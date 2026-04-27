América Latina

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Los conflictos se acumulan para el Gobierno de Rodrigo Paz con el anuncio de manifestaciones y bloqueos de varios sectores, además de la llegada a La Paz de una marcha campesina

Guardar
Imagen referencial de archivo. Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante enfrentamientos con la policía en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)
Imagen referencial de archivo. Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante enfrentamientos con la policía en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

Imagen referencial de archivo. Campesinos en la localidad de Los Yungas, región en el oeste de Bolivia.
Imagen referencial de archivo. Campesinos en la localidad de Los Yungas, región en el oeste de Bolivia.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.

bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia
Imagen de archivo. Los paros de transporte son recurrentes en los últimos años debido a los problemas irresueltos del combustible. La Paz, Bolivia, Wednesday, March 25, 2026. (AP Photo/Juan Karita)

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

Temas Relacionados

BoliviamarchasbloqueosRodrigo PazLey 1720marcha campesinamarcha indígenaFederación Sindical de Trabajadores MinerosCámara Departamental de TransporteLa PazCaranaviSebastián DarocaYPFB

Últimas Noticias

Conmoción por el asesinato de otro delivery en Uruguay: un adolescente confesó crimen de ciudadano cubano

“¿Cuántos muertos más tenemos que poner?”, reclamó un grupo de repartidores que se movilizó en Montevideo exigiendo más seguridad. Relatan una creciente inseguridad para robarles las motos

Infobae

“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

La organización advierte por “serios deterioros” en el país y por un aumento del hacinamiento en las cárceles

“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Las personas que mantienen sanciones sin solventar se encuentran impedidas para iniciar cualquier trámite ante la autoridad correspondiente, según lo establecido por la Dirección General de Transportes, que advierte sobre la necesidad de regularizar situaciones pendientes

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

Dos escuelas abren sus puertas con instalaciones modernas y recursos inéditos en la provincia María Trinidad Sánchez. Autoridades y estudiantes celebran el impacto social y el avance hacia una educación más inclusiva

Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

La proliferación de mercancía ilegal, encabezada por cigarrillos y licores, demuestra la consolidación de estructuras delictivas que aprovechan debilidades en el control aduanero y la baja proporción de sentencias de prisión efectiva

La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

Detonó una camioneta con explosivos en Argelia, Cauca: cerca de 10 viviendas resultaron afectadas

Tráfico colapsa en la Panamericana Sur tras accidente: vías alternas saturadas y congestión extrema en hora punta

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

INFOBAE AMÉRICA

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

China y Rusia ayudan con tecnología en la precisión de los ataques con drones del régimen de Irán

Charles Bukowski, poeta estadounidense: “Si pasa algo malo, tomas para olvidar; si pasa algo bueno, para celebrarlo; y si no pasa nada, tomas para que pase algo”

Conmoción por el asesinato de otro delivery en Uruguay: un adolescente confesó crimen de ciudadano cubano

“Uruguay es inseguro y hostil para los niños”: la advertencia de Amnistía Internacional en su informe de 2025

ENTRETENIMIENTO

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

Rodrigo de la Serna protagoniza “Gordon”, el thriller argentino de Netflix que promete sacudir 2026

Por qué “Tron” fue rechazada en los Oscar de 1982 y cómo cambió para siempre los efectos visuales en el cine