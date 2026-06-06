Raúl Castro reapareció en público en un acto político en La Habana tras las sanciones de EEUU a sus familiares y al dictador Miguel Díaz-Canel

Raúl Castro reapareció en público en un acto político en La Habana tras las sanciones a sus familiares y al dictador Miguel Díaz-Canel

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó elogios a Raúl Castro, quien realizó su primera aparición pública tras la imputación de cargos penales contra Castro en Estados Unidos, durante el homenaje celebrado en el Teatro Karl Marx de La Habana por el 95 cumpleaños del exgobernante y el aniversario número 65 de la fundación del Ministerio del Interior (MININT).

En el transcurso de su presentación como presidente del Consejo de Defensa Nacional, Díaz-Canel vinculó ambos aniversarios y recordó que la creación del MININT responde a una idea concebida por Castro en la guerrilla del Segundo Frente. “Dos aniversarios nos convocan hoy”, señaló el mandatario, quien destacó la influencia de Castro en la seguridad del Estado cubano.

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Buena parte de la intervención de Díaz-Canel se centró en exaltar la figura del dictador, a quien describió como “jefe militar, dirigente político de talla internacional, compañero de luchas, familiar cercano y hombre imprescindible de la Revolución”.

En ese sentido, argumentó que la singularidad del ex gobernante “ocupa un lugar distinguido en la digna y enaltecedora historia de la nación cubana por la suma de valores humanos que lo distinguen”.

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Luego de que la fiscalía federal del sur de la Florida activara los mecanismos para intentar llevar al hermano de Fidel Castro ante una corte de Estados Unidos, el ex gobernante cubano asistió al aniversario 65 por la fundación del Ministerio del Interior (MININT)

La reaparición de Castro contrastó con su ausencia en el acto de la Tribuna Antiimperialista del 22 de mayo, organizado en su homenaje, lo que provocó especulaciones sobre su salud en redes sociales. El homenaje se enmarca en una campaña de respaldo institucional lanzada por el régimen tras conocerse los cargos estadounidenses, que incluyó tribunas en varias provincias y una convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Díaz-Canel se refirió manera implícita los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 20 de mayo de 2026. “Ni campañas enemigas ni falsas acusaciones demeritan su larga hoja de servicios a la patria”, declaró ante el auditorio.

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La acusación federal imputa a Castro cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho que causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Miguel Díaz-Canel también se refirió a los supuestos intentos de asesinar a Castro a lo largo de su vida. Sostuvo que el hombre de 95 años “significa heroísmo, dignidad y es escudo moral. Significa haber derrotado varios intentos de asesinarlo porque su coraje y su lealtad lo convirtieron desde muy temprano en un objetivo de los servicios de inteligencia enemigos y de los mercenarios entrenados y financiados por ellos”. Cerró su intervención con la consigna: “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca”.

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El dictador de 95 años recién cumplidos, se dejó ver en la TV nacional en un acto por el aniversario del MININT

Raúl Castro, quien cumplió 95 años el 3 de junio, asistió al acto y recibió una prolongada ovación al ingresar al teatro, en una reaparición pública políticamente significativa para el régimen. Mientras tanto, afuera del auditorio, los cubanos enfrentan una crisis económica caracterizada por prolongados apagones, escasez generalizada de agua y petróleo y una emigración masiva sin precedentes.

La fiscalía federal del sur de la Florida informó que ya puso en marcha procedimientos para intentar llevar a Raúl Castro ante una corte estadounidense, tres décadas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En declaraciones a Telemundo 51, la fiscal federal Yara Klukas aclaró el pasado martes que el proceso judicial “no es simbólico” y subrayó que existe una orden de arresto contra el dictador cubano y otros pilotos vinculados al caso.

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Según Klukas, el rumbo de la investigación cambió cuando las autoridades federales detuvieron en Estados Unidos al ex piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, condenado en Florida a siete meses de prisión por fraude migratorio. La funcionaria explicó que esta detención permitió abrir una nueva fase investigativa y reactivar un expediente que había quedado sin avances tras el cierre de otras pesquisas relacionadas con Cuba.

La fiscal, segunda en la jerarquía de la fiscalía federal del distrito sur de la Florida, señaló al medio que la causa cobró impulso durante la administración del presidente Donald Trump y el fiscal federal Jason Reding Quiñones. Según su testimonio, Reding Quiñones ordenó revisar todos los expedientes relacionados con Cuba al asumir el cargo y detectó que quedaban pocas investigaciones activas.

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El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una movilización en La Habana

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la reincorporación de Miguel Díaz-Canel a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos miembros de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del ex gobernante cubano.

El comunicado oficial del Tesoro detalló que también fueron incluidas en la lista negra cinco entidades cubanas. Entre ellas se encuentra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), señalado como una de las instituciones con mayor influencia en el aparato estatal de Cuba. A este organismo se suman los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa Minera La Victoria S.A. y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A..

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