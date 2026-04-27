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Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

El país invita a recorrer senderos sin calzado y con un entorno natural. Expertos sugieren que este método mejora el bienestar físico y emocional de las personas

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Ilustración acuarela horizontal de personas descalzas de distintas edades caminando por un sendero de tierra y rocas entre exuberante vegetación.
El desarrollo de parques sensoriales en Alemania ofrece a los visitantes la posibilidad de experimentar caminos naturales sin zapatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alemania se consolida como referente en la promoción de experiencias que buscan reconectar a las personas con la naturaleza. El país impulsó la creación de rutas y parques especialmente diseñados para caminar descalzo, como el Park mit allen Sinnen en la región de la Selva Negra, donde visitantes de todas las edades pueden recorrer dos kilómetros entre barro, hierba y piedras.

Según la agencia de noticias Associated Press, la idea de caminar descalzo sobre distintas superficies atrae a quienes buscan bienestar físico y emocional, según describió la agencia AP. Los senderos permiten sentir la temperatura y textura del terreno, favoreciendo una experiencia inmersiva y sensorial que cada año suma más adeptos.

El bienestar como eje de la propuesta

La salud de los pies y el equilibrio emocional forman parte de los beneficios atribuidos a esta práctica. De acuerdo con especialistas, caminar sin calzado estimula la circulación, fortalece los músculos y puede contribuir al alivio del estrés. Además, el contacto directo con el suelo facilita la conexión con el entorno natural.

En este sentido, el Park mit allen Sinnen, uno de los destinos más visitados, combina naturaleza y turismo de bienestar. El parque cobra entrada y ofrece un recorrido diseñado para trabajar la espalda, la columna y estimular la reflexología podal. Según la información compartida por AP, la oferta incluye zonas de meditación, puntos de fragancias y espacios que invitan a la relajación total.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo implementado permite a personas de todas las edades disfrutar de recorridos diseñados para estimular los sentidos y apoyar la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tradición con raíces históricas

La práctica de caminar descalzo tiene antecedentes en la naturopatía alemana. El sacerdote Sebastian Kneipp, pionero del movimiento en el siglo XIX, promovía la exposición a la naturaleza y el ejercicio sin calzado como métodos para fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la salud general.

En Europa, los llamados “caminos Kneipp” surgieron inspirados en esa filosofía. Estos recorridos se expandieron a Austria, Suiza, Dinamarca, Francia y Reino Unido, según información de AP. En Asia, existen rutas similares centradas en la reflexología y la estimulación de puntos de acupresión, lo que demuestra la dimensión global de la tendencia.

La expansión internacional y la educación ambiental

La evolución de los senderos descalzos incluye experiencias educativas y comunitarias. En Estados Unidos, parques como “The Barefoot Trail” en Arizona replican el modelo alemán y ofrecen actividades para escuelas, campamentos y familias. La fundadora, Leah Williams, declaró a AP que su objetivo es integrar la naturaleza en la vida cotidiana, promoviendo el respeto y el cuidado ambiental.

El crecimiento de esta tendencia alcanza nuevas regiones y públicos. Williams anunció que su organización recibió un terreno de ocho hectáreas en Kansas para desarrollar un nuevo parque, subrayando la expansión de la iniciativa más allá de Europa.

Vista trasera y baja de pies descalzos caminando sobre hierba verde. Se observa el talón de un pie dando un paso, rodeado de hojas de pasto.
La expansión de rutas especialmente acondicionadas refleja el interés global por actividades que combinan el contacto directo con superficies naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencia sensorial y accesibilidad

La propuesta de caminar descalzo está dirigida a personas de todas las edades y condiciones. Según testimonios recogidos por AP, los parques permiten a los visitantes adaptar la experiencia, ya que no es obligatorio quitarse los zapatos si existen problemas de salud. Los senderos incluyen materiales y actividades que estimulan la vista, el olfato y el tacto, logrando una aproximación integral al bienestar.

El Park mit allen Sinnen, en Alemania, ofrece espacios de meditación, aromas naturales y zonas de juego sensorial. Un cartel invita al silencio en áreas de contemplación, mientras otras zonas proponen ejercicios para trabajar la motricidad y la percepción corporal.

La conexión con la naturaleza, el turismo de bienestar y la salud emocional confluyen en estos senderos. Según AP, la tendencia refuerza la importancia de los espacios verdes y la reconexión con el entorno en la vida urbana actual.

Opinión de expertos y respaldo científico

Organizaciones de salud y podología coinciden en los beneficios de la práctica. De acuerdo con podólogos citados por AP, caminar descalzo contribuye a la alineación correcta de la postura y al fortalecimiento de los músculos intrínsecos del pie. Además, la exposición a diferentes texturas mejora la propiocepción y la estabilidad.

El bienestar emocional también se potencia a través de la experiencia sensorial. Estudios mencionados por AP indican que la reconexión con la naturaleza ayuda a reducir los niveles de ansiedad y estrés, mientras que el contacto directo con el suelo se asocia con una mayor sensación de calma y equilibrio.

El impulso a recorridos sin calzado responde a la búsqueda de alternativas que favorezcan el equilibrio emocional y físico - REUTERS/Annegret Hilse
El impulso a recorridos sin calzado responde a la búsqueda de alternativas que favorezcan el equilibrio emocional y físico - REUTERS/Annegret Hilse

Testimonios y expansión comunitaria

El testimonio de familias y educadores refuerza el impacto positivo de la experiencia. Katherine Hunt, visitante del Park mit allen Sinnen, compartió que sus hijos “descubrieron nuevas sensaciones y aprendieron a valorar la importancia del contacto directo con la tierra”. En Arizona, Williams resaltó la participación de adultos mayores y la integración de actividades educativas enfocadas en el cuidado del medio ambiente.

La iniciativa fomenta la responsabilidad ambiental y la convivencia intergeneracional. Según AP, los parques sensoriales destinan áreas a la educación ambiental y la preservación del paisaje local, creando espacios seguros y accesibles para todos los públicos.

Diversidad de propuestas en el mundo

Países como Austria, Dinamarca, Francia, Hungría, Suiza y Reino Unido cuentan con senderos similares. Algunos caminos están pensados para comunidades locales, mientras que otros forman parte de la oferta turística. En Asia, la reflexología y la estimulación podal son parte central de parques urbanos en Hong Kong, Singapur y Japón.

La expansión mundial de la tendencia refleja un cambio en la relación con la naturaleza. De acuerdo con AP, la integración de senderos descalzos en entornos urbanos y rurales busca ofrecer alternativas de bienestar y salud accesibles, alejadas del ritmo acelerado de las ciudades.

La apuesta por espacios de reconexión sensorial responde a la demanda creciente de turismo de bienestar. Los parques y rutas permiten a los visitantes experimentar la naturaleza de manera activa y consciente, promoviendo hábitos saludables y sostenibles.

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