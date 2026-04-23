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Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

El episodio salió a la luz hoy luego de un informante anónimo. La directiva activó el protocolo de actuaciones

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El estadio Gigante de Arroyito espera por River Plate y Rosario Central (@RosarioCentral)
El estadio Gigante de Arroyito espera por River Plate y Rosario Central (@RosarioCentral)

El Club Atlético Rosario Central suspendió las actividades de la categoría 2013 de sus divisiones inferiores, luego de que una denuncia anónima fuera presentada ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe e involucrara a juveniles del club por episodios de abuso sexual, amenazas y golpizas, según reportaron medios de la ciudad de Rosario.

A través de un comunicado oficial, el Canalla expresó: “Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada. También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo. Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.

En línea con el protocolo institucional frente a estas situaciones, la dirigencia convocó de inmediato a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y padres de los futbolistas afectados, buscando definir los pasos a seguir y encuadrar la respuesta dentro de las normativas vigentes, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por Central.

Según la información del medio local Rosario Nuestro, las autoridades del club también separaron a los supuestos agresores del plantel luego de que el pasado martes 21 de abril se registrara una pelea entre padres, lo que requirió la presencia de la Policía. La denuncia sostiene que varios entrenadores responsables estaban al tanto de lo sucedido, pero no aplicaron el protocolo correspondiente, permitiendo que los involucrados continuaran participando en prácticas y partidos.

De acuerdo con la documentación oficial, un grupo de tres menores forzó a un compañero a desnudarse, lo golpeó en los testículos y le tomó fotografías. Además, existen reportes de toqueteos en partes íntimas a otros compañeros y amenazas de difundir imágenes de los chicos sin ropa, tomadas dentro del vestuario y sin consentimiento. Este hostigamiento también se extendió al grupo de WhatsApp de la división, generando inquietud y temor entre los integrantes y sus familias.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia provincial recibió este nuevo caso, lo que derivó en la decisión tomada dentro del club de Arroyito de ponerse a disposición de dicha entidad para coordinar una posible solución, según consta en la información proporcionada. No se han aportado detalles adicionales acerca del contenido de la denuncia ni de futuras resoluciones, que quedarán sujetas al resultado del encuentro interno realizado este mismo día, según informó Rosario Central en su sitio institucional.

El público de Rosario Central (@RosarioCentral)
El público de Rosario Central (@RosarioCentral)

El comunicado de Rosario Central:

Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada.

También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo.

Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución.

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