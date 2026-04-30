Sociedad

Santa Cruz: un marinero sufrió una fractura expuesta y fue rescatado por la Prefectura a 150 kilómetros de la costa

El operativo se realizó con el despliegue de un avión de apoyo y un helicóptero con médico y nadadores de rescate que lograron evacuar al herido desde la cubierta del barco en el medio del Atlántico Sur

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El video registra una operación de aeroevacuación a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Se observan vistas aéreas de un buque pesquero de colores rojo y blanco en mar abierto. Personal con cascos rojos y chalecos salvavidas de color naranja se moviliza en la embarcación y dentro de un helicóptero. El mar presenta oleaje. La acción tuvo lugar aproximadamente a 157 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, con cielos despejados.

Un marinero del pesquero “API VII” sufrió fracturas expuestas múltiples de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda a bordo de su embarcación, a 157 kilómetros (85 millas náuticas) de la costa de Santa Cruz. Lo que vino después fue una carrera contra el tiempo en alta mar.

El accidente se produjo mientras el tripulante realizaba sus tareas habituales a bordo, en pleno Atlántico Sur. Ante la gravedad del cuadro, el capitán del buque se comunicó de inmediato con la Autoridad Marítima nacional para reportar la situación.

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Ilustración de un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina rescatando a un marinero de un pesquero en el mar, con un avión de apoyo y un mapa de Santa Cruz.
Un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina rescata a un marinero con fracturas graves de un pesquero en el Atlántico Sur, a 157 km de la costa de Santa Cruz, para su traslado a un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde tierra, personal sanitario de la Prefectura Naval Argentina (PNA) estableció radioconsultas con el barco y transmitió instrucciones médicas a distancia para estabilizar al herido mientras se organizaba la evacuación.

La magnitud de las lesiones —con tres huesos comprometidos y fracturas al descubierto— dejó en claro que una atención en tierra era urgente e impostergable. El protocolo de emergencia se activó de inmediato.

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Un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina con médico y nadadores de rescate se desplazó desde Comodoro Rivadavia hasta la ubicación del pesquero
Un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina con médico y nadadores de rescate se desplazó desde Comodoro Rivadavia hasta la ubicación del pesquero

Desde el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegaron dos aeronaves en forma simultánea: un avión de apoyo y un helicóptero de la PNA con nadadores de rescate y un médico a bordo.

Ambas se dirigieron hacia las coordenadas donde permanecía el “API VII”. Las condiciones en el Atlántico Sur suelen representar un desafío operativo por el viento y el movimiento constante de las embarcaciones en mar abierto.

El tripulante herido fue izado desde la cubierta del "API VII" en una maniobra ejecutada en mar abierto
El tripulante herido fue izado desde la cubierta del "API VII" en una maniobra ejecutada en mar abierto

Una vez que el helicóptero se posicionó sobre la cubierta del pesquero, los rescatistas ejecutaron una maniobra de izado para elevar al marinero herido desde el barco hasta la aeronave.

Ya a bordo, el paciente recibió las primeras atenciones médicas durante el traslado aeromédico hacia tierra firme.

El operativo concluyó con el traslado del tripulante al hospital distrital de Puerto Deseado, donde quedó internado bajo atención especializada
El operativo concluyó con el traslado del tripulante al hospital distrital de Puerto Deseado, donde quedó internado bajo atención especializada

El operativo concluyó en el aeródromo de Puerto Deseado, donde una ambulancia aguardaba para completar el traslado.

El tripulante fue derivado al hospital distrital de Puerto Deseado, ciudad de la provincia de Santa Cruz, donde quedó internado bajo atención especializada.

Derrumbe en una obra en construcción cerca de la cancha de River: dos obreros heridos

Durante la tarde del último sábado ocurrió un derrumbe en una obra en construcción, cerca de la cancha de River, sobre la avenida Leopoldo Lugones. Se encontraban trabajando tres obreros: uno de ellos solamente presenció la situación, mientras que los otros dos tuvieron que ser rescatados y fueron hospitalizados.

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo, sobre la Lugones, entre Puente Labruna y La Cachila, en el barrio porteño de Núñez. Todo comenzó mientras una empresa ejecutaba una excavación destinada a la instalación de un caño pluvial, momento en el que el terreno cedió.

El colapso afectó una superficie de unos 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, justo cuando tres operarios desarrollaban tareas en el lugar.

En medio del sobresalto, uno de los trabajadores entró en crisis nerviosa al ver lo que ocurrió. Los otros dos quedaron atrapados, pero fueron rescatados gracias al accionar coordinado de los bomberos.

Posteriormente, ambos fueron asistidos por el personal del SAME y trasladados al Hospital Pirovano para su atención médica, uno de ellos lo hizo por vía aérea y otro terrestre. Todos se encuentran fuera de peligro. Las autoridades continuaron con los trabajos preventivos en la obra para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de quienes operan en el área.

En cuanto al tráfico, el tránsito sobre la avenida Leopoldo Lugones tuvo que ser cortado para que tanto SAME como bomberos realicen las tareas necesarias. Las arterias en los alrededores presentan demoras.

Además, esta situación sucede a horas del encuentro entre River y Aldosivi, que se jugará en el Monumental desde las 21:30, por lo que se recomienda evitar la circulación por la zona.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, explicó: “Hubo un desmoronamiento, había operarios trabajando en una obra. Quedaron enterrados. Rápidamente, el sistema de seguridad pública actuó”.

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