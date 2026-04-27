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¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

La UFC estudia el esperado combate entre el irlandés y el hawaiano durante la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas, cita que acapara la atención mundial por la magnitud mediática y la emoción del posible reencuentro en el octágono

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Retratos de dos luchadores de MMA. Izquierda: Conor McGregor con barba y tatuajes en el torso, boca abierta. Derecha: Max Holloway con tatuajes, protector bucal azul, gritando
La UFC planea el regreso de Conor McGregor frente a Max Holloway en un combate que concentra la atención mundial de las MMA

La UFC perfila el regreso de Conor McGregor contra Max Holloway, mientras la incertidumbre sobre la motivación del irlandés y la expectativa global por un posible evento en Las Vegas mantienen a las artes marciales mixtas en vilo, según el comentarista Brendan Fitzgerald, citado por el portal español Mundo Deportivo a partir de declaraciones en MMA Junkie, quien señaló a Holloway como principal candidato para enfrentar a McGregor en un contexto marcado por la ausencia de otros contendientes de alto perfil y la falta de confirmación oficial sobre la fecha y el lugar del combate.

El antecedente de 2013 y la evolución de ambos luchadores

El único combate entre ambos ocurrió en 2013 y concluyó con victoria por decisión unánime de McGregor, en un momento en que ambos buscaban consolidarse en la UFC. Desde entonces, Holloway ha construido una carrera sólida, acumulando victorias ante rivales de primer nivel y defendiendo el título interino del peso pluma. La progresión de Holloway contrasta con la trayectoria de McGregor, quien alternó grandes triunfos con períodos prolongados fuera de las competencias oficiales, marcado por lesiones y proyectos paralelos.

Las especulaciones en torno a la motivación de McGregor y el atractivo de Las Vegas elevan la expectativa por el posible evento principal (AP Foto/John Locher, archivo)
Las especulaciones en torno a la motivación de McGregor y el atractivo de Las Vegas elevan la expectativa por el posible evento principal (AP Foto/John Locher, archivo)

Este antecedente alimenta la narrativa del posible reencuentro, ya que Holloway llega con ritmo de competencia y McGregor enfrenta el desafío de recuperar su mejor versión. Según Fitzgerald, el hecho de que Holloway mantenga una agenda activa en eventos recientes de la UFC le otorga una ventaja significativa sobre un McGregor que no compite desde hace varios meses.

Impacto comercial y mediático del posible combate

El eventual regreso de McGregor no solo tiene implicancias deportivas, sino que representa un fenómeno mediático y comercial de alcance mundial. La UFC evalúa distintos escenarios, siendo la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas la opción preferente por su capacidad de convocatoria y su repercusión internacional. Un evento numerado en esa ciudad garantizaría máxima visibilidad y generaría ingresos por venta de boletos, derechos televisivos y patrocinadores.

El luchador Conor McGregor (REUTERS/Jon Nazca)
El posible evento en la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas promete récords en ventas de boletos, patrocinio y audiencia global (REUTERS/Jon Nazca)

El interés de las marcas y los medios en torno a McGregor sigue siendo elevado, pese a su prolongada ausencia. La figura del irlandés trasciende el ámbito deportivo y su regreso se percibe como una oportunidad para revitalizar la cartelera de la UFC, especialmente en un año donde la competencia enfrenta el desafío de atraer audiencias globales tras la salida de otros nombres importantes.

Repercusiones en la división y en la dinámica de la UFC

La posible pelea entre Holloway y McGregor tendría consecuencias directas en el panorama general de la UFC. Una victoria de Holloway consolidaría su posición entre los mejores de la categoría, mientras que un triunfo de McGregor podría abrirle nuevas oportunidades en otras divisiones o incluso posicionarlo para una futura disputa por el título mundial. Además, el resultado influirá en la agenda de la organización, que busca mantener el interés del público con combates de alto perfil y narrativas atractivas.

El combate entre Holloway y McGregor redefiniría la división y abriría nuevas oportunidades para ambos luchadores, incluso hacia otro título mundial (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)
El combate entre Holloway y McGregor redefiniría la división y abriría nuevas oportunidades para ambos luchadores, incluso hacia otro título mundial (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

El regreso de McGregor también podría motivar a otros excombatientes a considerar su vuelta, ampliando el abanico de posibles enfrentamientos y renovando las rivalidades históricas dentro de la liga. Los analistas coinciden en que este tipo de combates generan un efecto dominó, impulsando la actividad en distintas categorías y atrayendo tanto a seguidores habituales como a nuevos espectadores.

Expectativa y análisis de los especialistas de MMA

Expertos consultados por MMA Junkie y Mundo Deportivo coinciden en que la atención mediática sobre McGregor responde a su impacto en la evolución del deporte y a la incógnita respecto a su estado físico y motivacional. Mientras la UFC administra con cautela la información sobre su recuperación, Holloway continúa sumando logros que refuerzan su candidatura como rival ideal.

Especialistas y fanáticos de las artes marciales mixtas esperan el anuncio oficial, conscientes del impacto que el regreso de McGregor tendría en la UFC para 2026 (REUTERS/Steve Marcus)
Especialistas y fanáticos de las artes marciales mixtas esperan el anuncio oficial, conscientes del impacto que el regreso de McGregor tendría en la UFC para 2026 (REUTERS/Steve Marcus)

La definición de la fecha, el lugar y el oponente definitivo dependerá del cierre de las negociaciones y de la evolución física de McGregor. Mientras tanto, el público y los posibles rivales permanecen atentos a cualquier novedad, conscientes de que el regreso del irlandés podría redefinir el panorama competitivo y comercial de la UFC en 2026.

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