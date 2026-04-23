Teleshow

El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

Tras una intervención renal, el artista permanece en observación y fuera de terapia intensiva. “Evoluciona favorablemente en una habitación común”, informaron desde el Instituto Argentino de Diágnóstico y Tratamiento donde se encuentra internado

Guardar
Charly García portada
El parte médico oficial indica que Charly García evoluciona favorablemente luego de la cirugía renal a la que fue sometido el 21 de abril (Archivo)

El miércoles por la noche una noticia volvió a poner en vilo al mundo de la música: se supo que Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención programada, y que permanece en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Este jueves, la institución médica dio a conocer el comunicado oficial sobre la evolución de la salud del músico.

“Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT)”, comienza el comunicado respecto a la intervención quirúrgica del artista. “La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, detalla el mismo documento.

“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, cierra el comunicado respecto a la salud de García.

Charly García dio el presente en el show de León Gieco
Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial (Gentileza de prensa)

Cabe destacar que la noticia de la intervención generó preocupación y una catarata de consultas sobre la salud del músico de 74 años. Según dio a conocer Ángel de Brito en su ciclo el miércoles, la recuperación de Charly estuvo acompañado de los cuidados habituales para preservar la función renal. Karina Iavícoli, panelista de LAM (América), aportó más detalles y explicó que la cirugía fue planificada, en el marco de un tratamiento que el propio García venía siguiendo desde hacía tiempo, lo que permitió anticipar el ingreso al quirófano y reducir riesgos.

La operación fue calificada como exitosa por el entorno del artista, que se encargó de remarcar que no hubo complicaciones ni pasos adicionales fuera de lo esperado. “Salió todo bien”, precisó su mánager en un mensaje enviado al programa, llevando calma a los seguidores y al ambiente musical. En este momento, Charly continúa internado, y su recuperación transcurre fuera de terapia intensiva, con el acompañamiento de los profesionales y el afecto de sus seres queridos.

La nefrectomía parcial es una técnica quirúrgica elegida en casos donde se busca preservar la mayor cantidad posible de tejido renal. El procedimiento consiste en extirpar únicamente la porción dañada del riñón, permitiendo mantener la función del órgano restante o de la parte conservada. Según los especialistas, cuando la cirugía es programada y se realiza en un paciente que responde bien, las posibilidades de una recuperación plena se incrementan de manera significativa.

El músico argentino atraviesa el posoperatorio de una nefrectomía parcial programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, acompañado por un procedimiento de diálisis y bajo evaluación médica constante (Video: LAM/ América TV)

Este nuevo episodio en la salud de Charly García llevó a que el foco volviera a posarse sobre el músico, quien en el último mes se mostró activo y presente en distintos eventos públicos. A fines de marzo, Charly fue visto en el estadio de River Plate durante uno de los conciertos de la banda británica AC/DC. La escena fue documentada por Fabián Zorrito Quintiero, quien compartió un video en redes sociales donde se lo vio a García emocionado y disfrutando desde la platea. “Con el jefe, disfrutando esta masterclass de AC/DC”, escribió Quintiero, y en otro posteo agregó: “Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock”.

Mientras Charly García continúa evolucionando favorablemente, la expectativa por su regreso a la vida pública y a los escenarios sigue intacta. El comunicado finaliza con un mensaje que sintetiza el sentimiento de sus seguidores: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”. Una vez más, el genio del rock nacional enfrenta la adversidad con su inconfundible resiliencia y el amor incondicional de quienes lo consideran un verdadero ícono.

Temas Relacionados

Charly GarcíaInstituto Argentino de Diagnóstico y TratamientoCirugías ProgramadasRiñónNefrectomía parcialMúsicoRockParte médico

Últimas Noticias

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

En plena expansión de su carrera en el streaming y rodeada de rumores sobre su vida personal, la modelo rememoró el famoso encuentro

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

La empresaria se encuentra en Uruguay grabando su primera película y la ausencia de su pareja en una cena desató una serie de teorías

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

Bajo la dirección de Alejandro Hartmann buscan determinar el método con el que la mujer asesinaba a sus víctimas

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

La influencer vivió una celebración distinta, con la emoción de la próxima llegada de su hija. Relax, agradecimiento y mensajes de afecto

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”

El exfutbolista expresó su orgullo por el presente de la joven, destacando los logros alcanzados y tras superar períodos de distanciamiento y conflicto entre ellos

Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”
DEPORTES
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

Mariano Navone debutó con un contundente triunfo y Sebastián Báez se despidió del Madrid Open

TELESHOW
Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

INFOBAE AMÉRICA

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

La expansión petrolera en el Caribe intensifica el debate ambiental y energético

Fiscalía General de la República desarticula red de fraude informático en El Salvador

Costa Rica: El OIJ despliega operativo por homicidio de exdirector de “Starticket”

Honduras: Tres muertes infantiles bajo investigación tras vacunación, autoridades revisan lotes y procedimientos