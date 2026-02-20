Generación Silver

“La ciencia de la longevidad”: el libro que pone el foco en cómo vivir más y mejor

Presentado en el Longevity World Forum en Madrid, el libro del doctor José Viña abrió el debate sobre el peso de la genética, los hábitos y la prevención en el envejecimiento saludable

Guardar
El Longevity World Forum incluyó
El Longevity World Forum incluyó espacios dedicados a inteligencia artificial y clínicas de longevidad.

La presentación del libro La ciencia de la longevidad, a cargo del doctor José Viña en Madrid, situó el debate sobre la influencia de la genética y los hábitos saludables en la consecución de una vida longeva y plena.

El evento, realizado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid dentro del Longevity World Forum, destacó que si bien la genética fija ciertos límites, son la conducta y la prevención clínica las que determinan el resultado y la calidad del envejecimiento saludable.

Viña, reconocido por su labor en longevidad, expone en su libro una guía actualizada para sumar años con buena salud. El texto subraya que el proceso de envejecer arranca de forma temprana, y la adquisición de hábitos de vida saludables es crucial cuanto antes.

El objetivo, señala, es aprender a cuidarse desde la juventud para llegar a la vejez con autonomía y reducir futuras dependencias.

José Viña expuso la importancia
José Viña expuso la importancia de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas.

Durante la jornada en en primer día del foro, la doctora María Cordón moderó una tertulia donde se tradujo el conocimiento científico en directrices prácticas. La discusión puso de relieve la importancia de anticiparse y realizar revisiones periódicas, comparando el control de la salud con la gestión financiera: es preciso actuar antes de que aparezcan síntomas, del mismo modo que no conviene esperar al descubierto para revisar las cuentas.

Uno de los conceptos clave tratados fue el de reserva funcional, entendido como el margen de funcionamiento corporal que permite adaptaciones, pero que se agota sin síntomas visibles hasta que el organismo avisa. Los expertos insistieron en la necesidad de anticipar las revisiones y mantener hábitos sostenibles como estrategia de prevención.

La corresponsabilidad sanitaria fue otro de los ejes destacados. El profesional orienta y prioriza intervenciones, pero la rutina y el compromiso diario del paciente resultan determinantes. No existe delegación completa: el cambio efectivo requiere implicación personal y diaria.

La mesa redonda liderada por Viña reunió a especialistas internacionales como Nir Barzilai, Felipe Sierra y Leocadio Rodríguez Mañas. Analizaron temas como la resiliencia biológica, la fragilidad y los suplementos alimenticios. Se enfatizó la complejidad de medir la resiliencia molecular en grandes poblaciones, aunque la aspiración científica apunta al desarrollo de biomarcadores dinámicos que permitan anticipar el deterioro antes de que este se manifieste.

El foro puso el foco
El foro puso el foco en la necesidad de revisiones médicas periódicas y prevención anticipada.

Barzilai cuestionó la utilidad de muchos suplementos alimenticios y remarcó que los beneficios consistentes de la vitamina D solo se han demostrado en osteoporosis. Recalcó que no debe recomendarse su consumo sin estudios clínicos robustos y aseguró: “antes de tomar cualquier cosa, revisa si existe un estudio clínico sólido”. Añadió que, aunque la vitamina D muestra resultados en osteoporosis, no hay pruebas consistentes para otras dolencias.

Felipe Sierra definió la resiliencia biológica como la capacidad de recuperación del organismo ante agresiones como infecciones o tratamientos médicos. Destacó que aún no hay métodos accesibles para su medición masiva y que su reto es llegar a evaluar la evolución biológica a lo largo de la vida, lo que permitiría calcular la velocidad del envejecimiento. Abogó por el desarrollo de herramientas que permitan una prevención más focalizada a partir de marcadores más precisos.

En cuanto a la fragilidad, Rodríguez Mañas aportó que los programas de ejercicio físico y asesoramiento dietético pueden recuperar hasta el 30% de los casos de fragilidad. Los estudios indican que las mejoras se mantienen si el paciente vuelve a su rutina diaria. Ensayos recientes avalan que la intervención combinada revierte entre el 35% y el 40% de los casos en adultos mayores. No obstante, cuando la fragilidad es avanzada o existe discapacidad, la intervención se complica y la recuperación total se vuelve improbable.

Público y especialistas durante la
Público y especialistas durante la primera jornada del Longevity World Forum, centrada en envejecimiento saludable.

Los ponentes resaltaron que la intervención temprana es más eficaz, pues el margen de recuperación disminuye en la discapacidad avanzada y la probabilidad de independizarse funcionalmente se reduce considerablemente. Además, la prevención y reversión de la fragilidad temprana suponen un ahorro relevante para el sistema sanitario al evitar estados graves.

Se subrayó la importancia de personalizar las intervenciones según la respuesta individual al ejercicio y la dieta, y la urgencia de avanzar en una formación médica transversal que integre el envejecimiento saludable en todos los ámbitos clínicos. Reconocieron que la longevidad rara vez es central en los planes de estudios médicos, pero los recientes avances exigen una mejor preparación de los profesionales.

El Longevity World Forum, que tiene lugar del 18 al 20 de febrero en Madrid, estructura su programa en torno a la ciencia, las tendencias y tecnología, y el emprendimiento. Además, dedica espacios al desarrollo de clínicas especializadas, biomarcadores, inteligencia artificial en salud a largo plazo y oportunidades para startups relacionadas con la longevidad.

Al término de la primera jornada, quedó claro que avanzar en longevidad saludable exige combinar la investigación y la innovación sanitaria con políticas públicas sólidas, enfocadas en mantener la funcionalidad de la población a lo largo de toda la vida.

Temas Relacionados

José ViñaMadridGenéticaLongevity World ForumPrevención ClínicaEnvejecimiento Saludablegeneracion silver

Últimas Noticias

La convivencia después de los 50 impulsa la satisfacción vital, según un estudio internacional

Un análisis en personas de 50 a 95 años revela que vivir en pareja incrementa el bienestar emocional, mientras que el matrimonio no aporta beneficios extra, desafiando creencias tradicionales sobre el vínculo formal en la madurez

La convivencia después de los

La mujer que a los 81 años comenzó a hacer CrossFit y hoy sigue levantando pesas a los 96

Jean Stewart empezó a entrenar pasados los ochenta, después de notar que tareas cotidianas se volvían difíciles. Más de 15 años después, hace ejercicios de fuerza dos veces por semana y asegura que el gimnasio fue clave para recuperar autonomía

La mujer que a los

Leo Cosenza y el cuidado del cabello senior: teñirlo o no, cortarlo o no, qué dice la tendencia actual

El peinador de Mirtha Legrand y otras celebrities da una buena noticia: en materia de peinados hoy hay mucha libertad para que cada mujer encuentre su estilo que es aquel con el que se sienta segura

Leo Cosenza y el cuidado

Bandas elásticas para seniors: cómo realizar ejercicios para fortalecer la masa muscular

Permiten entrenar con bajo impacto articular, son portátiles, económicas y adaptables a diferentes rutinas y niveles de fuerza. Beneficios y forma de uso

Bandas elásticas para seniors: cómo

La mayoría de los adultos mayores presentaría anomalías en el hombro

Un estudio finlandés encontró que casi todas las personas mayores de cuarenta años examinadas mostraban algún tipo de alteración estructural en esa articulación, aun en ausencia de dolor o síntomas clínicos

La mayoría de los adultos
DEPORTES
El video de Lionel Messi

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

TELESHOW
El festejo de Mauro Icardi

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

El enojo de Yanina Latorre con Majo Martino luego de cometer un error en vivo durante su programa: “Andate”

Andrea Rincón habló después del escándalo con Milo J: “Yo no dije que está endemoniado ni poseído”

La original entrada de María Becerra a los Premios Lo Nuestro junto a sus alter egos: “Con todas las chicas”

INFOBAE AMÉRICA

La mujer que a los

La mujer que a los 81 años comenzó a hacer CrossFit y hoy sigue levantando pesas a los 96

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión