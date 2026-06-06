Crimen y Justicia

Le dieron prisión preventiva al acusado de haber golpeado y robado al hombre que fue encontrado muerto en Salta

El caso es investigado como un presunto homicidio en ocasión de robo, luego de que se descartara una muerte súbita. El detenido es un hombre de 31 años, quien se habría quedado con pertenencias de la víctima

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El acusado permanecerá detenido, tras negarse a declarar
El acusado permanecerá detenido, tras negarse a declarar

Un importante avance se registró en la investigación por la muerte de un hombre de 52 años, que había sido hallado gravemente herido junto a su automóvil sobre la Ruta Nacional 9, cerca del acceso este de la ciudad de Salta. Este viernes, la Justicia dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años, acusado de participar en el ataque, que es investigado por la fiscalía como homicidio en ocasión de robo.

Tras abrirse una investigación para esclarecer el hecho, este viernes la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, dictó prisión preventiva a un hombre de 31 años. Durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria solicitada por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, el acusado optó por abstenerse de declarar.

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Después de que la magistrada analizara los elementos incorporados a la causa, ordenó que permanezca detenido mientras la pesquisa continúa su curso. En línea con esto, dispuso que la carátula del caso se mantenga como homicidio en ocasión de robo.

Según la información publicada por El Tribuno, las autoridades todavía mantienen abiertas las incorporaciones de nuevas pruebas y pericias para determinar con precisión las circunstancias del ataque que derivó en la muerte del hombre de 52 años.

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La víctima de 52 años llegó inconsciente y murió en el Hospital San Bernardo
La víctima de 52 años llegó inconsciente y murió en el Hospital San Bernardo

El caso se remonta a la mañana del 25 de mayo, cuando unas personas que transitaban por un camino de tierra cercano a la ruta nacional 9, a la altura de Cabañas Las Tunas, observaron un vehículo detenido en una zona descampada.

Luego de que se diera aviso a la línea de emergencia, los efectivos policiales encontraron a un hombre inconsciente, con lesiones visibles, que fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima murió horas después.

A partir de esto, el fiscal López Soto había dispuesto la intervención de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología. De la misma manera, se ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia y estudios complementarios.

Mientras se aguardaban los resultados periciales, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos previos de la víctima mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y relevamiento de comunicaciones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, estas tareas permitieron identificar a un sospechoso, quien fue detenido este jueves 4 de junio en la vía pública. En la audiencia, el fiscal expuso que el acusado se habría reunido previamente con la víctima y ambos se dirigieron hasta el lugar donde fue hallado el hombre herido.

Bajo esta narrativa, se planteó como hipótesis que en ese sector habría ocurrido una agresión, durante la cual la víctima recibió golpes y fue despojada de algunos bienes. Asimismo, la acusación apuntó que esos objetos sustraídos fueron posteriormente utilizados por el sospechoso, por lo que se constituyó en uno de los principales indicios reunidos en la investigación.

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En una emboscada en el monte salteño, delincuentes le robaron 25 millones de pesos a dos empresarios en una falsa venta de postes de quebracho

El 28 de mayo, dos hombres llegaron a la zona para concretar la compra de 2.500 postes de quebracho colorado, tras un año de negociaciones telefónicas con un supuesto vendedor identificado como Ever Torres.

Al arribar al lugar pactado, fueron guiados por Torres hasta un sector de difícil acceso. Allí, al menos cinco personas, vestidas con ropa tipo militar y pasamontañas, los rodearon portando armas de fuego. En cuestión de segundos, la transacción se convirtió en una emboscada violenta.

Según relataron las víctimas, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire y los obligaron a tirarse al suelo bajo amenazas, despojándolos de dos portafolios con aproximadamente 25 millones de pesos, cheques y efectos personales. Además, los agresores se llevaron la llave de encendido del vehículo, dejándolos varados en una zona montuosa y aislada.

Para la Justicia provincial, los indicios recabados hasta el momento refuerzan la hipótesis de una emboscada organizada, con conocimiento detallado de los movimientos y del monto transportado por las víctimas. El caso quedó en manos del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien dispuso medidas urgentes para identificar y detener a los responsables.

La investigación se centra en esclarecer el rol de Ever Torres, principal contacto de la transacción, y determinar si actuó como señuelo para los delincuentes o tuvo participación directa en la planificación.

Además, se analizan registros de llamadas, mensajes y posibles vínculos con otras personas de la zona o provincias cercanas. La logística del hecho, el uso de armas largas y la coordinación del grupo refuerzan la presunción de un asalto premeditado y ejecutado con roles definidos.

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