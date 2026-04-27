Curadores del tiempo: el nuevo rol de los seniors en la era del píxel

Los recuerdos familiares solían caber todos en una caja de zapatos o en un álbum (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hubo un tiempo en que la memoria familiar cabía en una caja de zapatos. Allí, entre bordes dentados y un sutil aroma a papel antiguo, dormían las bodas de los abuelos, los veranos de infancia y los rostros de antepasados que solo conocíamos por el nombre.

Hoy, esa caja de tesoros está viviendo una metamorfosis fascinante. Y en el centro de esta transformación no están los nativos digitales —demasiado ocupados acumulando selfies efímeras—, sino la Generación Silver.

Es hora de jubilar el estereotipo del “inmigrante digital” que lucha con el mando a distancia. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de una nueva figura cultural: el curador de la herencia digital. Personas que, tras haber acumulado décadas de experiencia y perspectiva, han encontrado en la tecnología no un obstáculo, sino una herramienta de alquimia moderna.

El viejo álbum de fotos de papel ha quedado relegado por las efímeras imágenes digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la generación que hoy transita los sesenta y setenta, la tecnología ha dejado de ser una novedad para convertirse en un pincel. Gracias a los avances en inteligencia artificial, lo que antes era una fotografía borrosa, manchada por la humedad de un sótano en Pontevedra o Buenos Aires, hoy puede recuperar su nitidez original.

El curador silver no solo escanea: restaura. Utiliza herramientas de limpieza de ruido, escalado de imagen y colorización para devolverle el brillo a los ojos de una bisabuela o el rojo vibrante al primer coche de la familia. Es un trabajo minucioso que requiere algo que a los jóvenes suele faltarles: paciencia y contexto. Porque para colorear una foto de 1940, hay que saber de qué color eran los uniformes de la época, qué tono de sepia indica el paso del tiempo y qué detalles del fondo merecen ser rescatados del olvido.

Foto antigua de La Boca - Caminito

Un archivo digital sin historia es solo una sucesión de ceros y unos. Aquí es donde la Generación Silver despliega su verdadero superpoder. Mientras que una aplicación puede identificar un rostro, solo el curador silver puede explicar por qué ese tío abuelo tenía esa expresión pícara o cuál es el origen etimológico de ese apodo familiar que se ha repetido durante tres generaciones.

Este rol va mucho más allá de lo técnico. Se trata de una labor de edición histórica. El curador organiza, etiqueta y dota de sentido a la cronología familiar. Al digitalizar el pasado, lo están rescatando de la fragilidad del papel para lanzarlo hacia el futuro. Es una forma de generosidad intelectual: asegurar que los que vendrán después sepan de dónde vienen, no a través de un frío árbol genealógico, sino a través de una narrativa viva, vibrante y restaurada.

Es más que restaurar una foto, es una labor de edición histórica

Lo más hermoso de este fenómeno es su capacidad para unir puntas. El “abuelo digital” no está solo frente a la pantalla, a menudo, esta labor se convierte en el lenguaje común con los nietos. “Mira lo que hice con esta foto de tu padre cuando tenía tu edad”, se convierte en la frase que abre la puerta a una tarde de relatos.

La tecnología, tantas veces acusada de aislarlos, se convierte aquí en el pegamento que une el ayer con el mañana. La Generación Silver está demostrando que la madurez es el momento perfecto para la síntesis: unir la sabiduría de lo analógico con las posibilidades infinitas de lo digital.

La tecnología permite unir el ayer con el mañana

En definitiva, ser un curador de la herencia digital es entender que la vigencia no tiene que ver con la edad, sino con la utilidad de lo que aportamos. En un mundo saturado de imágenes descartables que desaparecen a las veinticuatro horas, el trabajo de estos “artesanos del píxel” es un acto de rebeldía. Están construyendo un archivo indestructible, una biblioteca emocional que no teme al paso de las décadas ni a la fragilidad de la memoria.

La próxima vez que veas a alguien de la generación Silver concentrado frente a una tablet o un monitor, no asumas que está “intentando entender el mundo moderno”. Es muy probable que esté haciendo algo mucho más importante: está asegurándose de que el mundo de ayer no se pierda en el de hoy.

Restaurar, colorear y, finalmente, darle movimiento a la fotografía