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Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

De momento, no está previsto un encuentro entre ambos mandatarios. Pero sí se espera que el estadounidense se reúna con su homólogo francés, Emmanuel Macron

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El presidente estadounidense Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. (Foto de Jim WATSON / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará el martes en una sesión de trabajo del G7 en Francia, a la que también asistirá el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, informó un alto funcionario estadounidense.

De momento, no está previsto un encuentro entre Trump y Zelensky. El presidente estadounidense, en cambio, sí se reunirá el martes con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

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“El presidente Trump participará en una sesión de trabajo con los líderes del G7 y el presidente ucraniano Zelensky”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato a periodistas. La cumbre del G7 se celebrará en Evian del 15 al 17 de junio.

Trump asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU., informaron este sábado fuentes del Elíseo.

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La cena será tras la cumbre de jefes de Estado del G7 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia) que tendrá lugar en Évian (en el Este del país) bajo la presidencia gala del bloque, del lunes al miércoles próximos.

Versalles es un lugar muy ligado a la amistad franco-estadounidense, recordaron las fuentes, ya que en ese lugar fue firmado en 1783 el tratado que consagró la independencia de EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron. REUTERS/Al Drago
El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron. REUTERS/Al Drago

La cumbre del G7, que se celebra en Évian del lunes al miércoles próximos, ha sido preparada por la presidencia francesa bajo el signo de la “convergencia” entre aliados, la “gestión” de crisis internacionales y la obtención de resultados “concretos”, indicaron este jueves fuentes del Elíseo.

“La ambición es clara: una cumbre de convergencia entre aliados, una cumbre de gestión de crisis y una cumbre con resultados concretos”, manifestaron las fuentes.

Entre los resultados esperados figuran avances en seguridad energética, protección de infraestructuras críticas en Ucrania (como la central nuclear de Chernóbil) y acuerdos en materia de desarrollo y tecnología, precisaron.

La cita “puede considerarse ya un éxito”, aseguraron las fuentes, al destacar su enfoque dual: abordar tanto cuestiones estructurales de largo plazo, por un lado, como crisis de actualidad que requieren respuestas rápidas.

Cuestiones estructurales

En el plano estructural, las fuentes destacaron la celebración hoy de un inédito intercambio entre países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de la Unión Europea que es miembro de facto) y China sobre los desequilibrios macroeconómicos globales, un diálogo “sin precedentes desde la creación del G20 en 2008”.

Según las mismas fuentes, esta reunión por videoconferencia (a la que también asistieron los países invitados a la cumbre y el Fondo Monetario Internacional) permitió consensuar cuatro principios: el reconocimiento de los desequilibrios globales; la necesidad de corregirlos mediante un crecimiento sostenible; el compromiso de trasladar este trabajo al marco del G20; y el papel del FMI como instancia técnica de evaluación.

La agenda de la cumbre de Évian incluirá además negociaciones sobre minerales críticos (clave para la soberanía económica), la aceleración de la investigación contra el cáncer, la protección de la infancia en línea y nuevas modalidades de solidaridad internacional e inversión con menos riesgos en países vulnerables.

Una persona pasa junto a una pantalla que muestra el cartel del G20 Sudáfrica 2025, el día de la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Yves Herman
Una persona pasa junto a una pantalla que muestra el cartel del G20 Sudáfrica 2025, el día de la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Yves Herman

Francia busca así “renovar profundamente” la agenda del G7 y ampliar su alcance con socios invitados como Brasil, Corea del Sur, India, Kenia y Egipto, con la presencia el miércoles de líderes de empresas tecnológicas, incluidas de inteligencia artificial.

Crisis de Ucrania y Oriente Medio

En paralelo, la cumbre estará dominada por los principales focos de tensión internacional. Todos los líderes del G7 y de los países invitados han confirmado su asistencia, lo que permitirá abordar de forma directa los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, destacaron las fuentes.

El programa prevé tres momentos clave, que ya adelantó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron: una cena restringida el lunes de líderes del G7; una sesión el martes por la mañana dedicada a Ucrania con la participación del presidente Volodímir Zelensky; y una comida con dirigentes de Oriente Medio, entre ellos los líderes de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Respecto a Ucrania, las fuentes francesas insistieron en la necesidad de mantener el apoyo político, financiero y militar, que asumen hoy “casi al 100 % los europeos”, por lo que es importante que otros socios del G7, “en particular Estados Unidos, continúen contribuyendo”, incidieron.

Otro punto es determinar cómo el G7 puede fomentar una negociación entre Ucrania y Rusia para una paz “sólida, duradera y que aporte claridad a Ucrania y a Europa sobre la seguridad futura” sin concesiones iniciales a Rusia en términos de territorios ni el levantamiento de sanciones.

La 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado practica en un centro de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, el 11 de junio de 2026. (Andriy Andriyenko)
La 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado practica en un centro de entrenamiento cerca del frente en la región de Zaporiyia, el 11 de junio de 2026. (Andriy Andriyenko)

Se debatirán las condiciones del diálogo Kiev-Moscú, “en particular sobre los territorios”, que debe comenzar “sobre la base de la línea de contacto” actual del frente, dijeron.

En cuanto a Oriente Medio, se abordarán iniciativas para garantizar la seguridad energética global, incluida la posible creación de una coalición marítima que impulsan Francia y Reino Unido, sin los contendientes, para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz y evitar perturbaciones en los mercados.

Eso, apuntaron, permitiría que estadounidenses e iraníes pudiesen concentrarse en sus negociaciones de fondo sobre el programa nuclear, su programa balístico y la situación regional.

Los tres momentos, dijeron las fuentes, serán importantes porque permitirán, en presencia de Trump, fijar “objetivos comunes”, especialmente sobre Oriente Medio, y abordar también la situación en Gaza y Líbano.

Habrá siete declaraciones conjuntas finales del G7 con objetivos específicos, a las que podrán sumarse los países invitados. Y conclusiones de la presidencia sobre las crisis, según las fuentes.

(Con información de AFP y EFE)

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