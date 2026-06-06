Crimen y Justicia

Una mujer denunció que su expareja la abusó sexualmente frente a su hija en Berisso

El hecho ocurrió en presencia de su hija menor luego de que el acusado ingrese a la vivienda durante la madrugada y ataque a la víctima, quien relató años de amenazas y violencia

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La mujer formalizó la denuncia luego de sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales a lo largo de la relación
La mujer formalizó la denuncia luego de sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales a lo largo de la relación

Una mujer de Berisso, en La Plata, denunció a su expareja por haberla abusado sexualmente en su casa mientras su hija de tres años estaba presente. El episodio ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, cuando el hombre, de 34 años, ingresó al domicilio sin permiso y agredió a la denunciante. La mujer explicó que no pudo hacer la denuncia de inmediato porque temía que el agresor pudiera tomar represalias contra ella o su hija, ya que, según su testimonio, el hombre la había amenazado en diferentes oportunidades si se atrevía a acudir a la justicia o a pedir ayuda.

Tras el ataque, la víctima buscó contención en su entorno familiar y luego se animó a formalizar la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Contó que la relación de pareja terminó hace aproximádamente ocho meses, pero los problemas no cesaron. Según su testimonio, el hombre continuó con amenazas, hostigamientos y otros episodios de violencia después de la separación.

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El expediente judicial también incluye antecedentes de violencia previos, como un episodio de diciembre de 2025 en el que la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos. La mujer aportó capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas, lo que permitió a la justicia reconstruir un patrón de conductas intimidatorias y violentas por parte del acusado.

En la denuncia, también detalló que sufrió maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante años, y que su hija fue testigo de varias situaciones violentas dentro del hogar. Según 0221, la mujer consultó a médicos por dolores y lesiones que, según ella, estuvieron relacionados con los hechos violentos.

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En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden juzgarse bajo diferentes figuras penales, según la gravedad. El abuso sexual simple prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años. Los juicios suelen requerir pruebas médicas, psicológicas y testimonios directos.

Abusó sexualmente a su prima y la denuncia llegó a juicio en La Plata

Tras más de cinco años de trámite judicial, llegará a juicio oral en La Plata la denuncia por abuso sexual simple contra un odontólogo que habría atacado a su prima durante una reunión familiar en diciembre de 2020. La denunciante, una joven estudiante universitaria, aseguró que el acusado ingresó a la habitación donde ella dormía y la sometió a tocamientos y besos sin su consentimiento.

El expediente atravesó numerosas instancias, incluyendo pedidos de sobreseimiento y planteos de suspensión del juicio a prueba (probation). La denunciante se opuso desde el inicio a esa alternativa porque buscaba ser escuchada en un debate y obtener una resolución judicial sobre los hechos. A lo largo de la investigación, la denunciante se mantuvo bajo tratamiento psicológico debido al impacto del episodio en su vida personal y emocional.

La jueza Claudia Grecco, ordenó la apertura del debate oral. La acusación que será analizada en el Juzgado Correccional N° 4 de La Plata es la de abuso sexual simple. Durante todo el proceso se mantuvo una medida cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de la denunciante.

Durante la etapa preparatoria del juicio, los abogados de la víctima, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, solicitaron la detención del acusado luego de que se constatara que había salido del país sin autorización y se encontraba en Uruguay. El acusado negó los hechos y declaró que la acusación era falsa.

El juicio, programado para el 10 de junio cuenta con testimonios de asistentes a la reunión, informes psicológicos y psiquiátricos, y pericias sobre ambas partes. El Juzgado deberá determinar si existen pruebas suficientes para una condena.

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