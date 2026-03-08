La regla de bienestar de Heidi Klum para mujeres después de los 50: hablar sin tabúes sobre la menopausia

Heidi Klum, de 52 años y madre de cuatro hijos, en el Festival de Venecia. La modelo desmintió estar embarazada y habló sobre los efectos de la menopausia en su cuerpo y su imagen REUTERS/Yara Nardi

La menopausia representa un periodo de transformaciones físicas y hormonales en las mujeres: cambios en el peso, en la piel, sofocos y en el esquema corporal son los síntomas típicos de un proceso natural aún vinculado a estigmas sociales. En un contexto donde la juventud y la imagen ocupan un lugar central, actrices, modelos y celebridades suelen padecer una presión permanente sobre su aspecto en cuanto evento y alfombra roja se presenten.

Así le ocurrió recientemente a la modelo alemana Heidi Klum en el Festival de Venecia, donde dio una lección sobre cómo afrontar la menopausia sin culpa ni complejos, una tendencia que se está imponiendo para esta etapa de la vida.

Durante su aparición en la alfombra roja, la top model, de 52 años y madre de cuatro hijos, lució un vestido muy ajustado en tono rosa que atrajo la atención en redes sociales. Algunas voces la tildaron de “gorda” e incluso especularon con la posibilidad de que estuviera esperando un bebé. La modelo superó el debate con contundencia: “No estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia”, dijo sin rodeos y con naturalidad.

“No veo nada inapropiado en mostrar confianza y belleza natural", dijo la top model alemana REUTERS/Mario Anzuoni SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB.

La postura de Klum frente a las críticas está ligada a su educación europea y cómo su familia entiende la libertad corporal. Para la top model, el cuerpo humano no debe ser motivo de vergüenza ni timidez. “No veo nada inapropiado en mostrar confianza y belleza natural, especialmente cuando se trata de un proyecto artístico”, ha afirmado en distintas ocasiones.

En la serie documental On & Off the Catwalk Klum se ha referido a cómo el paso de los años provoca cambios en su cuerpo y mente aunque realice ejercicio y siga una alimentación saludable, como ella hace. Recientemente, en una entrevista para la revista People, recomendó: “No te escondas cuando tengas más de 50. La belleza cambia constantemente, y yo estoy aquí para ese cambio. Si todo fuera siempre igual, la vida sería aburrida”, declaró.

Klum se suma así a otras figuras públicas que han optado por expresar abiertamente los efectos de la menopausia, como, la actriz Naomi Watts quien visibilizó su experiencia al atravesarla en forma precoz (comenzó con los síntomas a los 36 años) en un libro:“Me atrevo a decirlo: Todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia”. En él describió su vivencia personal sobre esta etapa en la vida de la mujer llena de cambios, prejuicios y muchas veces desinformación.

Sin embargo, los especialistas advierten que hubo una transformación en la forma de enfrentar esta etapa. La doctora Rosana Molina (MN 7579), médica del Servicio de Ginecología y Mastología, a cargo del Consultorio de Climaterio del Hospital Alemán y Hospital Rivadavia, confirmó a Infobae esta tendencia.

“No te escondas cuando tengas más de 50. La belleza cambia constantemente, y yo estoy aquí para ese cambio", afirmó Klum REUTERS/Jeenah Moon

“No cabe duda de que en la actualidad cambió la forma de atravesar la menopausia. Se trata de una crisis vital, pero no es una enfermedad y hoy las mujeres saben que en esta etapa pueden acercarse a los distintos consultorios y hablar de determinadas situaciones que antes no hablaban, como por ejemplo, la disminución del deseo sexual y los famosos síntomas como los sofocos, la sequedad vaginal o el dolor durante las relaciones. No solamente ha cambiado la forma de atravesarla, sino que hay tratamientos que pueden ayudar a esta mujer a pasar por esta etapa de la vida con bienestar“, señaló la doctora Molina.

Por su parte, la doctora Alejandra Belardo, jefa de Endocrinología Ginecológica y de Climaterio del Hospital Italiano y profesora adjunta de la Universidad Hospital Italiano, expresó que en la actualidad la mujer tiene más conocimiento acerca de los síntomas y consulta. “Ya no está tan subordinada a que el médico le pregunte, no tiene miedo de preguntar y se siente con el derecho a hacerlo”, destacó la experta.

El efecto de la menopausia en el cuerpo

Sofocos, trastornos del sueño y niebla mental son los síntomas más frecuentes en la menopausia en la población argentina, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia o climaterio constituye una etapa natural de la vida de la mujer, caracterizada por el cese de la menstruación y cambios hormonales. Se confirma luego de un año sin sangrado y suele presentarse alrededor de los 51 años, con un rango normal entre los 45 y los 55 años.

El aumento de peso es una de las grandes preocupaciones entre las mujeres de 50 a 60 años, afirmó la doctora Molina, y añadió que el cambio en el esquema corporal es la consulta más frecuente.

“Esto se produce por una redistribución de la grasa debido a la disminución del estrógeno. Por lo tanto, las células adiposas se acumulan en lugares en las que antes no estaban, como el abdomen o en los glúteos. Por eso, debido al enlentecimiento del metabolismo, las mujeres deben realizar el doble de actividad física, que la que venían haciendo para poder mantener un esquema corporal semejante al que tenían antes. Además de la actividad física es importante seguir una dieta balanceada", recomendó la especialista.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, la masa grasa aumenta unos 450 gramos al año durante los 10 años de transición entre la menopausia y la postmenopausia.

El síndrome genitourinario de la menopausia incluye dispareunia, disuria, irritación y mayor riesgo de infecciones urinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Belardo explicó que con su equipo hicieron un ranking de los síntomas: “En la población argentina, porque a veces esto varía de acuerdo a la población, los tres síntomas más frecuentes son los sofocos, seguidos por los trastornos del sueño y los trastornos en el área cognitiva, lo que se llama la brain fog o niebla mental“.

La médica destacó también la sequedad vaginal y sus consecuencias: “Dispareunia (dolor en las relaciones), disuria (ardor al orinar), irritación y el aumento de las infecciones urinarias, que son todos síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia".

Dentro de los sofocos la experta señaló que es muy importante discriminar si son leves, severos o nocturnos, porque de acuerdo a la cantidad y calidad de los mismos, eso va a determinar uno u otro tratamiento, porque esto sí puede afectar en forma negativa la calidad de vida.

Estrategias de prevención: fuerza muscular, alimentación y caminatas

Las mujeres deben duplicar la actividad física durante la menopausia para mantener el esquema corporal previo, recomiendan especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expertas subrayaron que la prevención y el autocuidado son claves para afrontar este momento vital. Una alimentación equilibrada, combinada con actividad física regular, entrenamiento de fuerza enfocado a preservar la masa muscular y descanso de calidad pueden marcar la diferencia.

La doctora Molina resaltó: “Hoy con el aumento de la expectativa de vida, que para la Argentina es de 80 años, hace que las mujeres vivan un tercio de su vida en menopausia. Entonces, pueden seguir trabajando, ocupando lugares de importancia y sobre todo verse bien y sentirse tan atractivas como en la época reproductiva".

Para lograr este objetivo es fundamental hacer la consulta precoz. “A veces se recomienda una consulta de consejería cuando la mujer empieza con la perimenopausia para saber qué esperar de la misma. No todas van a tener alteraciones y síntomas, pero sí es bueno, aunque no los hubiese, que empecemos a cambiar algunos hábitos de vida para que transitemos mejor la perimenopausia y lleguemos a la menopausia de la mejor forma", señaló la doctora Belardo.

El aumento de peso es una de las principales preocupaciones entre mujeres de 50 a 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

También la especialista recomendó seguir una dieta rica en proteínas y agregar lácteos para prevenir la osteoporosis y poner en práctica lo que es la higiene del sueño. “Respetar los horarios, no usar tabletas ni computadoras una hora antes de dormir, tratar de estar en un ambiente fresco, a oscuras, irse a dormir a la misma hora, ver si la actividad física estimula o disminuye el alerta y caminar al menos diez mil pasos por día serían objetivos muy importantes a cumplir”, describió la experta.

Y aclaró que si aparecen síntomas, considerar la terapia hormonal. “Es una herramienta de gran ayuda para aquellas mujeres que tienen síntomas como sofocos, niebla mental o trastornos en el sueño. Y para aquellas que no pueden utilizar terapia hormonal, también existe una variedad de tratamientos no hormonales, que puede indicar el especialista".

La doctora recomendó no comprar suplementos de venta libre sin el asesoramiento de los profesionales de la salud, porque muchos de ellos contienen sustancias que si bien son naturales, tienen acción hormonal, como por ejemplo, el eje tiroideo, y pueden traer consecuencias en el corto y largo plazo.

Una dieta equilibrada, entrenamiento de fuerza y descanso de calidad ayudan a transitar mejor la menopausia, destacan las expertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que existe un nuevo fenómeno, llamado menowashing (del inglés menopause washing) que es utilizar el discurso del empoderamiento en la menopausia para vender cosméticos o suplementos que prometen equilibrar hormonas o aliviar sofocos sin ninguna base científica. Este término engloba desde suplementos “naturales” hasta aplicaciones digitales y tecnología médica que buscan abordar esta etapa vital mediante estrategias de consumo.

La doctora Belardo afirmó en una nota reciente en Infobae: “Recomendaría tener mucho cuidado, porque todos estos suplementos que se comercializan y se venden como que son la forma ‘natural’ de tratar la menopausia, no tienen evidencia científica, por lo cual pueden traer algún perjuicio. De todas maneras, a veces hay suplementos que son necesarios cuando la paciente los requiere y los prescribe el médico".

Como consejo final, la doctora Belardo sostuvo que la menopausia es una etapa más en la vida de la mujer, en la cual si se toman los recaudos apropiados se puede transitar de la mejor manera, siempre con la compañía del médico de cabecera, el ginecólogo o el médico clínico, que puedan aconsejar si es necesaria o no la utilización de algún tipo de herramienta, como un tratamiento hormonal, no hormonal o suplementos", detalló.

5 cambios en la alimentación para hacer en la menopausia

La masa grasa aumenta unos 450 gramos por año durante los 10 años de transición entre menopausia y postmenopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en Nutrición, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, explicó a Infobae que seguir la dieta antiinflamatoria se asocia a un mejor metabolismo, menor inflamación y protección cardiovascular en la menopausia. La experta describió los cambios clave para perder grasa abdominal y evitar la hinchazón después de los 50:

1. La base del plato:

50% del plato de verduras variadas (crudas y cocidas). 2–3 frutas por día.

25% proteínas: legumbres/soja, huevos, lácteos o alternativas fortificadas, pescados, carnes magras.

25% de granos integrales y legumbres: arroz integral, avena, lentejas, garbanzos, porotos, soja/tofu/tempeh, como fuente de energía y fibra. Agregar una cucharada de oliva y un puñado chico de semillas o frutos secos.

2. Grasas de buena calidad: Aceite de oliva como grasa principal; frutos secos y semillas en porción chica diaria.

Los ácidos grasos omega‑3, presentes en pescados como salmón, sardinas y trucha, y en semillas como chía y lino, contribuyen a reducir la inflamación y proteger la salud cardiovascular en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Limitar ultraprocesados, azúcares libres y frituras.

4. Incorporar omega‑3 y licopeno “con comida real”: Pescado 1–2 veces/semana (sardinas, boquerones, salmón, trucha, jurel, atún) o semillas de chía/linaza/nueces si no gusta el pescado. Tomate, sandía, pomelo rosado, papaya varias veces por semana: aportan licopeno con buena biodisponibilidad.

5. Vitaminas y minerales:

Vitamina D: control y plan individual (sol, dieta y/o suplemento si corresponde, según criterio médico).

Calcio diario con alimentos (lácteos o alternativas fortificadas, tofu con calcio, vegetales verdes).

Vitamina B12: si se sigue un patrón alimentario muy vegetal, pedir control y suplemento si hace falta, según criterio médico.

La doctora recomendó optar por cocciones saludables: “Preferir métodos como el hervido, vapor, salteados suaves, horno bajo; menos parrilla/fritura y dorado fuerte”.