Gobierno incorpora a CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar

Karin Herrera formalizó la incorporación de CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar para prevenir y reducir la desnutrición aguda infantil en municipios priorizados.(Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta Karin Herrera formalizó la incorporación de CARE Guatemala a la estrategia nacional Nutrir es Avanzar para fortalecer la prevención y reducción de la desnutrición aguda infantil en municipios priorizados, una alianza que el Gobierno de Guatemala presenta como parte de una respuesta multisectorial centrada en la primera infancia y en las condiciones que determinan su desarrollo.

El nuevo tramo de la estrategia llega después de una reducción de 4,5 puntos en los índices de desnutrición infantil en el período 2025-2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil. El Gobierno atribuyó ese descenso a medidas de prevención y atención integral aplicadas en el país.

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La carta de entendimiento con CARE Guatemala permitirá, según la información oficial, operativizar y reforzar las intervenciones de Nutrir es Avanzar mediante asistencia técnica, monitoreo y acompañamiento nutricional en territorios definidos como prioritarios.

La firma del compromiso contó con la participación de Rogelia del Carmen Soto Chacón y Rubén Jordán, representantes de la organización, quienes reafirmaron la voluntad de sumarse a los esfuerzos estatales para prevenir y reducir la desnutrición aguda.

Herrera sostuvo en un comunicado oficial que la estrategia articula esfuerzos entre Gobierno, comunidades y sector privado con prioridad en la primera infancia. “Cuando la niñez crece con oportunidades, Guatemala avanza”, afirmó la vicepresidenta.

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Karin Herrera formalizó la incorporación de CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar para prevenir y reducir la desnutrición aguda infantil en municipios priorizados.(Vicepresidencia de la República de Guatemala)

San Juan Sacatepéquez y Santa Lucía Cotzumalguapa son los primeros puntos de despliegue con CARE Guatemala

Como primer paso de la articulación territorial, CARE Guatemala comenzará acciones en Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla y en San Juan Sacatepéquez en el departamento de Guatemala, donde ya está presente la estrategia nacional, según la información oficial.

El Gobierno presentó a San Juan Sacatepéquez como el segundo municipio de ese departamento donde se pone en marcha el programa, después del despliegue inicial en Escuintla.

San Juan Sacatepéquez forma parte de los 60 territorios en los que el Gobierno refuerza medidas contra la desnutrición aguda, según las autoridades. De acuerdo con el diagnóstico oficial, en ese municipio el problema también está asociado al acceso limitado a agua segura, saneamiento y alimentación adecuada.

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Según el Instituto Nacional de Estadística, San Juan Sacatepéquez supera los 250 mil habitantes y más de 61 mil son niños de cero a 12 años. La estrategia prioriza en esos territorios acciones sobre agua segura, alimentación, salud y educación, según las autoridades.

Herrera dijo en la presentación del programa que el enfoque es interinstitucional e involucra salud, educación, agricultura y desarrollo social, además de municipalidades, comunidades, universidades y sector privado. “La prevención requiere acción nacional, pero también compromiso municipal”, afirmó.

Karin Herrera formalizó la incorporación de CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar para prevenir y reducir la desnutrición aguda infantil en municipios priorizados. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La estrategia se concentra en los primeros mil días de vida y en servicios básicos

La respuesta oficial a la desnutrición aguda se apoya en una premisa central: la atención de la primera infancia como base del desarrollo. Herrera sostuvo que los primeros mil días de vida son una etapa decisiva para la salud, el aprendizaje y el desarrollo infantil.

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Según la presentación oficial, Nutrir es Avanzar combina atención sanitaria, educación alimentaria, producción de alimentos nutritivos, protección social y servicios básicos para la primera infancia. El Gobierno asignó además a las municipalidades un papel en agua potable, saneamiento y articulación de acciones de seguridad alimentaria.

La vicepresidenta afirmó que aceptar la desnutrición aguda como un hecho cotidiano implica afectar el derecho de la niñez. “El problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”, declaró.

El Gobierno sostiene que la desnutrición aguda infantil constituye un desafío estructural que limita el potencial de desarrollo de las comunidades y afecta de forma directa el derecho de niñas y niños a crecer con dignidad. Bajo ese diagnóstico, la Vicepresidencia impulsa un esquema de corresponsabilidad entre instituciones públicas, cooperación internacional, comunidades, universidades, iglesias y empresas privadas.

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De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, la estrategia busca colocar a las familias y a la infancia en el centro de la acción pública. Herrera resumió ese objetivo en una frase difundida por las autoridades: “Guatemala avanza cuando se nutre, cuando protege a la niñez, cuando coordina, cuando coloca a la niñez en el centro de sus decisiones”.