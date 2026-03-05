Cómo prevenir las caídas para proteger la autonomía en la madurez

An elderly man seems shocked and in pain as a healthcare worker bandages his foot after a fall. An adult male watches over and looks concerned.

Las caídas en adultos mayores no son simples tropiezos, sino un tema de salud pública por las consecuencias que pueden traer: hospitalización, pérdida de autonomía y hasta fallecimientos son una realidad frecuente en las personas a partir de los 65 años.

Ahora bien, muchos de estos incidentes no son una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino eventos que pueden prevenirse con información, medidas de precaución y pequeños cambios en el estilo de vida.

Cuando la vida cambia en un instante

Para muchos adultos mayores una caída es el “evento detonante” de una transición de vida no deseada, que a menudo culmina en el traslado a una institución de cuidados o en una pérdida definitiva de la movilidad.

Las consecuencias físicas son directas: desde traumatismos craneales hasta la temida fractura de cadera, la cual suele venir acompañada de un aumento significativo en la tasa de mortalidad durante el año posterior al accidente. De acuerdo al sitio canadiense Lebelage.ca, en Montreal, solo en 2021, cerca de 6.800 personas mayores fueron hospitalizadas por caídas, y aproximadamente 275 fallecieron por complicaciones derivadas de las mismas.

¿Por qué somos más vulnerables al envejecer?

El cuerpo humano experimenta cambios fisiológicos naturales que, aunque progresivos, elevan el riesgo de perder el equilibrio. La doctora Carolane Rioux, especialista en geriatría, consultada por Lebelage, señala factores clave como:

Pérdida de masa y fuerza muscular.

Ralentización de los reflejos.

Menor flexibilidad en las articulaciones.

Disminución de la densidad ósea.

Subir escaleras es un buen ejercicio para mantener la fuerza en los miembros inferiores. Es importante hacerlo con cuidado, soporte y buena iluminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman condiciones médicas crónicas que afectan la coordinación. Enfermedades neurológicas como el Parkinson o la demencia alteran la postura, mientras que problemas cardíacos, como la arritmia, pueden provocar mareos repentinos. Incluso el aislamiento social juega un papel preventivo negativo, ya que puede derivar en ansiedad, depresión y una menor actividad física, debilitando aún más el cuerpo.

El botiquín y la vista: factores de riesgo no tan reconocidos

Otro gran peligro reside en lo que ingerimos. La interacción entre múltiples medicamentos puede generar efectos secundarios que comprometen la estabilidad. Por ello, es vital que un farmacéutico o médico revise regularmente las prescripciones, incluyendo los fármacos de venta libre.

La salud sensorial es igualmente crítica. Problemas de visión como las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular alteran la percepción del entorno, facilitando los tropiezos. Del mismo modo, el sistema auditivo y vestibular es fundamental para el equilibrio: una revisión anual de los oídos y la vista es una de las mejores herramientas de prevención.

El círculo vicioso del miedo

Un error común entre los familiares es aconsejar a los adultos mayores que reduzcan sus salidas por temor a que caigan. Sin embargo, esta “protección” puede ser contraproducente. La reducción drástica de actividad física por miedo provoca una pérdida de resistencia y equilibrio, lo que curiosamente aumenta el riesgo de caerse incluso dentro de la propia casa.

La clave no es el sedentarismo, sino el movimiento constante. Los expertos recomiendan realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario, incorporando actividades como:

Caminar y nadar

Fortalecimiento muscular

Yoga o Tai-chi, este último con beneficios demostrados por la ciencia para el equilibrio

Programas especializados, que ofrecen ejercicios grupales gratuitos para mejorar la agilidad

El tai chi es una excelente práctica para mejorar el equilibrio (Imagen ilustrativa Infobae)

Transformar el hogar en un espacio seguro

Dado que el 62% de las caídas ocurren en el domicilio o sus alrededores, adaptar el entorno es una prioridad. No se requieren reformas estructurales masivas, sino ajustes estratégicos:

En el baño: instalar barras de apoyo en la ducha y la bañera.

En los suelos: eliminar alfombras pequeñas o asegurar que tengan superficies antideslizantes; secar inmediatamente cualquier líquido derramado.

Iluminación: asegurar que todos los pasillos y escaleras estén bien iluminados.

Obstáculos: mantener las zonas de paso libres de cables, objetos o mascotas que puedan provocar tropiezos.

Incluso la forma de vestir influye. Se deben evitar prendas demasiado largas o anchas que puedan engancharse en los muebles. Sustituir además las pantuflas o chinelas por calzado con cordones bien atados y suelas antideslizantes.

Es importante saber reaccionar

A pesar de todas las precauciones, el riesgo cero no existe. Por eso, es fundamental saber qué hacer si ocurre lo inevitable. Los especialistas sugieren una técnica para levantarse de forma segura: colocarse sobre el vientre, ponerse en cuatro patas y, finalmente, buscar un apoyo para sentarse.

En caso de caída, es importante saber cuál es el mejor modo de levantarse y tener a mano un medio de comunicación

Además, es imperativo contar con un método de comunicación inmediato. Llevar siempre un teléfono celular o un botón de alerta médica puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia, permitiendo contactar a los servicios de emergencia o a familiares rápidamente.

La prevención es una tarea diaria

Caerse no es una parte obligatoria de la vejez. Es un riesgo que se puede gestionar mediante la combinación de un estilo de vida activo, una supervisión médica constante y un entorno adaptado. Pedir ayuda para tareas pesadas, como las compras o el mantenimiento del hogar, no es una señal de debilidad, sino una estrategia inteligente para preservar la autonomía.

Si usted o un ser querido han experimentado una caída, no la oculte por vergüenza. Hablar de ello con la familia y el médico es el primer paso para analizar las causas y evitar que se repita. Al final del día, la meta no es solo vivir más años, sino vivirlos con la seguridad y la independencia que todos merecemos.