Mirtha Legrand cumple 98 años: “Creo que soy un caso único en el mundo”

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand hizo un repaso de su vida: "Soy única en el mundo"

Este domingo 23 de febrero de 2025, Mirtha Legrand celebra 98 años de una vida marcada por la elegancia, el talento y una presencia insustituible en la cultura argentina. La Chiqui, como es conocida por todos, es la figura más emblemática de la televisión nacional, una leyenda que desde sus primeros pasos en el cine y la radio hasta su consolidación en la televisión, se ha mantenido activa y vital. Este domingo, en un emotivo repaso por su vida, la diva conversó con Alfredo Leuco en Radio Mitre, dejando una estampa de gratitud y reflexión.

“Mi trabajo y mi familia, primero mi familia”, dice Mirtha, con la serenidad de quien ha sabido ser testigo y protagonista de una historia que abarca casi un siglo. La actriz y conductora de La Noche de Mirtha se muestra felizmente lúcida, orgullosa de haber llegado a los 98 con una memoria y una mente que aún resplandecen. “Yo creo que soy un caso único en el mundo”, confesó con una mezcla de asombro y humildad, evocando aquel inicio en el cine donde comenzó siendo una joven desconocida que no podía caminar con tacones. Hoy, esa misma mujer se enfrenta al paso del tiempo con la gratitud de quien sabe lo que significa haber sido testigo de la historia de un país y del mundo entero.

“Estar activa y estar con el cerebro bien, con la mente, bien con la memoria. ¡A esta edad hoy tengo tantos años!. Alfredo, tantos que no puedo, no puedo creerlo. ¡Ay, Dios mío! La vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa y además sigo disfrutando de todo. De mi trabajo, de mis amigos, de ver espectáculos, de mis compañeros, del país, de leer, de saber. Me gusta estar informada, saber todo”, dijo profundamente entusiasmada con el paso de su vida y sus proyectos.

La icónica Mirtha Legrand cumple 98 años

La celebración de su cumpleaños promete ser tan única como ella. En su casa de Barrio Parque, con una reunión íntima rodeada de sus seres más queridos, la diva de la televisión argentina festejará en un ambiente de cercanía y cariño. Según informó Teleshow, la fiesta será un evento con 60 invitados, entre los cuales se destacan la presencia de Elvira Guaraz, su asistente personal, y Héctor Vidal Rivas, su amigo y asesor de imagen. Entre amigos, familiares y algunas figuras del espectáculo, el homenaje será un tributo al ícono indiscutido de la pantalla chica.

Su hija Marcela Tinayre, que llegó desde Miami para la ocasión, será la anfitriona de este evento tan especial. El festejo dará inicio a las 20:30, pero sin lugar a dudas, el foco estará en la protagonista, que con su estilo clásico y sofisticado, deslumbrará una vez más. Para la ocasión, Mirtha usará un vestido de Claudio Cosano, de cristales plateados, un reflejo de su elegancia eterna. Al momento de soplar las velas, cambiará a un vestido bordado en mini pailletes multicolores de la firma Iara. Su maquillaje estará a cargo de Gladys Andrade, y su peinado lo hará Leo Cosenza, quienes aseguran que la diva seguirá deslumbrando con su imagen inconfundible.

Mirtha Legrand pasó este verano viendo espectáculos de teatro en Mar del Plata, siempre ovacionada por el público (RS Fotos)

El regreso a Mar del Plata en esta temporada 2025 ha sido otro de los momentos que la conductora celebró. Después de seis años, Mirtha volvió a su lugar predilecto en la ciudad costera, desde donde lleva adelante su ciclo con un elenco variado que incluye a figuras como Miguel Ángel Rodríguez, Luisa Kuliok, Mauricio Dayub, Silvia Kutica y Alejandro Paker. Este regreso es parte de una serie de nuevas etapas que no hacen más que ratificar su presencia en la televisión argentina.

“Estoy muy feliz de empezar la temporada 57″, exclamó en su primer programa de esta temporada, que arrancó en el emblemático hotel Costa Galana. Un lugar que ha sido testigo de su regreso triunfal. Durante la grabación, tuvo un encuentro especial con Wanda Nara y L-Gante, quienes fueron invitados a su mesa. Conversaron largo y tendido, y Mirtha no escatimó en consejos sobre la exposición mediática que ambos están viviendo. “Lo que me hicieron en la calle fue una maravilla”, recordó emocionada, al referirse al homenaje que recibió en la vía pública, donde una coreografía de tango acompañó a una lluvia de pétalos que le dedicaron bailarines mientras ella caminaba por la ciudad.

Desde su primera película en el cine, Los martes orquídeas, Mirtha Legrand se convirtió con 14 años en una celebridad del espectáculo argentino

A sus 98 años, Mirtha Legrand no solo sigue siendo una de las personalidades más queridas de la televisión, sino que también sigue demostrando una vitalidad admirable. Cada paso que da, cada entrevista que realiza, cada programa que conduce, reafirma su estatus como una leyenda viviente. Mientras el país entero la celebra, Mirtha sigue siendo, como siempre, un faro de clase, de historia y de historia televisiva. La Noche de Mirtha, un ciclo que la vio crecer, hoy sigue estando en su piel como un traje de gala, uno que nunca dejará de vestir.

Y el domingo, mientras la familia y los amigos la rodean, el espíritu de la Chiqui se sigue proyectando hacia el futuro, tan imperecedero como su sonrisa, tan inmortal como el legado que dejó en el espectáculo argentino.