Mirtha Legrand y el paradigma de la longevidad: los secretos de su vitalidad a los 99 años, según expertos

El trabajo intelectual y la lectura diaria estimulan la reserva cognitiva y la neuroplasticidad en Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, figura emblemática de la televisión argentina, festeja su cumpleaños número 99 este lunes 23 de febrero. Luego de finalizar su clásica temporada de verano de “La Noche de Mirtha”, desde Mar del Plata, la estrella volvió a Buenos Aires a celebrar junto a la familia y amigos.

La actriz y conductora, tan querida por el público, nos tiene acostumbrados a una vitalidad admirable. Asiste a estrenos, eventos de moda, teatro y cine y en cada ocasión se presenta con una sonrisa, un glamour y un estilo inconfundibles. Carismática y talentosa, filmó más de 30 películas y ha conducido un programa que inició su 58.ª temporada, consolidándose como una de las conductoras más longevas de la televisión mundial.

¿Cuál es su secreto de longevidad? Infobae consultó a expertos para responder a esta pregunta.

La actriz filmó 36 películas y conduce su programa que inició la temporada número 58 en la televisión argentina

“La carga genética podría explicar un 20 o 30% de los casos de personas que llegan a los 100 años o más con una envidiable salud física y mental. Muchas veces ni ellos mismos saben cuál es el verdadero secreto. Lo interesante es que el 70% restante puede actuar sobre lo ambiental o epigenético, mejorando la ‘resiliencia biológica’“, dijo el doctor Boskis.

“Mirtha ha dicho recientemente que hace actividad física, camina y utiliza pesas, lo que ayuda a aumentar su masa muscular. También controla su peso corporal y remarca que sigue una alimentación balanceada, de todo pero poco, o sea restricción calórica. Todo esto actúa epigenéticamente, reduciendo la inflamación crónica y ayudando a una longevidad saludable", indicó el médico.

Y agregó: “Sin duda, el trabajo intelectual, leer, estudiar, interesarse por el mundo y lo que pasa alrededor, estimula la reserva cognitiva, generando conexiones neuronales nuevas y aumentando la neuroplasticidad, cuya explicación es lo que vemos en cada emisión de su programa con preguntas y ocurrencias que maravillan a su audiencia, y también a los entrevistados", destacó el doctor.

“Estar activa y con el cerebro bien, con la mente y la memoria bien a esta edad. ¡Tengo tantos años, tantos que no puedo creerlo! ¡Ay, Dios mío! La vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa y además sigo disfrutando de todo", le confesó Mirtha a Alfredo Leuco en una entrevista en Radio Mitre en 2025.

La conductora controla su peso y mantiene una alimentación equilibrada, con restricción calórica y porciones moderadas

Por su parte, Diego Bernardini, doctor en medicina, profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad, explicó a Infobae: “Claramente, la señora Legrand entra dentro de lo que hoy conocemos como un superanciano. Se trata de personas de más de 80 años que suelen tener desempeños cognitivos similares que los de gente mucho más joven. Mirtha es la abanderada de la nueva longevidad, es el prototipo de personas que todos deberíamos imitar. Es una persona que hoy está vigente completamente, y esto se define por la capacidad de influir, aportar y colaborar. O sea, no es un tema de productividad, el tema es que Mirtha está vigente, totalmente actualizada y permanentemente haciendo aportes", comentó el médico.

Y añadió: “Mirtha tiene una genética privilegiada. Sus otros dos hermanos, tanto su gemela como el varón, fallecieron de mayores. O sea, esto nos demuestra que hay un trasfondo de genética que es importante. Sin embargo, a la luz de las investigaciones que tenemos, la genética tiene un peso limitado en la longevidad. Se habla, de apenas un 30%, aunque las últimas investigaciones afirman que las personas que suelen llegar a los 100 años presentan una genética diferente y privilegiada“.

Finalmente, completó: “La realidad es que Mirtha tiene una buena salud. Esto tiene que ver con que ella se cuidó siempre a lo que se suma su actitud: siempre muy optimista y positiva. Pensemos que ella enviudó y se le murió un hijo. O sea, desarrolló a lo largo de su vida un mecanismo de resiliencia muy fuerte para poder sobreponerse a todos esos golpes de la vida“.

Cómo cuida Mirtha su belleza y salud

La diva realiza kinesiología dos veces por semana y ejercicios musculares para conservar movilidad y fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista, la actriz reveló sus secretos de bienestar y puso énfasis en la disciplina, la moderación en las comidas y una predisposición genética heredada para conservar el buen físico. "Cuido mucho mi piel. Me maquillo, me gusta estar arreglada. Me gusta gustar y soy coqueta”, expuso en La Nación.

En cuanto a la práctica de actividad física, la Chiqui contó: “Camino varias veces por mi casa; este living que usted ve lo recorro tres o cuatro veces al día porque no salgo mucho a la calle. Cuando salgo, lo hago en auto para no detenerme a saludar a todos”.

Su entrenamiento incluye también ejercicios musculares simples. Remarcó: “Hago gimnasia con pesas de dos kilos en los tobillos”, una estrategia para conservar la movilidad y la fuerza. También realiza kinesiología dos veces por semana, precisó la actriz.

El ejercicio intelectual ocupa un espacio relevante en su jornada. Explicó: “Me gusta leer, pero ahora los libros vienen con letras muy chiquitas; me cuesta, pero sigo leyendo igual”. La actriz demostró que desea estar al tanto de todo lo que sucede: “Leo dos diarios y veo mucha televisión. Me gusta estar informada. Escucho muchísima radio. Duermo con la radio puesta”, declaró.

Mirtha Legrand disfruta de una importante vida social lo que es clave para una longevidad saludable (Jose Tetty)

Consultada sobre sus hábitos alimenticios, Legrand respondió: “Como de todo, pero muy poco y he adelgazado bastante. Siempre tuve tendencia a engordar. Pero me gusta comer rico. Tengo una balanza y una vez por semana me peso”.

La actriz reconoció a la influencia genética como otro factor relevante en su imagen y salud. Expresó: “Los tres hermanos hemos tenido un físico privilegiado. Tuvimos padres lindos”.

En cuanto a la exigencia de conducir semanalmente su programa, fue directa: “No me resulta ningún esfuerzo. Me encanta, estoy deseando que llegue el día para ir a hacer mi programa”, comentó la diva argentina.

Sobre sus motivaciones, acentuó el deseo de continuidad y el reconocimiento: “¿Qué me motiva? Mis ganas de seguir gustando, de seguir teniendo éxito. Uno se acostumbra al éxito y es muy difícil dejarlo. No es ni por dinero ni por tener más fama. Trabajo porque me da enorme placer”.

Quiénes son los superancianos

Los superancianos conservan una memoria comparable a personas de 20 o 30 años más jóvenes (Imagen ilustrativa Infobae)

Los superancianos o superagers son adultos mayores de 80 años que han captado la atención de la ciencia por su excepcional capacidad de conservar una memoria tan aguda como la de personas de 20 a 30 años más jóvenes.

Aún no hemos identificado una “receta” para el superenvejecimiento, dijo la doctora Emily Rogalski, directora de la Iniciativa de Investigación del Superenvejecimiento de la Universidad de Chicago, sin embargo, hay varios factores que inciden en la longevidad, de acuerdo a lo estudiado en los superancianos.

A medida que una persona envejece, la corteza cerebral generalmente se encoge, lo que tiene un efecto negativo en la cognición, sin embargo, esto no ocurre con los superagers.

Los superancianos no siguen una dieta única, pero estudios muestran que la dieta mediterránea y DASH favorecen una vida más larga y saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

Los investigadores encontraron mediante resonancias magnéticas que en las “personas de edad promedio”, la capa externa de sus cerebros se había adelgazado, pero en los superancianos no había adelgazamiento. Sus cerebros no parecían diferenciarse de los de las personas de 50 a 60 años, excepto en la región cingulada anterior, importante para la atención y la memoria, explicaron los investigadores. Esta parte del cerebro era más gruesa en los superancianos que en las personas de 50 a 60 años. Otro elemento que destacó la doctora Rogalski fue que la mayoría de los superancianos son activos en su vida diaria y dormir bien también es una pieza clave de su longevidad.

En cuanto a la alimentación, los superancianos no siguen un patrón de alimentación único, según declaró a Health la doctora Rogalski. Sin embargo, existen datos científicos sólidos que muestran que seguir la dieta mediterránea y la dieta DASH puede favorecer la longevidad al reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades crónicas.

La sociabilidad es otra pieza esencial. En un estudio de la Universidad Northwestern siguieron a personas mayores durante 25 años. ¿El hallazgo más notable? Ser muy sociables es el único rasgo de personalidad que todos parecen tener en común. “Esto encaja bien con el conjunto más amplio de investigaciones que tenemos sobre las consecuencias negativas de la soledad y el aislamiento social para la salud”, concluyó Rogalski.

Qué lecciones nos brinda Mirtha para imitar

El concepto de ikigai, clave en la vida de Mirtha, se relaciona con tener un propósito y sentido cada día

Según el doctor Boskis, la vida de Mirtha es sin duda “una vida con propósito”, en su caso “es el trabajo, lo que la ha motivado a salir de la cama cada mañana”, afirmó el especialista.

En coincidencia, el doctor Bernardini afirmó que para Mirtha, su programa de televisión es su ikigai, la actividad que le da sentido a su vida. “Esta es una lección muy importante que todos tenemos que aprender: buscar nuestro propio ikigai. Ella lo encontró, es el que hizo toda su vida y es el que sigue haciendo”.

Según un estudio de la Universidad de California, Davis (UC Davis), tener un fuerte propósito en la vida o ikigai, se asocia con una menor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo y demencia.

Fernando Niizawa, descendiente de japoneses y experto argentino en bienestar laboral, explicó a Infobae este concepto propio de la cultura oriental: “Tener un ikigai significa contar con una razón profunda para vivir, un motor interno que nos da sentido y dirección cada mañana".

El ikigai es un concepto japonés que define la búsqueda de un propósito vital, asociado a mejor salud, energía y mayor esperanza de vida según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadió: “Este concepto está íntimamente ligado a la salud y al bienestar. Además de las investigaciones que han demostrado que las personas que viven con un ikigai tienen menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, también presentan mejores niveles de energía y esperanza de vida más larga".

“En Japón se lo vive como un equilibrio entre lo que amamos, lo que sabemos hacer bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que podemos recibir algo a cambio. Y cuando ese equilibrio existe, no solo se experimenta una sensación profunda de propósito, sino también beneficios concretos para la salud y el bienestar", detalló.

Finalmente, el doctor Bernardini concluyó: “A veces la gente dice: ‘Mirtha no tiene filtro’. En realidad, en la segunda mitad de la vida, no tenemos que rendirle cuentas a las personas, y ella dice lo que piensa. Por eso digo que es el gran ejemplo femenino de la nueva longevidad. ¿El masculino? El doctor Cormillot". Pero este superager lo dejamos para otra nota.