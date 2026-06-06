El futbolista que podría debutar en la selección argentina ante Honduras y sueña con integrar la lista definitiva para jugar el Mundial

Nicolás Capaldo, el ex Boca que no fue citado por Scaloni pero podría jugar el Mundial (REUTERS/Marcelo Endelli)

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la selección argentina que buscará repetir el campeonato del mundo logrado hace menos de cuatro años en Qatar, pero todavía reinan algunas dudas sobre la permanencia de ciertos apellidos en la nómina final, que se puede modificar hasta un día antes del estreno contra Argelia en Kansas City.

Esto se produce porque Nahuel Molina y Gonzalo Montiel todavía trabajan de manera diferenciada de sus sendos desgarros, y hay un nombre que podría jugarse su lugar en la Copa del Mundo en el partido de este sábado contra Honduras, que también podría significar su debut absoluto con el combinado mayor: Nicolás Capaldo. El ex jugador de Boca Juniors, ya asentado en el Hamburgo de Alemania, integra la lista de “bloqueados” por Scaloni ante eventuales reemplazos de emergencia y es considerado en las prácticas de fútbol en los Estados Unidos.

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El Gringo lo probó como titular en el carril derecho durante la práctica del lunes pasado y, en la de este miércoles, alternó en ese puesto con Agustín Giay, su otro competidor si alguno de los dos lesionados no se recupera a tiempo de sus respectivos diagnósticos médicos.

Vale mencionar que Capaldo aparece en la prelista de 55 jugadores, junto a otros como el propio Giay, Emiliano Buendía, Matías Soulé, Máximo Perrone, Tomás Aranda y Santiago Beltrán. Su citación podría trazar un paralelismo con lo que representó Juan Foyth en Qatar, alguien que puede ser tanto zaguero como ocupar el lateral. Pero con una particularidad. Siempre fue considerado, pero sobre todo por propias complicaciones no llegó a ser convocado.

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Nicolás Capaldo y Agustín Giay se disputan un lugar en la lista si Molina o Montiel no se recuperan a tiempo de sus lesiones (Crédito: Reuters/Fabian Bimmer)

De igual manera, el cuerpo técnico nunca dejó de seguir al oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Para su actualidad, el cambio de posición experimentado desde su salida del Xeneize a mediados de 2021 en dirección al RB Salzburgo fue decisivo.

Eso se potenció en la última campaña, después que el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana lo adquiriera por una suma cercana a los 4.5 millones de euros. En la última temporada, en la que el HSV acabó en el puesto 13 del máximo torneo de fútbol en Alemania, Capaldo disputó 26 de los 34 partidos posibles. Anotó un gol y dio tres asistencias, pero el dato más relevante es que fue titular en la mayoría de ellos, y sólo se perdió el resto por una lesión abdominal que lo dejó afuera de las canchas durante un mes.

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Esa molestia física que padeció el jugador de 27 años fue la que lo privó de ser citado por Scaloni para la fecha FIFA de marzo en la que el seleccionado disputó los dos amistosos en La Bombonera frente a Mauritania (2-1) y Zambia (6-0). Era el momento para el DT de verlo en acción con el resto de sus compañeros, pero finalmente fue baja.

El pampeano llegó al Hamburgo SV de la Bundesliga y reconvirtió su posición en la cancha (REUTERS/Maryam Majd)

¿Por qué decimos que el Capaldo de hoy no es el mismo Capaldo que el público conoció en su paso en el Boca de Miguel Ángel Russo? Si bien durante el tiempo que jugó en Austria (126 partidos con 15 goles y 10 asistencias) lo hizo en gran parte como mediocampista, ya empezó a jugar como stopper derecho en una línea de tres defensores. Y en su llegada al Hamburgo, el entrenador Merlin Polzin acentuó dicho lugar en la cancha para el surgido en el club de los Mac Allister en La Pampa. Es que Nicolás siempre ocupó el sector derecho en la defensa, ya sea entre los tres defensores o abierto, como lateral-volante, lugar que ocupó en su etapa en el Xeneize.

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El panorama de la posible inclusión de Capaldo en la lista definitiva está relacionado con el complicado presente de los laterales y cómo llegan los marcadores centrales a la Copa del Mundo. Como ya se mencionó, esto es un dolor de cabeza para el oriundo de Pujato y todo el cuerpo técnico argentino en la planificación. Sobre el carril derecho, Molina y Montiel atraviesan presentes similares. El hombre del Atlético de Madrid está recuperándose de un desgarro, mientras que Cachete posee una ruptura fibrilar diagnosticada días atrás. Ambos son exigidos diariamente en las prácticas para controlar su evolución.

En la otra banda, Lionel Scaloni tomó la principal decisión de esta lista de 26: desafectar a Marcos Acuña, que estaba al límite físico en los últimos partidos de la temporada con River, y priorizó a un polifuncional Facundo Medina. Una señal de que al Gringo no le temblará el pulso con un campeón del mundo.

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A esto, se suma que Nicolás Tagliafico se tomó unas mini vacaciones tras el encuentro final para el Lyon en Francia, las tareas de Cuti Romero para llegar óptimo al Mundial por su lesión en el Tottenham y que Lisandro Martínez viene de una larga recuperación debido a la rotura de ligamentos en febrero de 2025, sumado a una molestia en el sóleo de principios de año. Esto configura un inquietante panorama. Sobre todo por la extensa campaña de los futbolistas en sus clubes y el intenso calor que se espera por las altas temperaturas durante el verano en los Estados Unidos.

Bajo este escenario, Nico Capaldo espera. Un rival directo para él es Giay, el ex San Lorenzo que hoy es titular para Abel Ferreira en Palmeiras y sí vio algunos minutos en los partidos que jugó la selección argentina en marzo a modo de despedida previo a la Copa del Mundo. Mientras tanto, Capaldo se ilusiona con abrirse una puerta más allá de no haber sumado rodaje con la Celeste y Blanca a nivel mayores. Aunque sí vistió la camiseta del seleccionado en la Sub 23 en el Preolímpico que puso a la Argentina en los Juegos de Tokio 2020 que se postergaron por la pandemia.

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Capaldo durante el Preolímpico 2020 (REUTERS/Luisa González)