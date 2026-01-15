Descubren una región del cerebro clave para mantener la fuerza en la vejez

La actividad del núcleo caudado del cerebro predice la fuerza física en adultos mayores, según estudio de la Universidad de California en Riverside (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde proviene realmente la fuerza física cuando envejecemos? No todo depende de los músculos. Un estudio reciente sugiere que una región profunda del cerebro cumple un papel decisivo en la capacidad de mantener el vigor con el paso del tiempo.

Investigadores de la Universidad de California en Riverside identificaron que la actividad del núcleo caudado, una estructura cerebral asociada al control del movimiento y la toma de decisiones, es un fuerte predictor de la fuerza de prensión manual en personas mayores. El trabajo fue liderado por el profesor de bioingeniería Xiaoping Hu y el investigador principal Amin Ghaffari, y se publicó en la revista científica Frontiers in Neuroscience.

La fuerza de prensión —la capacidad de apretar un objeto con la mano— se utiliza en medicina como un indicador sencillo pero muy confiable del estado general de salud y del riesgo de fragilidad. Personas con menor fuerza suelen presentar más dificultades para movilizarse, mayor riesgo de caídas y una recuperación más lenta frente a enfermedades o lesiones.

Núcleo caudado: el “centro de control” que impulsa la fuerza

Para comprender el vínculo entre cerebro y rendimiento físico, el equipo analizó a 60 adultos mayores del área de Riverside, en California. Durante el estudio, los participantes realizaron pruebas de fuerza mientras eran evaluados con resonancia magnética funcional, una técnica que permite observar qué áreas del cerebro se activan en tiempo real.

Además de medir cuánta fuerza aplicaban con la mano, los científicos analizaron cómo se comunicaban distintas regiones cerebrales durante el esfuerzo. Los resultados fueron ajustados para evitar que factores como el sexo o la masa muscular influyeran en las conclusiones.

El hallazgo fue claro: las personas que mostraban mayor actividad y mejor conectividad en el núcleo caudado también presentaban mayor fuerza de prensión. Esta relación se mantuvo incluso cuando se controlaron otras variables físicas.

Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en el núcleo caudado como un director de orquesta. Aunque los músculos son los instrumentos que ejecutan el movimiento, es el cerebro quien coordina el ritmo, la intensidad y la precisión. Cuando ese director funciona bien, el cuerpo responde con mayor eficiencia.

Según explicó Hu en un comunicado de la universidad, la fuerza manual no refleja solo el estado de los músculos, sino también la salud del sistema nervioso. En ese sentido, medir la fuerza podría ofrecer una ventana indirecta al funcionamiento cerebral en la vejez.

Más que músculo: una señal temprana de fragilidad

El estudio también analizó otras regiones del cerebro, como áreas vinculadas a la memoria y la atención. Si bien mostraron cierta relación con la fuerza, su influencia fue menor en comparación con el núcleo caudado.

Esto refuerza la idea de que la fragilidad no es únicamente un problema muscular, sino un fenómeno más amplio que involucra al cerebro, el equilibrio, la coordinación y la capacidad de respuesta del organismo.

En la práctica clínica, la fuerza de prensión se usa porque es rápida, económica y no invasiva. Un simple dinamómetro permite detectar personas con mayor riesgo de deterioro funcional antes de que aparezcan síntomas más graves.

Ghaffari destacó que comprender qué redes cerebrales sostienen esta capacidad abre la puerta a nuevas estrategias preventivas. Así como el ejercicio fortalece los músculos, en el futuro podrían desarrollarse intervenciones que también estimulen las conexiones neuronales asociadas al movimiento.

Implicancias para el envejecimiento saludable

Aunque los resultados son prometedores, los autores aclararon que el trabajo debe replicarse en poblaciones más amplias y diversas para confirmar los hallazgos. El envejecimiento es un proceso complejo, influido por factores biológicos, sociales y ambientales.

Sin embargo, el estudio aporta una pieza clave para entender por qué algunas personas conservan mejor su funcionalidad física con los años. Identificar al núcleo caudado como un nodo central de este proceso permite pensar en herramientas de detección temprana y en programas de prevención más personalizados.

En términos simples, no se trata solo de “tener músculos fuertes”, sino de contar con un sistema nervioso capaz de coordinar correctamente el movimiento. El cerebro y el cuerpo funcionan como un engranaje: si una parte se debilita, el rendimiento general se resiente.

Este enfoque también refuerza la importancia de hábitos que cuidan la salud cerebral, como la actividad física regular, el estímulo cognitivo, el descanso adecuado y una alimentación equilibrada.

Comprender cómo el cerebro participa en la fuerza física ayuda a replantear el envejecimiento no como una pérdida inevitable, sino como un proceso que puede ser acompañado y, en parte, prevenido con estrategias adecuadas.