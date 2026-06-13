La economía panameña acelera el paso y el IMAE registra en abril su mejor resultado de 2026

Las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón figuran entre los factores que impulsaron el desempeño del sector comercial. Tomada de la ZLC

La economía panameña aceleró su ritmo de crecimiento en abril y registró su mejor desempeño en lo que va de 2026, según los datos más recientes del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), un indicador considerado como el principal termómetro de la evolución económica del país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó que el IMAE creció 5.96% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, una cifra superior al 4.25% reportado en marzo y también por encima del 4.15% registrado en abril de 2025.

El resultado permitió que el crecimiento acumulado de la economía durante los primeros cuatro meses del año alcanzara 4.81%.

Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador más conocido para medir la actividad económica, su cálculo suele publicarse con varios meses de retraso.

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Por esa razón, economistas, inversionistas y autoridades utilizan el IMAE como una especie de “radiografía mensual” de la economía, ya que permite identificar con mayor rapidez si la actividad productiva está creciendo, desacelerándose o entrando en una fase de contracción.

El Canal de Panamá continuó aportando al crecimiento económico mediante el aumento de los ingresos por peajes y el movimiento de carga. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los resultados de abril muestran una economía más dinámica que la observada durante el primer trimestre.

En enero el IMAE creció 4.13%; en febrero 4.15%; en marzo 5.06%; y en abril alcanzó 5.96%, consolidando una tendencia ascendente durante los primeros meses del año.

Uno de los principales motores del crecimiento continúa siendo el sector comercial.

El INEC destacó el buen desempeño tanto del comercio minorista como del mayorista, impulsado por las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, la venta de automóviles nuevos y el consumo de gasolina de 91 octanos.

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El transporte también mantuvo un papel determinante.

Los ingresos por peajes del Canal de Panamá, las toneladas netas movilizadas por los buques que transitan la vía interoceánica, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos contribuyeron al crecimiento del sector.

La llegada de visitantes internacionales favoreció el crecimiento de hoteles, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo. EFE/ Bienvenido Velasco

La actividad financiera volvió a figurar entre los sectores con mejor comportamiento.

El aumento de los depósitos externos, la expansión de la cartera crediticia y el crecimiento de las primas de seguros reforzaron el desempeño de la banca y los servicios financieros. Entre los ramos que mostraron mayores avances destacaron salud, automóviles, vida individual, accidentes personales y seguros colectivos de vida.

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Una de las diferencias más importantes respecto a marzo fue la recuperación de la construcción.

Mientras en marzo el sector figuró entre las actividades con desempeño desfavorable debido a la caída en los permisos de construcción y a una menor inversión pública en obras de ingeniería civil, en abril volvió a terreno positivo gracias al aumento en el valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones registradas mediante los permisos otorgados.

La industria manufacturera también mantuvo una tendencia favorable. El procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado vacuno y porcino y la elaboración de derivados del tomate contribuyeron al crecimiento industrial. Sin embargo, a diferencia de marzo, cuando las bebidas gaseosas y alcohólicas ayudaron al desempeño del sector, en abril estos productos pasaron a mostrar resultados negativos.

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La construcción volvió a terreno positivo en abril tras un desempeño menos favorable durante el mes anterior. Cortesía

El sector agropecuario continuó aportando al crecimiento económico.La cría de aves de corral y de ganado porcino volvió a sobresalir, acompañada por el cultivo de tomate y la producción de frutas destinadas a la exportación. En marzo destacaban la piña, la sandía y el melón; mientras que en abril el banano apareció entre los cultivos con mejor comportamiento.

El turismo siguió siendo otro de los pilares del crecimiento. Los hoteles y restaurantes mantuvieron una trayectoria ascendente gracias al incremento en la llegada de visitantes internacionales, que impulsó la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos de alimentos y bebidas.

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También destacaron los servicios de entretenimiento y juegos de azar, impulsados por las máquinas tragamonedas tipo A, las apuestas por internet y las mesas de juego.

La electricidad y el agua mostraron igualmente resultados positivos, apoyados por una mayor generación hidráulica y un incremento en el consumo energético de hogares, comercios e industrias.

La producción de carne de pollo, ganado vacuno y porcino contribuyó al comportamiento positivo de la industria manufacturera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las actividades evolucionaron en la misma dirección.

Entre los sectores con resultados negativos en abril figuraron el cultivo de piña, la captura y exportación de pescado y filete de pescado, la generación de energía térmica, la venta de gasolina de 95 octanos, la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas y varias líneas de producción láctea, incluyendo leche evaporada, condensada, en polvo y pasteurizada.

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Las cifras reflejan una economía que mantiene una expansión relativamente sólida en comparación con los últimos años.

El crecimiento acumulado de 4.81% al cierre de abril supera el 4.14% reportado al primer trimestre y también mejora la tendencia observada durante buena parte de 2025.

Para Panamá, donde sectores como el Canal, la logística, el comercio y los servicios financieros siguen siendo fundamentales, el comportamiento del IMAE ofrece una señal temprana de que la actividad económica continúa avanzando, aunque con diferencias importantes entre los distintos sectores productivos.