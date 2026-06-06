Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

Nuevas sanciones de Washington presionan a la industria iraní de hidrocarburos (Europa Press)

Estados Unidos impuso sanciones a una red internacional que contrabandeaba gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní disfrazado como GLP omaní hacia mercados del sur y el este de Asia, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el viernes. Las medidas alcanzan a individuos, empresas y buques cisterna implicados en la operación ilegal, en el contexto de la política de presión de la administración de Donald Trump sobre las arcas del régimen iraní, en medio de las truncas negociaciones bilaterales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción afecta a doce entidades, entre las que figuran cinco compañías con sede en las Islas Marshall, cuatro en los Emiratos Árabes Unidos y una en China. Además, fueron sancionados seis buques cisterna de GLP, incluidos cuatro con bandera panameña.

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El organismo estadounidense detalló que la red utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y China, junto con cuentas bancarias extranjeras, para mover millones de barriles de GLP iraní, ocultando su origen con el propósito de eludir las sanciones estadounidenses.

“El Tesoro continuará desmantelando la flota clandestina de Irán, sus redes bancarias en la sombra y su acceso al comercio mundial”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado oficial. En la misma línea, el departamento señaló que la operación descubierta constituye un intento sistemático de sortear el régimen de sanciones vigente.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (Europa Press)

“Estas sanciones forman parte de la campaña ‘Furia Económica’ de la Administración, que mantiene la máxima presión sobre el régimen iraní y perturba su capacidad para generar ingresos para el desarrollo de armas, el apoyo a grupos terroristas afines y la agresión regional”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott.

Las sanciones también alcanzan a la casa de cambio iraní Mehrdad Geramian Nik and Partners Co y a sus directivos. Según la información publicada por el Departamento del Tesoro, la entidad facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares en divisas extranjeras para bancos iraníes previamente sancionados.

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Con esta medida, Estados Unidos refuerza la estrategia de presión económica contra la república islámica y busca obstaculizar los mecanismos financieros y logísticos empleados para evadir las restricciones impuestas.

El pasado martes, la misma cartera estadounidense designó a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, junto a otras tres bolsas de criptomonedas —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas en la que constituye la acción más directa hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida incluye a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

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En esta ilustración,, se aprecian representaciones de la criptomoneda Binance frente al logotipo de Nobitex y la bandera de Irán (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, que cuenta con más de 11 millones de usuarios registrados, gestionó transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), operadores de ransomware vinculados a esa organización y maniobras del Banco Central de Irán para acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins con el objetivo de sostener el rial. De acuerdo con la firma de análisis blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Por su parte, Bloomberg estimó el mercado cripto total iraní en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

Bessent fundamentó la decisión: “El régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa”. Estas declaraciones se inscriben en la campaña de presión máxima de la administración del presidente Donald Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves relacionados con Irán, según datos del propio OFAC.

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Las sanciones llegan tras una investigación publicada por Reuters en la que se identificó a los fundadores de Nobitex como Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos inscribieron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, utilizado en documentación corporativa, ámbito universitario y materiales de marketing, mientras que otros familiares empleaban públicamente el apellido Kharrazi.

En esta ilustración, tomada el 10 de septiembre de 2025, se muestran representaciones de criptomonedas (REUTERS/Dado Ruvic)

Su abuelo integró la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al líder supremo, y fue tutor de Mojtaba Khamenei, actual líder supremo. El padre de los hermanos, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de Nobitex.

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(Con información de Reuters)