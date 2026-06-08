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Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Jurrien Timber, defensor del Arsenal, fue dado de baja por Ronald Koeman. Lo reemplaza Lutsharel Geertruida, del Sunderland

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Jurrien Timber, tras la final de la Champions League perdida por el Arsenal (REUTERS/Bernadett Szabo)
Jurrien Timber, tras la final de la Champions League perdida por el Arsenal (REUTERS/Bernadett Szabo)

Jurrien Timber no estará en el Mundial 2026. La federación neerlandesa confirmó este lunes que el defensor del Arsenal es baja en la selección de Países Bajos por una lesión en la ingle que le impide participar en el torneo. La decisión se tomó a seis días del debut del equipo ante Japón, el 14 de junio.

“En los últimos dos días ya teníamos la sensación de que quizá se tomaría esta decisión”, declaró el seleccionador Ronald Koeman a la cadena pública neerlandesa NOS. “No estaba al cien por cien. Al final, nos reunimos con él a última hora de la noche de ayer y esta mañana, y lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión”, añadió.

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El origen del problema se remonta al pasado fin de semana. Timber, de 24 años, disputó cerca de una hora en la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el París Saint-Germain (PSG), perdida por los londinenses en la tanda de penales. El defensor llevaba más de dos meses fuera de las canchas por la misma lesión y forzó su retorno ante la ausencia de Ben White, cuando el técnico Mikel Arteta lo requirió tras el penal cometido por Cristian Mosquera sobre Kvicha Kvaratskhelia. Tuvo que afrontar también la prórroga, y ese esfuerzo terminó por agravar su estado físico.

Koeman no apuntó directamente al club londinense, pero dejó en claro que la participación en aquella final influyó en el desenlace: “No se puede culpar al club, era la final de la Liga de Campeones, y tampoco quiero hacerlo, pero claro, eso no ha ayudado”.

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El seleccionador subrayó que la extensión del torneo hace inviable contar con un jugador en ese estado: “Si tuviéramos que jugar un solo partido, quizá podría, pero un torneo con partidos cada dos días es imposible. No está en forma y sigue con molestias; eso no se recupera rápido”. La Copa del Mundo concluye el 19 de julio.

Mundial Qatar 2022 - Argentina vs Holanda Paises Bajos
Jurrier Tiber y Lisandro Martínez, en la batalla de los cuartos de final del Mundial 2022 (AP Photo/Ariel Schalit)

La baja de Timber deja a la zaga neerlandesa con un defensor menos. “Con él éramos ocho defensas; sin él, solo siete, y eso es insuficiente. Había que decidir”, señaló Koeman ante la NOS. El técnico no esperó al partido ante Uzbekistán para anunciar el reemplazo: convocó a Lutsharel Geertruida, defensor polivalente del Sunderland, cedido por el RB Leipzig, que ya formaba parte del grupo de apoyo y disputó más de 20 minutos en la derrota de Países Bajos ante Argelia. “Ya contábamos con Geertruida y Maatsen en la convocatoria, así que incorporar a Geertruida no nos afecta. Por eso no hemos esperado más, porque no se esperaba que Timber mejorara pronto", explicó el técnico.

Para el defensor de 24 años, se trata del segundo gran torneo de selecciones que pierde. Timber también se ausentó de la última Eurocopa a causa de una grave lesión de rodilla sufrida al poco de llegar al Arsenal en el verano de 2023. La baja le impedirá además compartir la cita mundialista con su hermano gemelo Quinten Timber, quien sí integra el plantel naranja.

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