deterioro cognitivo en las etapas iniciales. De acuerdo con The Times, el neurocientífico Majid Fotuhi sostiene que existe un margen significativo para actuar ante los primeros síntomas de la demencia.

Con más de cuatro décadas de experiencia internacional, Fotuhi cuestiona la tendencia a diagnosticar Alzheimer de manera prematura y advirtió sobre la existencia de factores tratables que pueden influir en la pérdida de memoria y otras capacidades cognitivas.

Diagnósticos prematuros y factores modificables

El Dr. Fotuhi emigró de Irán a Canadá en 1982 y desarrolló su carrera en instituciones como la prestigiosa Universidad Johns Hopkins y la Facultad de Medicina de Harvard, considerada de referencia mundial.

Factores como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el estrés crónico afectan la salud cerebral, pero son modificables según el Dr. Fotuhi (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con The Times, el especialista observó que a muchos pacientes se les atribuían los síntomas de deterioro cognitivo únicamente a las conocidas “placas y ovillos” cerebrales, sin considerar condiciones subyacentes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, el estrés crónico, la depresión y la inactividad física.

El medio británico detalló que, para Fotuhi, el deterioro cognitivo en la vejez resulta de una combinación de factores, y muchos de ellos pueden ser modificados. “El deterioro cognitivo en la vejez se debe a una serie de problemas, y muchos de sus componentes son tratables”, declaró el especialista.

Resultados de un enfoque integral

Fotuhi desarrolló un programa de 12 semanas basado en cinco pilares de la salud cerebral. Según la información publicada por The Times, el ensayo incluyó a 129 adultos mayores, en su mayoría de entre 70 y 80 años, a quienes se les aplicó un régimen centrado en ejercicio, sueño, nutrición, manejo del estrés y entrenamiento cerebral.

Los resultados sorprendieron al propio neurocientífico: el 84% de los participantes logró mejoras en pruebas cognitivas estandarizadas y más de la mitad mostró un crecimiento promedio del 3% en el volumen del hipocampo, una región fundamental para la memoria que suele reducirse 1% cada año después de los 50.

El programa de 12 semanas del neurocientífico demostró que el 84% de los adultos mayores mejoraron en pruebas cognitivas tras seguir hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ejercicio ofrece el mayor retorno de la inversión”, subrayó Fotuhi, señalando que la actividad física regular incrementa el flujo sanguíneo cerebral y estimula la producción de BDNF, conocido como “fertilizante cerebral”.

Los 5 pilares de la salud cerebral

The Times presentó el detalle de los cinco pilares que propone el especialista para fortalecer la salud del cerebro y frenar el deterioro cognitivo temprano:

1. Ejercicio regular: el primer pilar se basa en practicar actividad física de manera constante. El neurocientífico recomendó caminar a paso ligero, bailar o cualquier actividad que genere motivación, ya que el movimiento diario es fundamental para la resiliencia cerebral. El ejercicio aeróbico favorece el crecimiento de nuevas neuronas y mejora las conexiones entre ellas.

El ejercicio físico regular incrementa el volumen del hipocampo y reduce el riesgo de contracción cerebral en personas mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Sueño adecuado: el segundo aspecto clave es dormir entre siete y ocho horas cada noche. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina desechos metabólicos, incluidas proteínas vinculadas al Alzheimer, y consolida la memoria. La privación crónica de sueño o la apnea pueden asociarse a una contracción significativa del cerebro.

3. Nutrición equilibrada: la alimentación impacta directamente en el rendimiento y la vitalidad cerebral. El especialista sugiere una dieta mediterránea rica en verduras de hoja verde, frutos rojos, aceite de oliva, frutos secos, legumbres y pescado.

Estas elecciones reducen la inflamación y el estrés oxidativo en las neuronas. Las grasas saludables, especialmente los ácidos grasos omega-3, fortalecen las membranas neuronales, mientras que los antioxidantes protegen contra el daño celular.

Adoptar una dieta mediterránea rica en verduras, bayas y omega-3 fortalece las membranas neuronales y combate el estrés oxidativo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Manejo del estrés: controlar los niveles de cortisol es el cuarto pilar. Fotuhi recomendó dedicar cinco minutos diarios a la respiración lenta y consciente para disminuir el cortisol y mejorar la regulación emocional. El estrés crónico se asocia con la reducción del tamaño del hipocampo, mientras que las prácticas de relajación pueden ampliarlo.

5. Entrenamiento cerebral: el último pilar consiste en entrenar el cerebro con actividades novedosas y desafiantes. Aprender un idioma, tocar un instrumento o bailar exige atención, memoria y flexibilidad. El neurocientífico sugiere que este tipo de estímulos favorecen la construcción de nuevas conexiones cerebrales, a diferencia de actividades pasivas.

Un cambio de mentalidad

De acuerdo con The Times, el neurocientífico insistió en la necesidad de modificar la percepción social sobre el envejecimiento cerebral. “Aceptamos el deterioro porque creemos que es lo que debería ocurrir”, afirmó.

El especialista advirtió que, si bien no promete una cura para el Alzheimer avanzado, el abordaje integral de los síntomas iniciales puede ofrecer una oportunidad real para ralentizar o incluso revertir el daño temprano.

Su libro, El cerebro invencible, reune estas estrategias y evidencia. El trabajo de Fotuhi, citado por The Times, señala que cuidar el cerebro debe considerarse tan prioritario como el entrenamiento físico, y que los beneficios pueden observarse a cualquier edad.