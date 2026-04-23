A los 93 años, Luis de la Fuente repasa su trayectoria: “La cardiología le ha dado a nuestro país prestigio internacional”

Luis de la Fuente, maestro de la cardiología intervencionista

Cercano a cumplir los 94 años —nació en La Rioja el 29 de julio de 1932—, Luis de la Fuente no abandona la profesión: investiga y escribe —en 2024, presentó el libro Cardiología intervencionista. Orígenes y desarrollo de una nueva especialidad médica en Argentina, escrito en colaboración con uno de sus discípulos, el doctor David Vetcher, en el que reconstruye la historia de esta subespecialidad a la que su nombre está indisolublemente ligado. Y una vez a la semana asiste al Departamento de Intervencionismo Cardiovascular del Instituto del Diagnóstico (IADT), área médica que fundó y de la que es consultor honorario, “tras haber sido el responsable médico durante 30 años”, dice De la Fuente. Y recuerda que allí llevaron “tecnología de punta a nivel mundial, como el primer angiógrafo con sistema de compact disc inviolable y con aportes como la primera angioplastía coronaria con stent con medicamento en la Historia en Argentina el 2 de febrero de 1999″.

A sus casi 94 años, Luis de la Fuente sigue activo

Contra lo que parece indicar su nombre, la cardiología intervencionista utiliza técnicas cada vez menos invasivas. Esta subespecialidad de la cardiología nació como una herramienta diagnóstica, una exploración previa a las cirugías, pero progresivamente fue ganando un rol en los tratamientos de las diferentes enfermedades del corazón evitando las cirugías más cruentas y favoreciendo una recuperación muy rápida.

En 2002 Luis de la Fuente fue reconocido por sus pares como Maestro de la Cardiología Intervencionista Argentina. A lo largo de su vida ha recibido otras muchas distinciones de establecimientos y de asociaciones cardiológicas de Argentina y de los Estados Unidos y otros países.

Con René Favaloro formaron una dupla legendaria

De la Fuente recibe a Infobae en su departamento de la avenida Del Libertador, rodeado de recuerdos de su larga carrera: fotografías, distinciones, libros… Cada objeto le despierta un recuerdo y un relato. También alguna ironía y risas, porque conserva un humor y un espíritu envidiables.

— ¿Cómo nació su vocación por la medicina?

— Mi vocación por la ciencia médica surgió precozmente. Ya a los 5 años de edad iba a la biblioteca de mi abuelo Fenelon Carrizo del Moral a hurgarle los libros y me fascinaban esos dibujos del cuerpo humano. Él fue el primer pediatra de La Rioja Capital y había sido intendente. Era primo hermano de Joaquín V. González, uno de los juristas más importantes que dio el país y fundador de la Universidad de La Plata. También era primo de Dardo Rocha, el fundador de La Plata. Además, un hermano mío mayor había fallecido siendo bebé en un accidente y eso me impresionó mucho.

— ¿Y la cardiología?

— Ya en Tucumán donde estudié la mitad de la carrera de Medicina me impresionó muy bien y mucho el cardiólogo clínico Mauricio Kirschbaum, vivía a metros de su casa, y jugaba a la pelota con su hijo Carlos. Empecé a ver ese mundo del corazón como algo posible aunque en los años 50 estaba en pañales la Cardiología.

El reconocimiento del colegio donde se formó en La Rioja

— Usted ha sido testigo y protagonista de cómo esa cardiología no sólo dejó los pañales sino que conoció un desarrollo impactante. ¿Cuáles han sido sus principales aportes en ese proceso?

— En primer lugar haber llevado el cateterismo coronario fuera de los Estados Unidos, donde lo aprendí, en primer lugar a nuestro país en 1965 y 1966. Así se empezó a gestar el regreso de Favaloro en 1971 a Argentina. Tenía un paciente ciego que por su condición ocular no podía viajar para que él lo operase en USA y entonces le dije a René que viniera a operarlo a Buenos Aires al Sanatorio Güemes. Accedió y fue un éxito, todo eso en 1968. Le dije “¿Viste que aquí se puede?”

— ¿Y qué pasó a partir de entonces?

— Con René Favaloro nos hemos desempeñado en el Hospital Privado Sanatorio Güemes como socios de 1971 a 1992 y teníamos como clínica al IADT en los años 70 y 80. El bypass se desarrolló en el Güemes desde 1971. Con René demostramos que los pacientes eran panvasculares, es decir que llegan con más de un sector arterial afectado. También demostramos por cateterismo la permeabilidad de los bypass, es decir, que tras una cirugía siguen bien conectados y permeables los injertos.

— Sigamos con su trayectoria.

— También hicimos estudios de la función ventricular, para ver si valía la pena someter a alguien a una cirugía de bypass, etcétera. Estudios de la circulación arterial coronaria colateral, cuando se tapa un vaso, se recibe sangre por un vaso colateral si se forma. Hicimos la escuela de donde salieron formados el 90 % de los especialistas de hoy día y de los jefes de cada servicio.

En su escritorio

— Siguieron la angioplastía y el stent con medicamento, ¿verdad?

— Sí, luego llegó la angioplastia y el stent y, ya en 1986, colocamos con Simon Stertzer stents en los tres primeros pacientes en Argentina desde el Sanatorio Güemes y perfeccionamos esos stents agregándoles un medicamento antiproliferativo anti tumoral. También la neoarteria hecha con células de la piel propia del paciente.

— Eso ya fue en los 2000. ¿De qué se trata exactamente?

— Las células madre del propio paciente son implantadas en el corazón con una técnica propia sin abrir el tórax, la transendocárdica, que está a punto de ser aprobada en EEUU y la comenzamos aquí en el 2004. También hicimos estudios sobre el vasoespasmo que los colegas negaban o discutían.

— ¿Cómo fue lo del descubrimiento de una nueva cavidad cardíaca?

— Es cierto, más allá de todo este trabajo asistencial y de investigación clínica y de la formación de los médicos a destajo de 6 a 23 horas, la gente nos recuerda también a nivel popular por el descubrimiento de la quinta cavidad cardíaca con Adrián Barceló. Y también por los pacientes famosos atendidos o presidentes.

Más reconocimientos de su provincia natal

— ¿Cuáles fueron?

— A Perón no llegué a atenderlo, en 1974, aunque él llegó a llamar, mi hijo Héctor, el periodista médico una vez le atendió el teléfono a Peron siendo un niño. Atendí a Eisenhower, ex presidente de Estados Unidos, con mi jefe, Abe Ravin, y a Richard Nixon. También asesoré al médico de Maradona en 2004. Otros pacientes míos fueron Carlos de Inglaterra, cuando era príncipe, Fangio, Sábato, Sandro, dos hermanas de Evita, familiares del Che Guevara, y casi al Papa Francisco, que si venía a la Argentina, iba a atenderlo con su cirujano Juan Carlos Parodi con quien ya habíamos atendido a Carlos Menem en sus tiempos de presidente. También mandatarios de Europa, reyes, magnates; incluso una vez a un capo mafia italiano que metió 5 guardaespaldas en el quirófano.

— Tengo entendido que también ha atendido gratuitamente.

— Sí, a mis coprovincianos riojanos jamás les cobré, ni a los platenses o pampeanos. A los pobres jamás les cobré.

— ¿Algún recuerdo especial?

— En Inglaterra, cuando René hizo el primer bypass con demostración práctica durante el Congreso Mundial de Cardiología en 1970 en Londres, me pidió que entrase al quirófano por las dudas el paciente hiciera un paro cardíaco frente a todos los cirujanos que pugnaban por verlo operar. A ese paciente, el día anterior, le realicé un cateterismo coronario y cardíaco diagnóstico. Para mí, ese fue el 1er gol a los ingleses [ríe]. Y hablando de fútbol, estimo no ser pariente del actual técnico de la selección española de fútbol [un homónimo Luisde la fuente] campeones de Europa, pero sé que venimos de la misma zona de España.

El equipo que realizó el primer trasplante cardiopulmonar en Argentina con Favaloro y De la Fuente

— ¿Alguna vez pensó en radicarse en el exterior?

— En los años 70 y 80 era un constante tener ofertas a menudo con contratos millonarios del exterior para radicarnos afuera con René Favaloro, juntos, como dupla, por ejemplo en Miami y otros puntos de la Florida, y en California, ya que él hacía los por entonces imprescindibles bypass y yo los diagnósticos clínicos y el cateterismo coronario diagnóstico invasivo. Eso fue hasta que surge la angioplastia en 1978, y ahi ya precisaban mis angioplastias en países como Mónaco, Arabia Saudita, y otros.

— ¿Sigue siendo buena la formación de los médicos argentinos?

— Sí, en general sigue siendo muy buena. Por ejemplo en la UBA, en el grado y en el postgrado, apoyé a dos excelentes discípulos como Marcelo Ruda Vega y Jorge Londero, que se desempeña en Córdoba y es con quien inventé un catéter para estudios de los vasos del cuello como la arteria carótida, para la creación de la Carrera de Médico Especialista en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista en 1990, hoy denominada Cardioangiologia, carrera de la cual soy director asociado. Las universidades privadas también tienen muy buen nivel. Medicina es una carrera dura y exigente desde el día uno en la universidad.

— ¿Cuál es la imagen y la valoración de la cardiología argentina en el mundo?

— La valoración de nuestra cardiología a nivel mundial es siempre positiva y optimista. Le ha dado a nuestro país prestigio internacional. La cantidad y calidad de los aportes es impresionante. Bypass, infartos agudos, stents, stents con medicamento que investigamos con la Universidad de Stanford de 1995 a 1999, tras probar 40 fármacos diferentes y cuyo prototipo nunca comercializamos.

Luis de la Fuente muestra las fotos y otros recuerdos que conserva de su larga carrera

— ¿Cómo fueron esos primeros años de regreso aquí tras la experiencia en Estados Unidos?

— Cuando empecé a volver a Argentina, tímidamente en 1966, vivía en dos países a la vez: un mes aquí y un mes en USA, en el Sanatorio Güemes solo contábamos con un electrocardiógrafo para electrocardiogramas. En 1966, me prestan una sala de radiología para empezar a ser el primer país en contar, fuera de los Estados Unidos, con el cateterismo selectivo de las arterias coronarias para poder así visualizarla y estudiarlas. El cateterismo sigue el patrón de oro diagnóstico aún hoy en día, el gold standard. Empecé en 1962 con ese método en Denver, Colorado.

— ¿Y aquí?

— En 1970, cuando hice con Ezio Zuffardi, aquí, en Buenos Aires, el primer cateterismo en el mundo durante un infarto agudo de miocardio la gente creía que estábamos “locos”. Son arterias de 2 a 3.5 milímetros de diámetros según la contextura física inclusive.

— ¿Hasta cuándo estuvo yendo y viniendo?

— Me quedé definitivamente a pedido de mi esposa Inés para que nuestro primer hijo, Héctor, naciera en Argentina así que también agradézcanle a él. Y a ella que lamentablemente falleció en el 2022. Tras vivir 11 años en Estados Unidos, donde me doctoré, país que me dio todo, tal como Argentina, uno extraña su país, su idioma, su gente, su familia y geografía. Además mi apellido era imposible para ellos; ¡siempre hubiera sido Belafonte! [ríe]

— ¿Existen continuadores de su trabajo?

— Continuador de mi trabajo sigo yo mismo en primer lugar, a mis casi 94 años, estudiando, escribiendo, ahora llegarán más libros que haremos; a los 90 le hice una angioplastia coronaria a Chiche Niembro, en 10 minutos. Eso está documentado y publicado y creo que sería un récord como para el Guinness [risas], no...?

Con su esposa, Inés Fitte, fallecida en 2022

—¿Discípulos?

— Está mi equipo. Están mis discípulos hijos y muchos ya son nietos, pues son discípulos de discípulos incluso. En todas las clínicas está la escuela argentina de la especialidad ya. Salvo el Instituto Cardiovascular de BsAs, todos los médicos pasaron por los centros médicos en los que estuve desde 1966. Hice los Institutos [cardiovasculares] del Sanatorio Güemes, de la Clínica Suizo Argentina, del Instituto del Diagnóstico. Fui el otro fundador de la Fundacion Favaloro y asesoré y operé en el mal llamado “interior del país” y en EE.UU, Inglatera, Francia, de donde es oriunda la familia de mi esposa, Italia, Polonia, Alemania, Checoslovaquia, etcétera. Eso se vio en la presentación del libro en 2024 con David Vetcher, en el Centro de la Ciencia donde asistieron casi todos y la muy buena gente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Argentinos que cofundé como gran familia laboral y científica y médica que fue y es.

— ¿Cuál ha sido el impacto de los avances en cardiología en la longevidad?

— Claramente los avances en cardiología han generado un descenso en la mortalidad cardíaca. Pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad tratable.

[FOTOS: Gastón Taylor]