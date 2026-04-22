Alimentos antiarrugas: ¿cuáles son los más adecuados para mantener una piel hidratada y nutrida?

Hay alimentos que es esencial inclir en la dieta para mantener una piel hidratada y nutrida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitaminas, minerales, antioxidantes, omega 3, 6 y 9: todo eso debe figurar en el menú para promover la producción de colágeno y para luchar contra los radicales libres, según explicó la nutricionista Mounia Boulanouar al sitio Notre Temps.

El secreto antiarrugas es evitar la sequedad excesiva de la piel, para lo cual lo aconsejable es consumir abundante pescado rico en grasas —mínimo dos veces por semana—, palta, semillas oleaginosas y aceites vírgenes. Todo, para compensar la falta de lípidos en la piel.

Las frutas y legumbres que más antioxidantes contienen son: zanahoria (betacaroteno), morrón, frutos exóticos y cítricos (vitamina C), frutos rojos (flavonoides)

Los micronutrientes que frenan el envejecimiento

Recapitulando: omega 3, 6 y 9, polifenoles, betacaroteno y vitamina C. También hay que mencionar la vitamina B5, la B8 (o biotina) y el selenio (presente en las nueces o castañas de Brasil).

La biotina también es beneficiosa para el cabello.

Alimentos que contienen colágeno

Solo los huesos con tuétano —caracú— contienen colágeno. Luego hay alimentos que ayudan a que el organismo lo produzca, a saber: alimentos de origen animal que contienen aminoácidos, o ricos en omega-3 (algunos pescados y aceites) así como los que contienen vitamina C.

¿Hay alimentos que contengan ácido hialurónico?

Es un elemento que permite conservar una piel joven e hidratada, pero al igual que el colágeno, nuevamente es el tuétano o caracú el que lo contiene. Por eso el hueso con caracú era un remedio casero tradicional usado como elixir de juventud por su alta concentración en ácido hialurónico. Fuera de eso, algunos alimentos refuerzan al producción de ese ácido por el organismo: son los de alto contenido de vitamina C.

Pescados grasos, semillas oleaginosas y aceite virgen son algunos de los alimentos que deben estar presentes en una dieta antiage (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo debe ser una alimentación anti-glicación

La glicación es el proceso de envejecimiento de la piel producido cuando un exceso de moléculas de azúcar se une al colágeno y a la elastina causando arrugas.

Por lo tanto, limitar el consumo de azúcar y alimentos procesados, privilegiando frutas y verduras crudas o cocidas al vapor o a baja temperatura.

Los 10 alimentos que “rejuvenecen”

La doctora Boulanouar dio una lista de 10 alimentos a priorizar para retrasar los efectos del envejecimiento.

1- El tomate. Es conocido por sus efectos antioxidantes gracias a su alto contenido en licopeno, un pigmento de la familia de los carotenoides que elimina eficazmente los radicales libres y protege contra el envejecimiento cutáneo, así como contra ciertos tipos de cáncer. Un dato interesante es que la cocción del tomate aumenta la cantidad de licopeno biodisponible.

2- Los pescados grasos. Salmón, sardina, arenque... Son una excelente fuente de ácidos grasos buenos tipo omega 3. Conocidos especialmente por sus beneficios cardiovasculares, los omega-3 mejoran la hidratación de la piel, reducen la degradación del colágeno, protegen la piel de los rayos UV y neutralizan los radicales libres.

3- La guayaba. Es la fruta más rica en vitamina C, aunque éste nutriente anti-edad también está presente en el pimiento, el perejil, el kiwi o los cítricos.

La guayaba es la fruta más rica en vitamina C

4- La astrágala, planta que crece en Asia y que se comercializa en forma de infusiones o de complementos alimenticios. La astrágala activa las telomerasas, enzimas que permiten alargar los telómeros, secuencias de ADN situadas en el extremo de los cromosomas. Con la edad, los telómeros se acortan, lo que provoca la muerte celular. Por esta propiedad, la astrágala es considerada un superalimento anti-edad eficaz.

5- El té verde es un superalimento antioxidante porque contiene EGCG, un compuesto vegetal de la familia de las catequinas, un tipo de polifenol. Las catequinas mejoran la defensa contra los radicales libres, protegen contra el envejecimiento cutáneo y prolongan la esperanza de vida.

6- La uva, recarga de resveratrolLa uva contiene un gran número de antioxidantes como el resveratrol. Esta sustancia de la familia de los polifenoles se concentra especialmente en la piel de la uva. Esta alta concentración permite a la uva proteger contra los radicales libres y limitar el envejecimiento prematuro de la piel.

7- Las carnes magras y los huevos para más colágeno. Si no quieres envejecer demasiado rápido, no elimines la carne y los huevos de tu dieta, dice la nutricionista. La yema de huevo aporta directamente colágeno. Además, su riqueza en azufre facilita la producción de colágeno. Las carnes son fuentes importantes de glicina y prolina, dos aminoácidos que forman parte de la arquitectura de las fibras de colágeno.

8- Las nueces, están muy concentrada en polifenoles, compuestos con propiedades antioxidantes. Estos compuestos aumentan nuestra resistencia al estrés oxidativo causado por moléculas tóxicas, los radicales libres. Retrasan el envejecimiento cutáneo y el riesgo de cáncer.

9- La zanahoria tiene alta concentración en beta-caroteno, un precursor de la vitamina A. Vitamina muy importante a cualquier edad, especialmente para la salud de las células y la visión.

10- Los frutos rojos: fresas, frambuesas, grosellas negras, moras... los frutos rojos son un arma poderosa contra el envejecimiento de la piel gracias a su contenido en flavonoides como las antocianidinas, compuestos antioxidantes que preservan las células del organismo del estrés oxidativo y retrasan el proceso de degeneración celular.