El horario que los expertos recomiendan para despertarte después de jubilarte y sentirte con energía todos los días

Expertos recomiendan mantener una rutina constante al despertar tras la jubilación para favorecer la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación suele asociarse con la libertad absoluta de horarios y la posibilidad de dormir sin despertador. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el momento en que te levantas cada día tiene un impacto profundo en tu bienestar físico y mental.

Según los expertos, mantener una rutina estable para despertar es uno de los pilares más efectivos para conservar la energía, la memoria y una buena calidad de vida en la vejez. No se trata solo de sumar horas en la cama, sino de lograr que tu reloj biológico funcione a tu favor. Esta recomendación, avalada por neurólogos y especialistas en sueño de universidades líderes, cambia la forma en que entendemos el descanso en la tercera edad.

El impacto de un horario constante tras la jubilación

El neurólogo Christopher Winter, médico formado en la Universidad de Virginia y Emory University, dirige la clínica Charlottesville Neurology and Sleep Medicine en Estados Unidos y es reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre el sueño y el rendimiento humano. “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora de despertarse constante”, afirmó Winter.

Según el especialista, este hábito fortalece el ritmo circadiano y la salud general en quienes han dejado de trabajar. Recomienda elegir una hora para levantarse y respetarla cada día, sin importar la calidad del descanso nocturno.

El horario ideal para levantarse en la tercera edad debe adaptarse al cronotipo y las necesidades naturales de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No me importa si te levantas más tarde, pero quiero que tengas una hora para despertarte y que la decidas, pase lo que pase durante la noche”, sostuvo Winter. Además, enfatizó que la constancia y la adaptación a las necesidades del cuerpo son esenciales: “Solo quiero que sea constante y acorde con lo que tu cuerpo necesita naturalmente, que es dormir de siete a nueve horas”.

La elección entre madrugar o dormir hasta tarde depende en gran medida del cronotipo, explicó la especialista en medicina conductual del sueño Jade Wu. “Que esto sea positivo también depende de si sueles levantarte temprano o tarde”, aclaró Wu. Para quienes dudan sobre el mejor horario para la salud durante la jubilación, recomienda escuchar las señales del propio organismo y mantener una rutina regular para despertar.

Dormir al menos siete horas y priorizar la regularidad al despertar son claves para un envejecimiento saludable, indican estudios recientes

Wu ofrece sugerencias concretas para mejorar el descanso: “Asegúrate de dormir lo suficiente. Se recomiendan siete horas o más”. Resalta que la regularidad tiene mayor peso que la hora exacta: “Es mejor despertarse aproximadamente a la misma hora todos los días que despertarse a veces temprano y a veces tarde”. Según Wu, esa constancia fortalece el ritmo circadiano, responsable de coordinar diversos procesos corporales.

La mejor hora para despertarse debe respetar el cronotipo, la preferencia biológica que predispone a cada persona a madrugar o trasnochar. Wu aconseja: “Si eres madrugadora por naturaleza, levántate temprano. Si eres más nocturna, permítete dormir”. Winter coincide en que algunas personas tienden a acostarse tarde de forma natural y eso debe reflejarse en su hora de despertar ideal.

Cambios en las necesidades de sueño con la edad

Sobre la cantidad de sueño en la vejez, Christopher Winter explica que esta suele disminuir porque se pierde sueño profundo con los años. La Harvard Medical School señala que los adultos mayores duermen menos horas y de forma más fragmentada, pero la regularidad y la calidad del sueño siguen siendo esenciales para la salud física y mental.

Jade Wu destaca que las necesidades pueden variar según la actividad física, el estrés y la salud general. Quienes hacen ejercicio y tienen menos estrés, por ejemplo, pueden requerir más descanso.

Universidades líderes y clínicas especializadas destacan la importancia de respetar el reloj biológico para optimizar el bienestar en la jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo Clifford Segil resalta la importancia de estructurar el día y mantener hábitos saludables para un envejecimiento exitoso. Muchos adultos mayores tienden a despertarse más temprano debido a cambios en el cronotipo y el reloj circadiano.

Los expertos aconsejan consultar a un médico si aparecen señales de alarma como somnolencia excesiva, sueño interrumpido o ronquidos frecuentes. La mejor hora para levantarse depende de cada persona, pero la clave es siempre mantener una rutina regular.