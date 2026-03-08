Sexualidad otoñal: el desnudo que desafió al mundo y venció al prejuicio

Recaudar fondos para un hospital es el objetivo de estas amigas que dará un paso audaz al posar desnudas para un calendario

En el corazón de Yorkshire, un pequeño rincón del mapa británico donde las tradiciones parecen talladas en piedra, un grupo de mujeres 50+ tuvo la imaginación y la audacia para romper todos los esquemas mentales. Lo que comenzó como un duelo privado tras la muerte del esposo de una de ellas, John Baker, a causa de la leucemia en 1998, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático internacional que desafió las convenciones sociales y redefinió el concepto de belleza y solidaridad en la “sexualidad otoñal”.

La historia de las Chicas del calendario es, ante todo, un testamento a la amistad inquebrantable entre Chris (interpretada en el cine por Helen Mirren) y Annie (Julie Walters). Tras la pérdida del marido de Annie, la tristeza se transformó en una determinación férrea por ayudar al hospital local donde John recibió tratamiento. El objetivo inicial era humilde: recaudar fondos suficientes para comprar un sofá nuevo para la sala de espera del hospital.

Sin embargo, la propuesta de Chris rompió todos los moldes del Instituto de la Mujer (IM), una asociación que hasta entonces se limitaba a reuniones tradicionales y labores cotidianas. Su idea fue tan audaz como escandalosa para la época: un calendario con fotos artísticas de las socias realizando sus tareas habituales —elaborar mermelada, tejer o cuidar las plantas— pero completamente desnudas.

De Yorkshire a Hollywood

Lo que estas mujeres poseían no era solo el deseo de ayudar, sino un coraje extraordinario para mostrarse tal como eran. No eran modelos de pasarela; eran “cincuentonas inglesas” orgullosas de sí mismas y dispuestas a valerse por sus propios medios para romper los convencionalismos aldeanos.

La respuesta fue un terremoto mediático. El calendario, que nació entre risas y el consuelo de una amistad profunda durante la enfermedad de John, pronto captó la atención de los titulares nacionales e internacionales. Aquella pequeña gesta local se transformó en un viaje de promoción hacia Hollywood, con apariciones en talk shows y portadas de revistas que pusieron a prueba la relación entre las protagonistas ante el brillo repentino de la fama.

El legado

El impacto de su determinación es cuantificable y asombroso. Aquel proyecto que solo buscaba un sofá para el hospital terminó recaudando más de 1,5 millones de libras para la investigación de la leucemia. La película basada en sus vidas, estrenada en 2003, no solo fue un éxito de taquilla con una recaudación de unos 28 millones de euros, sino que también le valió a Helen Mirren nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios del Cine Europeo.

Un despelote

Más allá de las cifras, la fuerza de estas mujeres reside en su capacidad para encontrar la “realización tardía” a través de lo que algunos llamaron, con ironía, el “despelote artístico-benéfico”. Se negaron a ser invisibles. En una de las escenas más potentes capturadas por el director Nigel Cole, una conversación en un decorado abandonado de Hollywood revela que detrás de la piel desnuda había una historia de poder y resiliencia.

Incluso los aspectos más sencillos de la producción, como la icónica sesión fotográfica, se convirtieron en lo más recordado por el público, subrayando que no hay nada más revolucionario que una mujer madura sin complejos.

“Eran mujeres de una asociación un poco alocada que hallaron en la ironía y el desparpajo su mejor arma contra la tragedia.”

Hoy, la historia de las Chicas del Calendario sigue viva, no solo en la gran pantalla, sino en los escenarios teatrales del Reino Unido, recordando a cada generación que la determinación no tiene fecha de caducidad y que, a veces, para cambiar el mundo, solo hace falta un poco de audacia, unas cuantas amigas y la voluntad de mostrarse bajo el sol, tal como lo hacen los girasoles que John cultivaba antes de morir y que se convirtieron en el símbolo que unió a estas valientes mujeres.

Años más tarde, en 2010, Nigel Cole volvió a tocar el tema de las mujeres valientes y emprendedoras al narrar otra historia real: la huelga de las maquinistas de costura de Ford de 1968, que buscaba la igualdad salarial para las mujeres. Hecho en Dagenham es el nombre de la película en la cual, si bien la lucha es encabezada por una joven madre de familia, entre las obreras hay muchas mujeres mayores que no pueden permitirse el lujo de abandonar su agotador trabajo en la fábrica.