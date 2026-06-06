Un entrenador argentino con larga trayectoria en Honduras explica cómo juega el rival de la Selección y por qué se quedó afuera del Mundial

Diego Vázquez jugó y dirigió Motagua, donde es ídolo por los títulos logrados (Foto EFE/José Valle)

Durante casi tres décadas, Diego Vázquez construyó una carrera singular lejos de la Argentina. Nacido en Mendoza y formado futbolísticamente en Independiente Rivadavia, llegó a Honduras como arquero en 1997 sin imaginar que terminaría transformándose en uno de los personajes más influyentes de la historia reciente del fútbol de ese país.

La Barbie Vázquez, su apodo más conocido, se formó en las inferiores del San Martín mendocino, donde debutó en 1986. Tuvo un paso breve por las inferiores del River Plate y Huracán de Parque Patricios. Durante dos años, jugó para un equipo amateur de la ciudad de Houston, en Estados Unidos. En 1994, regresó a la Argentina y militó en el Independiente Rivadavia.

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Tres años después, se convirtió en ídolo de Motagua bajo los tres palos. Luego, ya como entrenador, pasó a ser el más exitoso de la institución, conquistando numerosos títulos nacionales y consolidando una trayectoria que le abrió las puertas de la selección hondureña.

Vázquez pasó por las inferiores de River y Huracán

“La selección de Honduras está justo en un recambio generacional. Acaba de quedar afuera del Mundial y se tomó con mucha tristeza. Hasta la última fecha, tuvo chances de clasificar. Se fue el técnico Reinaldo Rueda, y ya no llaman a los jugadores que fueron parte del proceso anterior”, remarca el mendocino, ex seleccionador de La Bicolor.

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Su ciclo al frente del seleccionado duró poco más de un año, pero dejó números que, según destaca, fueron superiores a los de sus antecesores. Actualmente dirige al Real Estelí de Nicaragua, donde acaba de consagrarse campeón y sumar el octavo título de su carrera como entrenador en la región.

Mientras Honduras atraviesa un profundo recambio generacional luego de quedar fuera del Mundial 2026, el argentino sigue de cerca la evolución de un seleccionado al que conoce como pocos. “Trajeron un director técnico español (José Francisco Molina) y un director deportivo (Francisco Hernández). Me imagino que le van a dar todo el proceso. Han llamado a chicos que son hijos de ex futbolistas de la selección. Y se tienen que adaptar a lo que es el nuevo proceso”, resalta Vázquez.

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Vázquez fue director técnico de la selección de Honduras

La selección argentina mantiene una cábala desde Qatar a Estados Unidos, México y Canada: enfrentar a Honduras en un amistoso previo al comienzo de la cita mundialista. Sucedió el 23 de septiembre de 2022, con un triunfo contundente por 3 - 0 sobre La Bicolor, en un partido que se disputó en Miami. Los goles fueron marcados por Lautaro Martínez y Lionel Messi, siendo la última vez que se vieron las caras ambas selecciones. En ese momento, Honduras era dirigida por Vázquez.

“Enfrentamos a la Argentina y luego le fue bien en la Copa. También, habíamos enfrentado a Arabia Saudita en la previa a Qatar. Hicimos un mejor porcentaje que los dos técnicos anteriores, Bolillo Gómez y Fabian Coito. Entonces, relativamente nos fue bien”, sentencia el argentino de 54 años en diálogo con Infobae en los Estados Unidos.

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- ¿Qué es de tu vida actualmente?

- Acabo de salir campeón con Real Estelí de Nicaragua. Clasificamos también a la Copa Centroamericana y sumé mi octavo título como entrenador en Centroamérica. Ya tengo muchos años trabajando en esta región.

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- Después de Honduras seguiste desarrollando tu carrera por distintos países de Centroamérica.

- Sí. Estuve en Honduras, Guatemala, Costa Rica y ahora en Nicaragua. Ya son varios países donde he trabajado y donde tuve experiencias muy buenas.

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- ¿Te gustaría regresar a dirigir en la Argentina?

- Sí, claro que me gustaría. Nunca lo he intentado demasiado ni tampoco me han llamado, pero es algo que me gustaría. Soy mendocino, salí de Independiente Rivadavia y siempre existe la ilusión de volver.

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- ¿También existe una nostalgia personal por regresar al país?

- Sí, siempre. Uno nunca se termina de desprender de sus raíces. Lo que pasa es que te vas quedando por trabajo, por proyectos, por distintas circunstancias. Ya llevo 27 años viviendo en Centroamérica, pero siempre tengo ganas de volver y de visitar a mi familia.

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- Seguís muy ligado a Honduras. ¿Cómo describís el momento actual de la selección?

- Está atravesando un cambio generacional importante. Después de quedar afuera del Mundial se terminó el ciclo de Reinaldo Rueda y llegó una nueva conducción. Incorporaron un director deportivo español y también un entrenador español. Están observando muchos jóvenes y armando una base para el futuro.

Argentina también enfrentó a Honduras en la previa de Qatar 2022. Al elenco caribeño lo dirigía Vázquez (Foto AFP)

- ¿Por qué Honduras volvió a quedarse sin Mundial?

- Creo que uno de los factores fue la falta de continuidad en los procesos. Honduras cambió varios entrenadores en pocos años y eso termina afectando. Los proyectos necesitan tiempo. Lo mismo pasó con Costa Rica. En cambio, selecciones como Haití hicieron las cosas mejor y terminaron consiguiendo resultados.

- Mencionás a Haití, ¿qué otras selecciones te sorprendieron en la región?

- Curazao también. Mucha gente piensa en una isla pequeña del Caribe, pero la realidad es que tiene muchos jugadores nacidos o formados en Europa, especialmente en Holanda e Inglaterra. Eso la vuelve una selección muy competitiva.

- ¿Pueden transformarse en revelaciones del Mundial?

- Sí, pueden sorprender. No digo que sean candidatas a grandes cosas, pero tienen futbolistas de buen nivel y más experiencia internacional de la que muchos imaginan.

- ¿Cómo impactó en Honduras la eliminación mundialista?

- Con mucha tristeza. Ya son varios procesos consecutivos sin clasificar. El Mundial no solamente es importante desde lo deportivo; también lo es desde lo económico y desde el crecimiento del fútbol local. Clasificar te permite mostrar jugadores, generar ingresos y fortalecer toda la estructura.

- ¿Qué características tiene hoy la selección hondureña?

- El nuevo entrenador recién está empezando. Ha utilizado un sistema 4-3-3 o 4-1-4-1, con jugadores técnicos, velocidad por las bandas y mucha intensidad física. Todavía está en una etapa de conocimiento y evaluación de futbolistas.

- ¿Cómo ves a la Argentina actual?

- Sigue siendo una selección muy fuerte, pero en la previa no la veo tan dominante como en la etapa previa al Mundial de Qatar. Eso no significa nada porque tiene grandes jugadores y puede encontrar rápidamente su mejor versión. Pero me parece que Honduras, si está bien organizada defensivamente, puede hacer un partido competitivo.

- ¿Te gustaría volver a dirigir la selección de Honduras?

- Sí, por supuesto. Dejé la puerta abierta. Tengo una relación muy cercana con el país, tengo hijos hondureños, amigos y gran parte de mi carrera la desarrollé allí. Creo que hicimos un buen trabajo durante el tiempo que estuvimos. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.