Un desarrollador argentino lanza herramienta de inteligencia artificial accesible para silvers

Llama3pure facilita el acceso a la inteligencia artificial a personas mayores de 50 años, apostando por la privacidad y la inclusión digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollador argentino Leonardo Javier Russo diseñó una herramienta de inteligencia artificial pensada para superar las barreras tecnológicas y de privacidad que afectan especialmente a quienes tienen más de 50 años. La aplicación llama3pure facilita el acceso seguro a la IA en computadoras con recursos limitados y sin requerir conexión a internet, ofreciendo así un entorno de consulta 100% privado y sencillo para los usuarios menos familiarizados con la tecnología.

A diferencia de la mayoría de asistentes virtuales actuales, llama3pure permite ejecutar un modelo de IA de forma completamente local. Russo detalló que su sistema fue optimizado para computadoras modestas: “Si la computadora es capaz de abrir un navegador de internet actual y navegar por sitios de noticias, puede ejecutar esta IA, dándole así una ‘segunda vida’ a equipos que podrían considerarse obsoletos.”

Con apenas poco más de 1 GB de memoria RAM como requisito, la herramienta se posiciona como una opción inclusiva para la generación silver, que suele contar con equipos de varios años de antigüedad.

La interfaz de llama3pure, inspirada en WhatsApp, simplifica el uso para la Generación Silver y usuarios inexpertos en tecnología.

Para comenzar a utilizar el asistente, una persona solo debe ingresar a un enlace —disponible en la plataforma GitHub— y descargar dos archivos: el motor de la interfaz web y el modelo de inteligencia artificial, que en este caso corresponde al Gemma 3 1B de la empresa tecnológica Google.

El proceso consiste en abrir el archivo principal en el navegador (como Chrome, Firefox o Safari), seleccionar el archivo del modelo y empezar a interactuar con el sistema. No necesita registro, contraseñas ni acceso a la nube.

Russo enfatizó la facilidad de uso para usuarios inexpertos: “Es extremadamente sencilla, tan fácil como enviar un mensaje de texto. La interfaz gráfica es muy similar a la de WhatsApp, lo que reduce la fricción del usuario durante su uso”.

El sistema prioriza la protección de la privacidad evitando que las consultas de los usuarios salgan de la computadora o se almacenen en servidores externos.

Al operar completamente offline, la combinación de soberanía digital y protección de privacidad asegura que lo que el usuario escribe nunca sale de su computadora.

—¿Qué ventajas tiene que la inteligencia artificial funcione sin conexión a internet o sin enviar datos afuera?

—Las principales ventajas son la seguridad total, el acceso permanente junto con la facilidad de uso que eso implica. Para los mayores de 50, la curva de aprendizaje suele ser una preocupación clave; y al funcionar offline lo que el usuario escribe nunca sale de su computadora. Esto a su vez, garantiza que sus consultas (como ideas para un emprendimiento o dudas personales) no se usen para venderle publicidad ni queden guardadas en servidores externos.

—Desde la experiencia del usuario, ¿qué tan fácil es usarla? ¿Hace falta tener conocimientos técnicos o cualquier persona puede manejarla?

—Es extremadamente sencilla, tan fácil como enviar un mensaje de texto. La interfaz gráfica es muy similar a la de WhatsApp, lo que reduce la fricción del usuario durante su uso. No se requieren conocimientos técnicos ni saber programar; si la persona sabe usar el teclado y hacer un clic, puede manejar la herramienta sin problemas. Es simplemente seleccionar el archivo del modelo de IA que descargó el usuario y comenzar a hacerle consultas.

El modelo Gemma 3 1B de Google utilizado por llama3pure permite ejecutar tareas estructuradas y precisas sin depender de servicios en la nube.

Las tareas de todos los días

Entre las tareas cotidianas que resuelve llama3pure destacan la redacción y corrección de textos breves, la generación de ideas, la explicación de conceptos actuales y la práctica de conversación en distintos idiomas.

Redacción de mensajes: Ayuda a redactar un texto breve y formal para enviar por WhatsApp o mail, como por ejemplo: “¿Cómo le pido al administrador del consorcio que revise una filtración de forma educada pero firme?”.

Corrección y estilo: El usuario puede escribir un borrador rápido y pedirle a la IA: “Corregí la ortografía y hacé que este texto suene más profesional”.

Generador de ideas y listas: Es excelente para crear listas rápidas. Por ejemplo: “Dame 5 ideas de comidas saludables con pollo y calabaza” o “Hacé una lista de cosas que no pueden faltar en mi valija para un viaje de fin de semana”.

El modelo Gemma 3 1B, provisto por la empresa tecnológica Google, está orientado a resolver tareas que requieren estructura y corrección en el momento, sin necesidad de procesar volúmenes masivos de datos.

Así, un usuario puede solicitar sugerencias para redactar mensajes formales, revisar ortografía y estilo, armar listas de compras o valijas, familiarizarse con términos desconocidos e incluso ensayar diálogos.

Desarrollador de software con más de una década de experiencia, Leonardo Javier Russo se especializa en la creación de soluciones tecnológicas con impacto social.

Su trabajo se centra en la soberanía digital y la optimización de software, con el objetivo de acercar herramientas de inteligencia artificial accesibles, gratuitas y de código abierto, que funcionen sin conexión y sin depender de recursos de alto costo.

A lo largo de su carrera se desempeñó en organismos públicos y empresas. En los últimos años, trabaja como contratista para compañías de Canadá y Estados Unidos, y actualmente colabora con CNN en el desarrollo de software adaptado a regulaciones internacionales.

Russo estructuró el proyecto bajo los principios del software libre y abierto, manteniendo todos sus desarrollos gratuitos para el usuario final.

Así funciona: llama3pure está optimizada para computadoras antiguas, requiriendo poco más de 1 GB de memoria RAM y brindando una segunda vida a equipos obsoletos.