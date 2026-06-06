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Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

El presidente estadounidense afirmó que el régimen islámico no tiene otra opción más que dar luz verde al tratado para poner fin al conflicto en Medio Oriente. “Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer”, precisó al referirse sobre el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, EE. UU., el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, EE. UU., el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las autoridades del régimen iraní aún no aceptaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente y mencionó que se debe a que los líderes de la república islámica son “fuertes y orgullosos”, aunque eventualmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington.

El mandatario defendió la dinámica de las negociaciones y rechazó los cuestionamientos por la falta de una solución rápida en el conflicto, que esta semana ingresó en su cuarto mes. Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y consideró que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo.

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“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, declaró Trump en diálogo con NBC News antes de los ataques de este sábado entre Irán y EEUU.

El inquilino de la Casa Blanca reiteró que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluyendo fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles. No obstante, estimó que Teherán aún conserva entre el 21% y el 22% de su arsenal militar.

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Trump reafirmó que Irán se encuentra “al borde del colapso” y aseguró a la prensa que “estamos teniendo un gran éxito con Irán”. En ese sentido, insistió en que Teherán “no está en condiciones de tener un arma nuclear” y minimizó el impacto del alza en los precios del petróleo al señalar: “La gente pensaba que iba a ser mucho peor. Hoy vi que el precio era de 97 dólares el barril; la gente creía que iba a llegar a 300”.

La central nuclear de Isfahán en Irán (REUTERS/Archivo)
La central nuclear de Isfahán en Irán (REUTERS/Archivo)

El viernes, los precios del petróleo retrocedieron más del 2%, con el crudo estadounidense cerca de los 90 dólares el barril, en un contexto marcado por la reducción del consumo en China y el aumento de las exportaciones de crudo estadounidenses, factores que contribuyeron a mitigar la escasez de suministro. Trump declaró el jueves que las negociaciones se encuentran en la fase final, sin ahondar en detalles.

Por otra parte, un alto funcionario de la república islámica declaró a CNN que un acuerdo con Estados Unidos está condicionado a que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados. “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, manifestó el representante iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que no se ha producido “ningún progreso tangible” en las negociaciones, a pesar del intercambio de mensajes entre ambas partes a través de mediadores.

Buques en el estrecho de Ormuz son visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 1 de junio de 2026 (REUTERS)
Buques en el estrecho de Ormuz son visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 1 de junio de 2026 (REUTERS)

Las fuerzas estadounidenses registraron cerca de 1.000 tránsitos de buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante los últimos dos meses, según reveló un funcionario vinculado a las operaciones del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a Bloomberg. Este recuento incluye un incremento en los denominados tránsitos “oscuros”, en los que los buques apagan sus transpondedores para evitar la detección por parte de Irán, en medio de los esfuerzos estadounidenses por normalizar el tráfico marítimo ante protestas por el impacto económico del cierre parcial del estrecho.

Consultado el viernes sobre el volumen de petróleo que atraviesa Ormuz, Trump declaró: “Muchos. No quiero decir cuántos, pero son muchos. Está entrando mucho petróleo al mundo que la gente ni siquiera sabe. Y por eso está a 97 dólares el barril en vez de 300 dólares”. El aumento de los tránsitos “oscuros” se da en un contexto de tensión regional y presión internacional para restablecer el flujo energético, clave para la estabilidad económica global.

(Con información de agencias)

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