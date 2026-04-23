Refuerzan la estrategia nacional para contener el pico de sarampión en centros educativos de Guatemala

foto para ilustrar: Profesionales de la salud ofrecen servicios de atención dental a niños en una escuela primaria, fomentando hábitos de higiene bucal desde temprana edad. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

Los ministerios de Salud Pública y de Educación intensificaron desde el 21 de abril, las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica en centros educativos de Guatemala, en respuesta al actual brote de sarampión que ha alcanzado su fase más crítica.

Esta ofensiva sanitaria busca limitar la transmisión del virus tras la confirmación de 5.120 casos en todo el país y atender el repunte de contagios asociados al resurgimiento de enfermedades prevenibles, fenómeno observado luego de la pandemia de COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que la mayoría de los pacientes son bebés menores de 12 meses, seguidos por jóvenes de entre 20 y 29 años.

Durante el año 2025, la Región de las Américas registró más de 11.000 casos confirmados y 23 fallecimientos por sarampión, según el informe del MSPAS. Estos datos muestran la reactivación del virus a nivel continental y la vulnerabilidad de la población más joven e inmunológicamente frágil.

El brote en Guatemala comenzó tras un retiro religioso masivo en Santiago Atitlán, Sololá, en diciembre de 2024, que reunió a más de 2.000 personas e incluyó al llamado ‘paciente cero’, un ciudadano salvadoreño, detalló el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La estrategia nacional coordinada busca reducir la transmisión del sarampión en escuelas y proteger a la comunidad educativa mediante protocolos reforzados de vacunación, monitoreo de síntomas, campañas de educación en salud y la difusión de lineamientos oficiales.

Desde el inicio del brote, las secretarías mantienen coordinación continua a nivel central y local para ejecutar ágilmente las disposiciones como parte del Programa de Salud Escolar, según lo indicado por el Ministerio de Educación a la agencia de prensa oficial.

Las jornadas de vacunación se implementan de inmediato al identificar a un estudiante con síntomas compatibles, cubriendo a docentes, administrativos y estudiantes.

Inmunizar a los alumnos requiere el consentimiento de madres, padres o encargados, junto con el carnet vigente de vacunación.

Monitorear síntomas, detectar casos tempranos y notificar alertas constituyen obligaciones para las direcciones departamentales educativas y los directores de los establecimientos, quienes son responsables de ejecutar las acciones preventivas, según lo publicado por AGN.

Medidas en centros escolares y reportes institucionales

La Escuela de Comercio Central suspendió actividades presenciales durante dos días luego de detectarse sospechas de contagio, y luego retomó la normalidad bajo medidas de control. En el departamento de Quiché, equipos del sector salud realizaron jornadas de vacunación en los centros escolares, reportó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta el momento, no se han registrado suspensiones masivas de clases presenciales; los cierres han sido puntuales y obedecen a decisiones de vigilancia epidemiológica.

Una maestra imparte una charla educativa a un grupo de estudiantes sentados en un aula, quienes la escuchan atentamente mientras ella usa un micrófono. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

El sarampión, altamente contagioso y de transmisión aérea, puede afectar hasta al 90 % de las personas no inmunizadas que entren en contacto con un caso positivo, según lo detallan los lineamientos oficiales. El pico actual del brote en Guatemala generó el refuerzo de la alerta nacional y la implementación de estrategias de inmunización de bloqueo; la distribución de casos no presenta predominio por sexo, de acuerdo con el MSPAS.

Las autoridades han señalado que la baja cobertura de vacunación posterior a la pandemia propició el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Por ello, las políticas de divulgación en los centros educativos hacen énfasis en la orientación sobre síntomas respiratorios, la promoción de ambientes seguros y la adopción de prácticas de autocuidado en la comunidad escolar.

La vigilancia epidemiológica, la transparencia informativa y la capacidad institucional constituyen la base de la respuesta oficial. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene activa la alerta y el seguimiento del brote, exigiendo la colaboración de todos los niveles de la administración educativa para contener los contagios y garantizar la continuidad de las actividades escolares.