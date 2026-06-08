Declaran alerta naranja en El Salvador: “A partir de esta alerta están activos todos los protocolos”

Protección Civil elevó la alerta amarilla a alerta naranja por la tormenta tropical Cristina y activó al Sistema Nacional de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hemos elevado de alerta amarilla a alerta naranja. A partir de la declaración de esta alerta están activos tanto los de la Dirección General de Protección Civil como todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, anunció Luis Amaya, director de Protección Civil.

Las autoridades explicaron que la decisión se fundamenta en los pronósticos oficiales. De acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, se anticipan lluvias continuas y acumulados diarios superiores a 50 o 60 milímetros en el territorio nacional, con especial énfasis en la zona costera.

“Esto va a caer únicamente en tres días”, detalló sobre las precipitaciones previstas entre lunes ocho, martes nueve y miércoles diez. El fenómeno también implica ráfagas de viento de hasta setenta y cinco kilómetros por hora y un incremento en el oleaje, lo que aumenta el riesgo para embarcaciones en alta mar.

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Según López, la tormenta tropical Cristina evolucionó desde una depresión y se ha mantenido bajo monitoreo desde su formación en el océano Pacífico.

“Lluvia por la mañana, lluvia por la tarde, lluvia por la noche”, puntualizó al describir la persistencia del fenómeno. Además, advirtió que podría registrarse un descenso de temperatura y que las condiciones adversas se mantendrán en todo el país, especialmente en regiones costeras y montañosas.

Dispositivo institucional y advertencias a la población

Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, informó que se han activado sesenta y ocho planteles a nivel nacional, con personal trabajando en turnos de día, tarde, noche y madrugada para atender cualquier emergencia.

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“Vamos a hacer turnos con las cuadrillas para que puedan estar a toda hora. Por cualquier árbol caído, deslizamiento o cualquier derrumbe”, sostuvo Rodríguez.

Obras Públicas activó 68 planteles en todo el país para responder a emergencias y mantener habilitadas las carreteras ante árboles caídos, deslizamientos y derrumbes. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La prioridad, según el funcionario, es habilitar rápidamente las carreteras y garantizar el paso de ambulancias, cuerpos de socorro y la movilidad de la población.

“Vamos a tratar de garantizar la conectividad en las diferentes autopistas del país”, afirmó. Destacó la vigilancia especial en vías como la carretera de Los Chorros, la carretera al Puerto de la Libertad y la carretera Litoral, sobre todo en zonas como La Canoa y Puerto Parada.

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Aclaró que, hasta el momento, no se prevén cierres, pero la situación será evaluada según el desarrollo de la tormenta.

Entre las acciones preventivas, Rodríguez mencionó la construcción de una bóveda en Brisas de San Francisco, el retorno de familias a sus viviendas y la intervención en otros puntos con eliminación de cárcavas y obras de drenaje. “Hace falta mucho por hacer, pero vamos a estar pendientes”, afirmó.

La tormenta tropical Cristina, monitoreada en el océano Pacífico, también podría generar ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, aumento del oleaje y descenso de temperatura. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, comunicó que el personal ha sido reforzado y se duplicaron los turnos para atender emergencias asociadas a la tormenta. “Va a haber personal de refuerzo atendiendo el llamado”, explicó.

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Solano instó a la población a no lanzar basura, ya que esto agrava el riesgo de inundaciones. “Buscamos el problema, quitamos la basura y la inundación desaparece”, remarcó.

Advirtió sobre el peligro de cruzar ríos o quebradas durante la tormenta, incluso si no está lloviendo en la zona, y recordó que han ocurrido accidentes fatales en estas circunstancias. El número de emergencias habilitado es el 913.

Balance de incidencias y medidas adicionales

Luis Amaya, director de Protección Civil, presentó un balance sobre las incidencias registradas en las últimas horas. Informó que se han reportado treinta y ocho árboles caídos y al menos cinco derrumbes en diferentes zonas, especialmente con daños en carreteras, los cuales ya han sido atendidos por el Ministerio de Obras Públicas.

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Protección Civil reportó 38 árboles caídos, al menos cinco derrumbes, dos ríos desbordados, 11 vehículos afectados y 55 viviendas anegadas en distintas zonas del país. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Amaya señaló que se han registrado dos ríos desbordados: la quebrada Las Negritas en el río Amayo, cantón El Jute, Texistepeque, Santa Ana, y el sector tres de La Ceiba, en Santa Ana. También mencionó daños en muros, al menos once vehículos afectados y cincuenta y cinco viviendas anegadas. Las personas afectadas están siendo atendidas por el Gobierno.

El funcionario reiteró la importancia de mantenerse atentos a la información oficial para tomar las acciones necesarias y salvaguardar la vida.

Las autoridades también comunicaron el cierre temporal de parques nacionales y áreas protegidas hasta nuevo aviso. Las recomendaciones incluyen no tirar basura, evitar obstruir drenajes y mantenerse informados únicamente por fuentes oficiales, mientras el sistema nacional de emergencia permanece en vigilancia permanente ante la tormenta tropical Cristina.

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