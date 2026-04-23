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Honduras: Tres muertes infantiles bajo investigación tras vacunación, autoridades revisan lotes y procedimientos

En un contexto de alerta epidemiológica por tosferina, las autoridades reiteran que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos de eventos adversos graves.

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Lss menores, de entre cuatro y seis meses, presentaron complicaciones de salud horas o días después de sus inmunizaciones rutinarias.
Lss menores, de entre cuatro y seis meses, presentaron complicaciones de salud horas o días después de sus inmunizaciones rutinarias.

La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras ha activado una investigación de alto nivel tras el fallecimiento de tres niñas menores de un año en distintos puntos del país. Los casos, registrados en Atlántida, Choluteca y el Distrito Central, ocurrieron en un periodo cercano a la aplicación de dosis del Esquema Nacional de Vacunación, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias.

Bajo Investigación

Los hechos se reportaron durante el mes de abril de 2026. De acuerdo con los expedientes preliminares, las menores —dos de seis meses y una de cuatro meses— fueron llevadas a centros de salud para recibir inmunización de rutina correspondiente a su edad.

Horas o días después de la aplicación de las vacunas, las niñas presentaron complicaciones de salud que posteriormente derivaron en sus fallecimientos.

Casos identificados

La Ceiba, Atlántida: Primer caso reportado en una menor de seis meses. El Corpus, Choluteca: Caso denunciado por familiares tras la vacunación. Y en el Distrito Central: Fallecimiento de una menor de cuatro meses bajo observación clínica.Investigación bajo categoría ESAVI

Ante la situación, la Secretaría de Salud ha clasificado los casos como Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), una categoría técnica utilizada cuando se presentan eventos adversos posteriores a la aplicación de vacunas, mientras se determina si existe o no una relación causal.

La doctora Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), explicó que hasta el momento no hay evidencia que vincule directamente las vacunas con los fallecimientos.

“Hemos revisado la trazabilidad de los lotes y la cadena de frío. Todo se ha manejado bajo los estándares internacionales. Los lotes no estaban vencidos y el fabricante no ha reportado fallas de calidad”, afirmó.

Asimismo, reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que los resultados dependerán de los análisis clínicos y forenses.

OPS Investiga

EMedicina Forense y el Ministerio Público analizan posibles causas de los fallecimientos, incluyendo infecciones respiratorias agudas y condiciones clínicas preexistentes. (foto: cortesía)
EMedicina Forense y el Ministerio Público analizan posibles causas de los fallecimientos, incluyendo infecciones respiratorias agudas y condiciones clínicas preexistentes. (foto: cortesía)

Con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso, el Gobierno de Honduras solicitó el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tanto a nivel nacional como con especialistas en su sede en Washington.

Hoy El Ministerio Público y Medicina Forense trabajan en los dictámenes para determinar las causas exactas de los fallecimientos, incluyendo la evaluación de posibles enfermedades preexistentes o infecciones respiratorias agudas.

Además se ordenó el monitoreo estricto de las vacunas pentavalente y hexavalente administradas durante las jornadas de inmunización en las zonas afectadas. Revisión del esquema de vacunación: Las autoridades sanitarias mantienen supervisión del proceso de cadena de frío y distribución de biológicos.

Odalis García aseguró que, preliminarmente, no hay evidencia de fallas en la calidad de las vacunas ni en su aplicación. (Foto: Redes sociales)
Odalis García aseguró que, preliminarmente, no hay evidencia de fallas en la calidad de las vacunas ni en su aplicación. (Foto: Redes sociales)

En medio de una alerta epidemiológica por el aumento de casos de tosferina en el país, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada.

Las autoridades reiteraron que las vacunas forman parte de una estrategia fundamental de salud pública y que los beneficios de la inmunización superan ampliamente los riesgos de reacciones adversas, que en su mayoría son leves y poco frecuentes.

La Sesal indicó que en las próximas semanas se espera la emisión de un informe técnico final que permitirá determinar si existieron factores externos, condiciones clínicas previas u otras variables que expliquen los casos registrados.

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