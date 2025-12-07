Qué es el menowashing: advertencias y claves para atravesar la menopausia con bienestar físico y mental

La menopausia puede generar sofocos, alteraciones del sueño y síntomas cognitivos, que varían en intensidad y duración según cada mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Hospital de Clínicas de Buenos Aires estima que el 75% de las mujeres experimentan molestias desde la llegada de la menopausia, incluso años antes de que se confirme. Estos síntomas físicos y mentales generan distintas expectativas y muchas dudas al transitar esta etapa.

En los últimos años, la menopausia pasó a ocupar un lugar en la conversación pública. Dejó de estar invisibilizada y superó el carácter de tabú, sin embargo, un nuevo fenómeno, llamado menowashing plantea nuevos desafíos respecto de la forma en que las empresas abordan el bienestar femenino.

El menowashing (del inglés menopause washing) es utilizar el discurso del empoderamiento para vender cosméticos o suplementos que prometen equilibrar hormonas o aliviar sofocos sin ninguna base científica. Este término engloba desde suplementos “naturales” hasta aplicaciones digitales y tecnología médica que buscan abordar esta etapa vital mediante estrategias de consumo.

¿Se enfrenta mejor la menopausia en la actualidad?

La doctora Susana Leiderman (MN 22.720) consultora de la sección Endocrinología Ginecológica del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó: “A la menopausia no se la afronta: algunas mujeres no la registran, otras la viven como una tragedia. Esto depende de la etapa de la vida y del nivel de educación sobre el tema”.

Por su parte, la doctora Alejandra Belardo (MN 78361) jefa de Endocrinología Ginecológica y de Climaterio del Hospital Italiano y profesora adjunta de la Universidad Hospital Italiano: “Hoy se enfrenta mejor la menopausia porque hay más conocimiento y las mujeres consultan. Antes las mujeres no consultaban por este tema. Decían: ’Esto es una cosa normal y hay que aguantar’ y eso no es así. Además, disponemos de muchas herramientas que tiempo atrás no teníamos para disminuir los síntomas de la menopausia".

Respecto al menowashing, la doctora Leiderman señaló que se refiere a “emprendimientos comerciales sin sustento científico, podría considerarse cosmético, pero no suelen cumplir con los principios de una buena preparación farmacológica”.

En coincidencia, la doctora Belardo afirmó: “Recomendaría tener mucho cuidado, porque todos estos suplementos que se comercializan y se venden como que es la forma ‘natural’ de tratar la menopausia, no tienen evidencia científica, por lo cual pueden traer algún perjuicio a corto o largo plazo. De todas maneras, a veces hay suplementos que son necesarios cuando la paciente los requiere y los prescribe el médico".

Según un artículo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el mercado global de productos y servicios vinculados a la menopausia alcanzó los 16.900 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se proyecta que llegará a 24.400 millones de esa moneda en 2030.

Qué es el menowashing

Clara Selva Olid, psicóloga, investigadora y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, destacó: “La presencia de la menopausia en el espacio público es un paso adelante para romper estigmas y generar conciencia. El reto es que esta visibilización responda realmente a las necesidades de las mujeres y no solo a estrategias de consumo”.

La experta completó: “Reducir la experiencia a una tendencia de mercado con productos y eslóganes comerciales, refuerza estereotipos y puede medicalizar nuevamente el cuerpo femenino”.

Selva Olid subrayó que el conocimiento riguroso, la transparencia y el enfoque en la salud y el bienestar resultan esenciales. “Las estrategias más eficaces para atravesar el climaterio con bienestar no están en el mercado, sino en hábitos saludables: actividad física, alimentación equilibrada, descanso adecuado y autocuidado emocional”.

Como novedad en este camino hacia un mejor abordaje de esta etapa de la vida, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) eliminó recientemente el “black box”, la etiqueta negra que durante años acompañó a los productos de terapia hormonal y generó miedo, confusión y estigmas en torno a su uso.

Cuándo empieza la menopausia

La menopausia o climaterio constituye una etapa natural de la vida de la mujer, caracterizada por el cese de la menstruación y cambios hormonales. Se confirma luego de un año sin sangrado y suele presentarse alrededor de los 51 años, con un rango normal entre los 45 y los 55 años.

Leiderman detalló que, en la postmenopausia temprana, culmina la capacidad reproductiva y la producción de estrógenos por los ovarios, lo que genera el “síndrome climatérico”. Sus manifestaciones principales, como oleadas de calor y sudoración profusa, pueden surgir años antes de la última menstruación, se intensifican por la noche y frecuentemente se asocian con taquicardia, palpitaciones y alteraciones del sueño.

En la postmenopausia tardía aparecen síntomas relacionados con el “síndrome genitourinario de la menopausia”, como sequedad vaginal, dolor durante relaciones sexuales y urgencia urinaria.

Por su parte, la doctora Belardo explicó que con su equipo hicieron un ranking de los síntomas: “En la población argentina, porque a veces esto varía de acuerdo a la población, los tres síntomas más frecuentes son los sofocos, seguidos por los trastornos del sueño y los trastornos en el área cognitiva, lo que se llama la brain fog o niebla mental“.

También destacó la sequedad vaginal y lo que puede desencadenar: “Dolor en las relaciones, dispareunia, disuria (ardor al orinar), irritación y el aumento de las infecciones urinarias, que son todos síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia".

Y completó: “Dentro de los sofocos es muy importante discriminar si son leves, severos o nocturnos, porque de acuerdo a la cantidad y calidad de los mismos, eso va a determinar uno u otro tratamiento, porque esto sí puede afectar en forma negativa la calidad de vida".

Cómo atravesar la menopausia con mayor bienestar

Las doctoras Susana Leiderman y Gladys Fernández (MN 76.261), médica de la División Ginecología del Hospital de Clínicas de la UBA, coinciden en que actualmente el climaterio se interpreta menos como “el fin de la edad reproductiva” y más como una nueva etapa llena de posibilidades a nivel personal y médico.

Fernández sostuvo: “La menopausia es una excelente oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento personal, replantear proyectos y realizar controles rutinarios. También implica una liberación para mujeres con menstruaciones abundantes o quienes temen quedar embarazadas, a pesar de utilizar métodos anticonceptivos”.

Para alcanzar el bienestar, ambas especialistas llaman a priorizar la salud y ajustar el estilo de vida. “La menopausia es un evento fisiológico de la vida de la mujer, no una enfermedad ni el inicio del envejecimiento. Es esencial comprender los cambios corporales y consultar al ginecólogo o ginecóloga, recibir información respaldada por evidencia científica y decidir sobre la propia salud”, expresaron.

Recomendaciones de las expertas

En cuanto a los tratamientos para los síntomas de la menopausia, la doctora Belardo explicó: “Se requieren varias consultas y a veces hace falta cambiar algunos hábitos: dejar de fumar, hacer más actividad física, modificar la alimentación, tratar de no aumentar de peso... Por el otro lado, cuando vamos a los tratamientos medicamentosos, el hormonal es el más efectivo para el tratamiento de los síntomas, dado por los estrógenos y la progesterona. Pero también hay que considerar que aquellas mujeres que no puedan recibirlos pueden utilizar tratamientos no hormonales".

Para quienes presentan síntomas leves, las especialistas sugieren medidas higiénico-dietéticas: vestirse en capas, evitar comidas calientes o especiadas, moderar el alcohol, mantener un buen descanso y realizar actividad física regular.

Para el síndrome genitourinario de la menopausia, los tratamientos incluyen lubricantes y humectantes vaginales, y eventualmente estrógenos o andrógenos locales.

La doctora Fernández subrayó que, aunque el ginecólogo es el médico de referencia para la mujer, resulta relevante incorporar un enfoque interdisciplinario. “Recomendamos consultar endocrinólogos por alteraciones tiroideas u osteoporosis; cardiólogos, en casos de hipertensión o dislipidemias; neurólogos, frente a trastornos de sueño no vinculados a los sofocos; y otras especialidades según la clínica de cada una”, concluyó.