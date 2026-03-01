Los 9 ejercicios recomendados para fortalecer el agarre y prevenir lesiones en adultos mayores

La fuerza de las manos es un indicador clave de salud general y predice el riesgo de enfermedades crónicas (Crédito: Freepik)

Los expertos advierten sobre la importancia de cuidar la fuerza de las manos a lo largo de los años. El debilitamiento muscular y la disminución del control motor están vinculados a factores que van desde el paso del tiempo hasta el avance de la automatización en la vida cotidiana, de acuerdo con un informe realizado por The Times.

La fisioterapeuta británica, Nell Mead, recomendó nueve ejercicios para fortalecer el agarre y reducir la probabilidad de lesiones y pérdida de autonomía con el envejecimiento.

Importancia de la fuerza de las manos

A diferencia de otras capacidades físicas, la fuerza de agarre se considera un marcador de salud general y permite predecir el riesgo de enfermedades crónicas. Estudios citados por el medio británico asociaron una menor fuerza de las manos con mayor incidencia de cáncer de pulmón, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo.

Nueve ejercicios recomendados por la fisioterapeuta Nell Mead ayudan a fortalecer el agarre y prevenir lesiones relacionadas con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fisioterapeuta explicó que la propiocepción, la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento, tiende a disminuir desde los 50 años. Además, el daño en las articulaciones por osteoartritis o problemas nerviosos como el síndrome del túnel carpiano dificultan aún más el uso pleno de las manos.

Consecuencias de la disminución del agarre

La fuerza de agarre afecta tareas diarias como llevar bolsas, abrir frascos o escribir, y también se utiliza como referencia en evaluaciones médicas de adultos mayores.

Según The Times, un estudio publicado en la revista científica European Geriatric Medicine registró una reducción progresiva de la fuerza de las manos en adultos mayores a lo largo de nueve años. Este descenso, que antes se observaba en personas de 69 años, ahora aparece en individuos de 65.

La reducción de la fuerza de manos impacta en tareas diarias y anticipa el deterioro en la autonomía de los adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mead indicó que el agarre depende de una cadena de músculos que abarca desde los dedos hasta el hombro. Observó que la debilidad en cualquier punto puede comprometer la fuerza de agarre. No solo intervienen los músculos de la mano, sino los extensores y flexores del antebrazo, así como los estabilizadores del hombro.

Ejercicios recomendados para fortalecer el agarre

The Times detalló una rutina sugerida por la fisioterapeuta británica que reúne técnicas de estiramiento, coordinación y fortalecimiento muscular. Estas prácticas pueden realizarse en casa y no requieren equipamiento especializado.

1. Estiramiento del flexor de la muñeca

Este ejercicio aumenta la flexibilidad de los músculos del antebrazo. Consiste en extender el brazo con la palma hacia arriba y usar la otra mano para tirar suavemente de los dedos hacia abajo. La posición se mantiene durante 30 segundos y se repite en ambos lados.

2. Estiramiento extensor de muñeca

El objetivo es flexibilizar los músculos de la parte posterior del antebrazo. La mano se coloca con la palma hacia abajo y los dedos apuntan al suelo, ejerciendo una tracción suave con la otra mano. La fisioterapeuta recomendó cinco repeticiones por lado.

El agarre de la mano depende de una cadena muscular que conecta los dedos, el antebrazo y los hombros, revelan fisioterapeutas (Captura de video: YouTube)

3. Abducción de dedos con banda elástica

Fortalece los músculos pequeños de la mano responsables de separar los dedos. Se utiliza una banda elástica colocada alrededor de las yemas, separando y relajando los dedos en diez repeticiones por mano.

4. Flexiones de escápula con cadena cerrada

Esta técnica activa los músculos estabilizadores de los omóplatos y el serrato anterior. En posición de flexión, se separan y juntan los omóplatos sin doblar los codos. Mead señaló que este ejercicio construye la base estable sobre la que opera el brazo.

Los ejercicios para fortalecer la fuerza de agarre pueden realizarse en casa sin equipamiento especializado, haciendo accesible su práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Colgaduras muertas asistidas

El ejercicio consiste en sujetarse de una barra, apoyando ligeramente los pies para no cargar todo el peso corporal. Progresivamente, se reduce la presión de los pies para fortalecer dedos, antebrazos y hombros. Mead sugirió tres series de treinta segundos.

6. Paseos del granjero

Consiste en caminar sosteniendo objetos pesados en cada mano durante distancias de cuarenta a sesenta metros. Esta práctica mejora la resistencia de los dedos, la estabilidad de los hombros y fortalece el torso. The Times afirma que subir y bajar por el pasillo de casa resulta suficiente para obtener beneficios.

Las rutinas incluyen técnicas de estiramiento y fortalecimiento muscular como el estiramiento de la muñeca, colgaduras y paseos del granjero (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Rodillo de muñeca

Se utiliza un palo y una cuerda con peso en el extremo para ejercitar extensores y flexores de la muñeca. El palo se sostiene a la altura de los hombros y se enrolla la cuerda girando solo las muñecas. El ejercicio se repite en ambas direcciones.

8. Pinzas de placa

El agarre tipo pinza implica sostener un disco de peso entre los dedos y el pulgar, sin apoyo de la palma. The Times destacó que este ejercicio desarrolla el control motor fino y es útil para tareas como escribir o girar una llave.

El debilitamiento de la fuerza muscular en las manos aparece desde los 65 años, siendo relevante para la evaluación médica en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Aterrizajes en la pared con la punta de los dedos

El ejercicio consiste en apoyarse frente a una pared solo con las yemas de los dedos y desplazarse suavemente hacia adelante y atrás. Mead explicó que ahí es donde se desarrolla la fuerza, citada por el diario británico The Times.