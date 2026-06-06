Bill Russell abrió el camino, Michael Jordan lo globalizó y LeBron James mantiene vivo ese legado: la historia de la NBA más allá de la cancha

La liga comenzó en 1946 en Nueva York con otro nombre, impulsada por dueños de recintos que buscaban aprovechar fechas libres cuando el hockey dejaba espacio en sus calendarios.

El 6 de junio de 1946, un grupo de empresarios en Nueva York dio vida a lo que hoy se conoce como la National Basketball Association (NBA), una organización que transformó el básquet y amplió su alcance global. La fundación de la NBA inició una etapa de expansión del deporte profesional y sentó las bases de una liga que, con el paso de las décadas, se convirtió en referencia mundial.

En sus inicios, la NBA nació bajo el nombre de Basketball Association of America (BAA). Según la cronología publicada por Encyclopedia.com, la liga surgió en Nueva York con equipos ubicados en ciudades como Boston, Filadelfia, Chicago y Detroit. El objetivo era competir con circuitos ya existentes, pero la visión de sus fundadores buscaba alcance nacional: elevar el básquet profesional a una plataforma nacional.

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La BAA y la National Basketball League (NBL) se fusionaron en 1949, lo que dio origen al nombre actual de la NBA y aceleró la expansión de la liga por todo Estados Unidos y, posteriormente, Canadá. Esta fusión amplió la competencia y aumentó la audiencia.

La expansión internacional de la NBA

La NBA creció desde la década de 1950 con nuevas franquicias, cambios de reglas y figuras como Wilt Chamberlain (AP/Paul Vathis)

De acuerdo con Encyclopedia, la NBA creció de forma sostenida desde la década de 1950, integrando franquicias en distintas regiones y adaptando sus reglas para hacer el juego más dinámico. La llegada de figuras como Bill Russell, Wilt Chamberlain y Jerry West aumentó la competencia y atrajo la atención de medios especializados.

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La expansión internacional se consolidó en las décadas de 1980 y 1990, cuando Michael Jordan llevó la marca NBA más allá de las fronteras de Estados Unidos, atrayendo audiencias en Europa, Asia y Latinoamérica.

La liga consolidó su presencia global con la incorporación de jugadores internacionales, como Manu Ginóbili, Dirk Nowitzki y Yao Ming, lo que enriqueció el nivel competitivo y diversificó los estilos de juego.

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Jugadores que trascendieron la cancha

Michael Jordan fue presentado como símbolo de la globalización del básquet en la NBA, mientras que Kobe Bryant fue señalado como referente de competitividad y de legado cultural en la NBA (© Phil Valesquez/Chicago Tribune/TNS via ZUMA Wire/TNS)

A lo largo de su historia, la NBA fue escenario de trayectorias deportivas y proyección pública. Según la Enciclopedia Britannica, nombres como Kareem Abdul-Jabbar, quien ostenta el récord de puntos en la liga, Michael Jordan, símbolo de la globalización del básquet, Kobe Bryant, referente de competitividad y legado cultural, y LeBron James, figura de la liga en la actualidad, se destacaron por sus logros deportivos y por su impacto fuera de la cancha.

The Walt Disney Company destacó en un artículo reciente que las finales de la NBA representan la culminación de una temporada: son el escenario donde los jugadores consolidan su trayectoria. Las rivalidades y los logros personales forman parte de la narrativa de la liga.

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Un legado que impactó culturalmente a la NBA

La NBA influyó en la cultura popular, la moda y la música; además, impulsó la integración racial en el deporte estadounidense y se convirtió en un espacio donde los atletas expresan sus convicciones y participan en causas sociales. La NBA desarrolla iniciativas de inclusión y responsabilidad social, así como en la promoción de valores como el trabajo en equipo y el esfuerzo colectivo.

La llegada de jugadores internacionales como Manu Ginóbili reforzó la presencia global de la NBA y diversificó el juego (REUTERS/Lucy Nicholson)

El desarrollo tecnológico, la globalización y los acuerdos de derechos de transmisión ampliaron la difusión de la NBA, cuyos partidos se transmiten en más de 200 países, como destaca The Walt Disney Company al describir el acuerdo mediático para la difusión del básquet.

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Hechos clave en la historia y el impacto de la NBA

El 6 de junio de 1946, en la actualidad, no es una fecha más. Fue el momento en que un grupo de empresarios apostó por profesionalizar el básquet y transformar la oferta deportiva en las grandes ciudades de Estados Unidos.

A lo largo de los años, la NBA se convirtió en un espacio donde las historias personales y los orígenes diversos de sus jugadores reflejan la amplitud del deporte profesional. Las trayectorias de atletas provenientes de distintos contextos sociales y culturales contribuyeron a construir una narrativa que trasciende el resultado deportivo y conecta con audiencias de todo el mundo.

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La NBA nació cuando un grupo de empresarios decidió profesionalizar el básquet y transformar la oferta deportiva en las grandes ciudades de Estados Unidos (AFP)

La organización también fue pionera en la integración racial y el impulso de iniciativas sociales, y promovió políticas de inclusión y responsabilidad colectiva.

La NBA y el sentido de pertenencia en las ciudades

Las franquicias de la NBA se convirtieron en símbolos de identidad para ciudades como Chicago, Detroit, Oakland y Toronto. Más allá de lo deportivo, los equipos representan procesos de revitalización urbana y cohesión social.

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De acuerdo con Sports Business Journal, la NBA impulsó nuevas formas de vínculo entre las franquicias y sus comunidades, desde programas educativos hasta la creación de espacios culturales y la colaboración con organizaciones locales.

El desarrollo de estadios multifuncionales y la integración de tecnología para mejorar la experiencia del público reforzaron el papel de la liga como catalizadora de identidad y pertenencia.

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Impulso al básquet femenino: el vínculo NBA-WNBA

La NBA impulsa el crecimiento del básquet femenino mediante su apoyo a la WNBA, con más visibilidad, inversión y desarrollo de talento internacional (Jayne Kamin-Oncea-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La NBA además desempeña un papel central en el crecimiento del básquet femenino a través de su apoyo a la WNBA. La sinergia entre ambas ligas generó un aumento en la visibilidad, la inversión y el desarrollo de talento internacional.

Medios como Sports Illustrated destacan que la expansión de franquicias, el aumento de salarios y la llegada de jugadoras extranjeras consolidan a la WNBA como una liga atractiva y en crecimiento.

La colaboración constante en iniciativas sociales, campañas de inclusión y programas de desarrollo refuerza el compromiso de la NBA con la igualdad de género y la promoción del deporte femenino en todo el mundo.

El futuro de la NBA

A 80 años de su fundación, la NBA continúa evolucionando y los especialistas proyectan que la tecnología, la inteligencia artificial y la analítica avanzada serán determinantes para el desarrollo de nuevas estrategias y la formación de talentos.