Generación Silver

El Tai chi, la práctica que previene caídas e impulsa el bienestar mental en la tercera edad

Especialistas en la disciplina resaltan que mejora el equilibrio, reduce el estrés y favorece la calidad del sueño en personas mayores, recomendando su integración junto a tratamientos médicos convencionales, nunca como sustituto principal

La Harvard Medical School reconoce
La Harvard Medical School reconoce los beneficios del tai chi para la salud cardiovascular de personas mayores con movilidad limitada o enfermedades crónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica del tai chi ha ganado reconocimiento como alternativa beneficiosa para la salud cardiovascular de los adultos mayores, según un reciente análisis de la Harvard Medical School. Este enfoque resulta especialmente relevante para quienes buscan actividades físicas accesibles y de bajo impacto, en particular entre personas con movilidad limitada o condiciones crónicas.

El tai chi tiene raíces milenarias en la cultura china, donde nació como arte marcial y disciplina de autodefensa. A lo largo de los siglos, su evolución ha llevado a enfocarse en la armonía mente-cuerpo y la promoción del bienestar físico y mental. Hoy, se practica en todo el mundo bajo variantes que priorizan la salud sobre el combate, y es frecuente encontrar grupos de adultos mayores en parques o centros comunitarios realizando sus movimientos lentos y secuenciales.

A diferencia de actividades como correr o el yoga, el tai chi consiste en secuencias de movimientos controlados y respiración profunda, acompañadas de atención plena. Según la Harvard Medical School, esta combinación puede impactar positivamente en la presión arterial, la capacidad aeróbica y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tres marcadores asociados a un menor riesgo de eventos cardiovasculares en la tercera edad.

No obstante, la Harvard Medical School advierte sobre las limitaciones metodológicas de los estudios disponibles: la mayoría de los ensayos involucran muestras reducidas y períodos de seguimiento breves, lo que impide generalizar los resultados a toda la población. Muchos trabajos, además, utilizan medidas subjetivas de bienestar, que pueden influir en la interpretación de la efectividad real del tai chi.

Un metaanálisis citado por Harvard analizó pacientes hipertensos que practicaron tai chi durante al menos 12 semanas. Se registró una reducción promedio de 7 mmHg en la presión sistólica y mejoras en el perfil lipídico. Sin embargo, la heterogeneidad de los protocolos y la falta de criterios uniformes limitan la fuerza de estas conclusiones, según subrayan los autores.

El tai chi destaca como
El tai chi destaca como actividad de bajo impacto, sin exigencias de equipamiento y accesible para adultos mayores que buscan alternativas no farmacológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por la plataforma Conectando Pacientes han destacado que el tai chi ofrece ventajas notables para adultos mayores: bajo impacto articular, nula exigencia de equipamiento y una curva de aprendizaje accesible. Además, la disciplina contribuye a mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular, aspectos clave para prevenir caídas, que representan una de las principales causas de hospitalización en personas mayores de 65 años.

El efecto del tai chi va más allá de lo físico. Estudios revisados por Conectando Pacientes señalan también mejoras en el estrés, la ansiedad y la calidad del sueño entre practicantes de edad avanzada. Estos beneficios se atribuyen a la integración de movimiento moderado y concentración mental, que favorecen la salud global.

Desde el punto de vista fisiológico, se ha planteado que el tai chi podría modular el sistema nervioso autónomo y contribuir a una mejor regulación del ritmo cardíaco y a la reducción de biomarcadores inflamatorios. Estos cambios pueden favorecer la vasodilatación y la elasticidad arterial, procesos esenciales para la salud cardiovascular.

Las principales asociaciones médicas —incluyendo la American Heart Association y la Sociedad Española de Cardiología— coinciden en que el tai chi debe considerarse un complemento, nunca un sustituto de los tratamientos farmacológicos ni de las guías clínicas para el control de enfermedades cardiovasculares.

La integración social favorecida por
La integración social favorecida por el tai chi en grupos ayuda a mantener la adherencia a la rutina física y potencia beneficios cardiometabólicos sostenidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica remarca la necesidad de investigaciones a mayor escala y con biomarcadores objetivos para validar los efectos observados hasta ahora. Toda persona interesada en incorporar el tai chi a su rutina debe tener en cuenta sus condiciones físicas previas y consultar con profesionales acreditados, especialmente en casos de arritmias, fragilidad ósea u otras comorbilidades.

El aspecto social del tai chi también tiene peso en la adherencia a la rutina física. Según un análisis de casos divulgado por Conectando Pacientes, más del 70% de los adultos mayores mantienen mejor la práctica cuando se realiza en grupo, lo que puede consolidar los beneficios cardiometabólicos a largo plazo.

La expansión del tai chi fuera de China y su adaptación como herramienta de salud pública reflejan la creciente demanda de alternativas no farmacológicas que permitan a los adultos mayores mejorar su bienestar integral sin riesgos elevados. Mientras la ciencia profundiza en los mecanismos y alcances de esta disciplina, el tai chi se consolida como una práctica accesible y potencialmente valiosa para la salud cardiovascular en la vejez.

